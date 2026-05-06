Η Βάσια Παναγοπούλου ολοκλήρωσε το τελευταίο της γύρισμα για τη σειρά Η Γη της Ελιάς, εμφανιζόμενη στο σετ με καροτσάκι μετά τον πρόσφατο τραυματισμό της στο πόδι.

Η ηθοποιός μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram, ανεβάζοντας φωτογραφίες από τα παρασκήνια και δείχνοντας ότι παρέμεινε παρούσα μέχρι το τέλος των γυρισμάτων.

Στις εικόνες που δημοσίευσε, τη βλέπουμε να ποζάρει χαμογελαστή με τους συνεργάτες της, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στο γύρισμα. Η ίδια συνόδευσε την ανάρτησή της με το μήνυμα: «Κάπως έτσι ήρθε το τελευταίο μου γύρισμα… σε μια συγκινητική στιγμή για όλους μας που εσείς θα δείτε στο @megatvcom για τη #gitiselias μας. Και η Ασπασία βρέθηκε στο αμαξίδιο του Δημοσθένη γιατί… έτσι είναι η ζωή!».

Η ανάρτηση της Βάσιας Παναγοπούλου

Η στιγμή αυτή είχε έντονο συναισθηματικό φορτίο, καθώς για την Βάσια Παναγοπούλου έκλεισε ένας σημαντικός κύκλος μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Το τελευταίο γύρισμα έγινε μετά τον πρόσφατο τραυματισμό της στο πόδι, με αποτέλεσμα να χρειαστεί καροτσάκι στο πλατό.

Θυμίζουμε ότι πρόσφατα η δημοφιλής είχε ένα ατύχημα κατά την έξοδό της από το αεροπλάνο, κατά την επιστροφή της από το Μαϊάμι. Ένα κενό μεταξύ της σκάλας του αεροσκάφους και του Μπόινγκ της Turkish airlines ήταν αρκετό για να τραυματιστεί σοβαρά.