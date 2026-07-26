Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride

Ο 21χρονος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
26.07.26 , 20:26 Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride
26.07.26 , 20:19 Geely: Η παγκόσμια στρατηγική ανάπτυξης “Five by Five”
26.07.26 , 19:50 Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
26.07.26 , 19:00 Ταινία online: Δες το θρίλερ «Στα Δόντια του Καρχαρία»
26.07.26 , 17:52 Βερολίνο: Ισλαμιστική τρομοκρατία «δείχνει» η επίθεση στο Pride
26.07.26 , 17:47 Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο
26.07.26 , 17:42 ΛεΜπρόν Τζέιμς: Από 52,6... στα 3,8 εκατ. δολάρια
26.07.26 , 17:24 Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
26.07.26 , 17:22 Ζήνα Κουτσελίνη: Απολαμβάνει τις βουτιές της στις παραλίες της Πάρου
26.07.26 , 16:58 Δανάη Μιχαλάκη για μητρότητα: «Γεννιούνται φόβοι που δε φανταζόσουν ποτέ»
26.07.26 , 16:31 Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του
26.07.26 , 16:00 Tα τέσσερα ζώδια με το υψηλότερο ΙQ
26.07.26 , 15:39 Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια
26.07.26 , 15:24 Φωτιές Γαλλία - Ισπανία: 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
26.07.26 , 14:52 Γιάννης Πλούταρχος & Κατερίνα την Παρασκευή 4/9 στο Κατράκειο
Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride
Συναγερμός στο Μοναστηράκι: Εντοπίστηκε ύποπτη βαλίτσα
Τραγωδία στη Λαμία: Μητέρα κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεκρό γιο της
Τζένη Καρέζη: Η αδημοσίευτη φωτογραφία με τη μητέρα της πριν από 65 χρόνια
Γεροντιδάκης - Ντορέττα: Στη θάλασσα πιο ερωτευμένοι από ποτέ!
Προεδρικό Μέγαρο: Οι εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη δεξίωση για τη Δημοκρατία
Μαρία Μπεκατώρου: Με super stylish ολόσωμο μαγιό σε παραλία της Κεφαλονιάς
Γρηγόρης Μόργκαν: Το πρώτο... δύσκολο ταξίδι μακριά από την οικογένειά του
Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας
Φωτιά στην Πυλαία: Εκκενώνεται η περιοχή Μουσικό Σχολείο
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride στο Βερολίνο.
  • Ο δράστης, 21 ετών, ονομάζεται Αμπντούλ Μπαλούτ.
  • Η επίθεση έγινε με αυτοκίνητο εναντίον πλήθους που γιόρταζε την Ημέρα της Οδού Christopher.
  • Ο Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή Σπαντάου.
  • Η είδηση μεταδόθηκε από τη Ραδιοφωνία Βερολίνου Βρανδεμβούργου (rbb).

Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher, μετέδωσε πριν από λίγο η Ραδιοφωνία Βερολίνου Βρανδεμβούργου rbb.

Βερολίνο: Νεκρός ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης σε εκδήλωση του Pride

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βoρειοδυτικά όρια του Βερολίνου.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΜΠΝΤΟΥΛ ΜΠΑΛΟΥΤ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Βερολίνο: Ισλαμιστική τρομοκρατία «δείχνει» η επίθεση στο Pride
Κοσμος
Βερολίνο: Ισλαμιστική τρομοκρατία «δείχνει» η επίθεση στο Pride
Φωτιές Γαλλία - Ισπανία: 300.000 Άνθρωποι Άφησαν Τα Σπίτια
Κοσμος
Φωτιές Γαλλία - Ισπανία: 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους
Βερολίνο: Επίθεση Σε Φεστιβά Με Μία Νεκρή - 21χρονος Ύποπτος
Κοσμος
Βερολίνο: Επίθεση σε φεστιβάλ με μία νεκρή - Αναζητείται 21χρονος ύποπτος
Φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: Σε συναγερμό οι Έλληνες
Κοσμος
Φωτιές σε Ισπανία και Γαλλία: Σε συναγερμό οι Έλληνες
Φωτιές Γαλλία - Ισπανία: Εκτός Ελέγχου - Μπαράζ Εκκενώσεων
Κοσμος
«Σαρώνει» Γαλλία και Ισπανία η πύρινη λαίλαπα: Μπαράζ εκκενώσεων περιοχών
Σαουδική Αραβία: Ελληνικοί Patriot Αναχαίτισαν 2 Πυραύλους
Κοσμος
Σαουδική Αραβία: Οι ελληνικοί Patriot κατέρριψαν και drone των Χούθι
Μυλωνάκης: Στο Σκαμνί Δύο Άτομα Για Την Υπόθεση Σάντη
Κοσμος
Γιώργος Μυλωνάκης: Στο «σκαμνί» δύο άτομα για την υπόθεση «Σάντη»
AI Εκτός Ελέγχου: Μοντέλο του ChatGPT Έκανε Μόνο Του Επίθεση
Κοσμος
Η AI ξέφυγε από τον έλεγχο: Μοντέλο του ChatGPT έκανε μόνο του επίθεση
Κομισιόν κατά ΤikTok: «Δεν προστατεύετε τους ανήλικους χρήστες»
Κοσμος
Κομισιόν κατά ΤikTok: «Δεν προστατεύετε τους ανήλικους χρήστες»
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top