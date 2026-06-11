MasterChef: «Οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να μιλάτε με τα μάτια»

Η «Μητέρα των Μαχών» συνεχίζεται

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
11.06.26 , 00:17 MasterChef: «Οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να μιλάτε με τα μάτια»
11.06.26 , 00:14 MasterChef 2026: Αυτή η μπριγάδα κέρδισε στη δοκιμασία του Τοίχου
11.06.26 , 00:02 MasterChef 2026: Η αποκάλυψη του Ανδρέα για το σπασμένο βαζάκι - Όσα είπε
10.06.26 , 23:34 Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
10.06.26 , 23:18 Παπανώτας: «Αν δεν του αρέσει του Τσιμιτσέλη η άποψη του Δημήτρη, ξυδάκι»
10.06.26 , 22:55 Δήμητρα Παπαδήμα: Τα τρυφερά και σπάνια «κλικ» με τον Γιάννη Μποσταντζόγλου
10.06.26 , 22:38 Άγ. Δημήτριος: «Άφησε τα παιδιά μας μόνα» - Συγκινεί η σύζυγος του θύματος
10.06.26 , 22:25 MasterChef: Το ατύχημα του Ανδρέα με το βαζάκι!
10.06.26 , 21:50 MasterChef: Η viral δοκιμασία του τοίχου επέστρεψε και φέτος!
10.06.26 , 21:33 Ελληνίδα ηθοποιός: «Φρικάρω όταν βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις»
10.06.26 , 21:30 MasterChef: Ποια Μπριγάδα Κέρδισε Στην Ομαδική Στον Μαραθώνα
10.06.26 , 21:26 Πώς θα λειτουργούν τα κέντρα επιστροφής μεταναστών
10.06.26 , 20:51 Mητσοτάκης: «Έδειξε» εκλογές το 2027 & έβαλε τη ΝΔ σε προεκλογικό συναγερμό
10.06.26 , 20:50 Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η συγκινητική ανάρτηση για τον γιο της, Διονύση
10.06.26 , 20:12 Δολοφονία Δασκαλάκη: Tα στοιχεία που «έκαψαν» τους κατηγορούμενους
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Dinner με τις φίλες της για τα γενέθλιά της
Λιάγκας- Αντωνά: Μαζί στα εγκαίνια του εστιατορίου του Σταθοκωστόπουλου
Τζένη Μπαλατσινού: Με τον Κικίλια & τον γιο της Μάξιμο στο Hautes Grecians
Φίλιπ Βάκος: Ο γιος, η σύζυγος και το εστιατόριό τους στην Αυστραλία
Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Η cute φωτογραφία με τον νεογέννητο γιο της
Αθηνά Οικονομάκου: Το παραμυθένιο πάρτι για τα 5α γενέθλια της κόρης της!
Πέρι- Τριντό: Πρώτη επίσημη κοινή εμφάνιση- «Είμαι πολύ ερωτευμένη»
Μπήλιου: Τα 4 ζώδια που επηρεάζονται από τη δύσκολη όψη Ερμή - Κρόνου
Η Ιωάννα Τούνη στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη στη Νάξο
MasterChef 2026: Η αποκάλυψη του Ανδρέα για το σπασμένο βαζάκι - Όσα είπε
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
MasterChef Trailer 11/6/26

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η «Μητέρα των Μαχών» στο MasterChef 2026 συνεχίζεται με απαιτητική αναμέτρηση.
  • Οι παίκτες πρέπει να συνεργαστούν και να «μιλούν με τα μάτια» για να πετύχουν.
  • Η πίεση είναι υψηλή, με τον Πέτρο να δηλώνει «Θαύμα να κερδίσουμε».
  • Το τρέιλερ περιλαμβάνει στιγμές χιούμορ μεταξύ των κριτών κατά τη δοκιμή των πιάτων.
  • Το νέο επεισόδιο θα προβληθεί την Πέμπτη στις 21:00 στο Star.

Η «Μητέρα των Μαχών» συνεχίζεται στο MasterChef 2026 και το τρέιλερ για το επεισόδιο της Πέμπτης 11 Ιουνίου προμηνύει μία ακόμη απαιτητική αναμέτρηση που αναμένεται να δοκιμάσει τις αντοχές, τη συγκέντρωση και τη συνεργασία των παικτών των δύο μπριγάδων.

Δες το MasterChef

Όπως αποκαλύπτεται στο πρώτο πλάνο του τρέιλερ, οι διαγωνιζόμενοι φτάνουν σε ένα κρίσιμο σημείο της «Μητέρας των Μαχών» με τους κριτές να τονιζουν ότι πρόκειται για το στάδιο «το οποίο κρίνει και τον πόντο». Η πίεση είναι πλέον μεγαλύτερη από ποτέ, με τον Πέτρο να σχολιάζει χαρακτηριστικά: «Θαύμα να κερδίσουμε».

Η νέα πρόκληση φαίνεται πως θα απαιτήσει απόλυτο συντονισμό μεταξύ των μελών των ομάδων, καθώς οι κριτές ανακοινώνουν ότι «σήμερα οι δύο μπριγάδες θα πρέπει να μιλάτε με τα μάτια», προκαλώντας την έκπληξη των παικτών!

Οι εικόνες που ακολουθούν στο τρέιλερ δείχνουν έντονο τρέξιμο και αγώνα με τον χρόνο. «Ο χρόνος έχει ξεκινήσει και εγώ έχω πάρει φωτιά», ακούγεται να λέει ο Βασίλης, και παραδέχεται πως «έχει πολλή πίεση και τρέξιμο η δοκιμασία». 

Το τρέιλερ περιλαμβάνει και στιγμές χιούμορ με πειράγματα μεταξύ των κριτών την ώρα της δοκιμής των πιάτων. «Ό,τι δεν φάω θα το πάρω μαζί μου», λέει ο Σωτήρης Κοντιζάς προκαλώντας γέλια, ενώ ο Πάνος Ιωαννίδης δε σταματά να τρώει.

masterchef

«Είναι η πιο δύσκολη δοκιμασία», ακούγεται να λέει έντρομος ο Πάνος.

masterchef

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η μάχη για τον πολύτιμο πόντο συνεχίζεται και τίποτα δεν έχει κριθεί ακόμη στη «Μητέρα των Μαχών». Το νέο επεισόδιο του MasterChef αναμένεται να καθηλώσει τους τηλεθεατές το βράδυ της Πέμπτης στις 21:00 στο Star.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
MASTERCHEF
 |
MASTERCHEF 2026
 |
MASTERCHEF TRAILER
 |
ΜΗΤΕΡΑ ΤΩΝ ΜΑΧΩΝ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top