Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Το sleek φόρεμα που απογείωσε το look σε βάπτιση

Μια πολύ κομψή εμφάνιση πραγματοποίησε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου. Η παρουσιάστρια έδωσε το «παρών» σε βάπτιση, εντυπωσιάζοντας με το στιλ και τη λάμψη της.

Η παρουσιάστρια επέλεξε ένα σατέν midi φόρεμα σε λαδί απόχρωση, που αγκάλιαζε τη σιλουέτα της και ανέδειξε τη θηλυκότητά της με διακριτικό και κομψό τρόπο.

Η minimal γραμμή του φορέματος το καθιστούσε ιδανικό για τη συγκεκριμένη περίσταση, συνδυάζοντας φινέτσα και σύγχρονη αισθητική.

Το look ολοκληρώθηκε με nude πέδιλα με λεπτά λουράκια, που πρόσθεσαν ύψος και κομψότητα χωρίς υπερβολές, ενώ η επιλογή μικρής τσάντας ώμου σε ουδέτερο τόνο διατήρησε την ισορροπία στο outfit.

Τα κοσμήματά της κινήθηκαν σε χρυσές αποχρώσεις, διακριτικά αλλά αρκετά για να δώσουν μια λαμπερή πινελιά.



Σε ό,τι αφορά το beauty look, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου επέλεξε ίσια μαλλιά, ενώ το μακιγιάζ της κινήθηκε σε φυσικούς, γήινους τόνους, με έμφαση στη λαμπερή επιδερμίδα και τα nude χείλη, ολοκληρώνοντας ένα φρέσκο και καλοκαιρινό αποτέλεσμα.



Αφοσιωμένη στην οικογένειά της

Πέρα όμως από τις στιλιστικές της επιλογές, η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερα ξεχωριστή για την ίδια, καθώς έχει αφοσιωθεί πλήρως στην οικογένειά της.

Η παρουσιάστρια διανύει μία από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής της στο πλευρό του συζύγου της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλου, με τον οποίο έχουν δημιουργήσει μια δεμένη και ευτυχισμένη οικογένεια.

Μαζί έχουν αποκτήσει τους δύο γιους τους, που αποτελούν την απόλυτη προτεραιότητά τους, με την ίδια να μοιράζεται συχνά στιγμές από την καθημερινότητά τους μέσα από τα social media.

Ο πρωτότοκος γιος τους Βλάσσης γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023. Πήρε το όνομα του πατέρα του Βασίλη Σταθοκωστόπουλου.

Ο δεύτερος ήρθε στον κόσμο τον Ιούλιο του 2024.

Το ζευγάρι επέλεξε να του δώσει το όνομα «Βασίλης», δηλαδή του συζύγου της αλλά και του πατέρα της.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου δείχνει να απολαμβάνει τον ρόλο της μητέρας, κρατώντας ισορροπίες ανάμεσα στην προσωπική και την επαγγελματική της ζωή.

Η εμφάνισή της στη βάπτιση ήρθε να επιβεβαιώσει πως μπορεί να συνδυάζει τη μητρότητα με το στιλ, παραμένοντας πάντα κομψή και προσεγμένη σε κάθε της δημόσια εμφάνιση.

