Σε μια πιο προσωπική και γεμάτη συναίσθημα ανάρτηση προχώρησε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, επιλέγοντας να μοιραστεί με τους followers της ένα στιγμιότυπο από την περίοδο της εγκυμοσύνης της.

Η γνωστή παρουσιάστρια ακολούθησε το trend των ημερών για το Mother’s Day, ανεβάζοντας μια φωτογραφία με έντονο συναίσθημα και νοσταλγική διάθεση. Στο στιγμιότυπο, ποζάρει δίπλα στη θάλασσα, με φουσκωμένη κοιλιά, φορώντας ένα λευκό εφαρμοστό φόρεμα που αναδεικνύει τη σιλουέτα της και προσθέτει μια αίσθηση κομψότητας και απλότητας.

Με ένα φωτεινό χαμόγελο και χαλαρή διάθεση, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου φαίνεται να απολαμβάνει εκείνη την ξεχωριστή περίοδο της ζωής της, αποτυπώνοντας σε μια εικόνα τη χαρά της προσμονής και τη γλυκύτητα της μητρότητας.

Η ανάρτηση έρχεται σε συνέχεια των δημοσιεύσεων που κατακλύζουν τα social media τις τελευταίες ώρες, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, όπου πρόσωπα της showbiz αλλά και απλοί χρήστες μοιράζονται στιγμές από την εγκυμοσύνη και τη σχέση τους με τα παιδιά τους.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, που συχνά επιλέγει να μοιράζεται εικόνες από την καθημερινότητά της ως μητέρα, αυτή τη φορά έκανε μια πιο τρυφερή αναδρομή στο παρελθόν, κερδίζοντας τα πιο θερμά σχόλια των διαδικτυακών της φίλων.

Πάνω από όλα μαμά

Η παρουσιάστρια διανύει μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της στο πλευρό του συζύγου της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, με τον οποίο έχουν δημιουργήσει μια δεμένη και ευτυχισμένη οικογένεια.

Μαζί έχουν αποκτήσει τους δύο γιους τους, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους, με την ίδια να μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους μέσα από τα social media.

Ο πρωτότοκος γιος τους Βλάσσης γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Πήρε το όνομα του πατέρα του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου.

Ο δεύτερος ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιο του 2024.

Το ζευγάρι επέλεξε να του δώσει το όνομα «Βασίλης», δηλαδή του συζύγου της αλλά και του πατέρα της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δείχνει να απολαμβάνει τον ρόλο της μητέρας, κρατώντας ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή.