Η «Μητέρα των Μαχών» συνεχίζεται στο MasterChef 2026 και το τρέιλερ για το επεισόδιο της Πέμπτης 11 Ιουνίου προμηνύει μία ακόμη απαιτητική αναμέτρηση που αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές, τη συγκέντρωση και τη συνεργασία των παικτών των δύο μπριγάδων.

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Όπως αποκαλύπτεται στο πρώτο πλάνο του τρέιλερ, οι διαγωνιζόμενοι φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο της «Μητέρας των Μαχών» με τους κριτές να τονιζουν ότι πρόκειται για το στάδιο «το οποίο κρίνει και τον πόντο». Η πίεση είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ, με τον Πέτρο να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Θαύμα να κερδίσουμε».

Η νέα πρόκληση φαίνεται πως θα απαιτήσει απόλυτο συντονισμό μεταξύ των μελών των ομάδων, καθώς οι κριτές ανακοινώνουν ότι «σήμερα οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να μιλάτε με τα μάτια», προκαλώντας την έκπληξη των παικτών!

Οι εικόνες που ακολουθούν στο τρέιλερ δείχνουν έντονο τρέξιμο και αγώνα με τον χρόνο. «Ο χρόνος έχει ξεκινήσει και εγώ έχω πάρει φωτιά», ακούγεται να λέει ο Βασίλης, και παραδέχεται πως «έχει πολλή πίεση και τρέξιμο η δοκιμασία».

Το τρέιλερ περιλαμβάνει και στιγμές χιούμορ με πειράγματα μεταξύ των κριτών την ώρα της δοκιμής των πιάτων. «Ό,τι δεν φάω θα το πάρω μαζί μου», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς προκαλώντας γέλια, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης δε σταματά να τρώει.

«Είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία», ακούγεται να λέει έντρομος ο Πάνος.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη για τον πολύτιμο πόντο συνεχίζεται και τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη στη «Μητέρα των Μαχών». Το νέο επεισόδιο του MasterChef αναμένεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές το βράδυ της Πέμπτης στις 21:00 στο Star.