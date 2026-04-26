Αλεξάνδρα Νίκα: Η νέα φωτογραφία στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης της

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός διανύουν μια από τις πιο όμορφες και δημιουργικές περιόδους της κοινής τους ζωής, καθώς ανυπομονούν για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους!

Η σύζυγος του τραγουδιστή βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της και πρόκειται να φέρει στον κόσμο ένα κορίτσι.

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Αλεξάνδρα Νίκα μοιράζεται συχνά στιγμιότυπα από την καθημερινότητά της. Το πρωί της Κυριακής 26 Απριλίου, δημοσίευσε μια νέα φωτογραφία σε story, στην οποία ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά απολαμβάνοντας τον ηλιόλουστο καιρό στον κήπο του σπιτιού της.

Το ζευγάρι, που ενώθηκε με τα δεσμά του γάμου τον περασμένο Ιούλιο στο Λαγονήσι, έχει ήδη έναν γιο, τον 1,5 έτους Βασίλη, και όπως έχει δηλώσει χαρακτηριστικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός: «Όταν γίνεσαι γονιός, δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα στον πλανήτη».