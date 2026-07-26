Νεκρός είναι ο φερόμενος ως δράστης της χθεσινοβραδινής επίθεσης με αυτοκίνητο εναντίον του πλήθους που είχε συγκεντρωθεί για τον εορτασμό της αφιερωμένης στα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ Ημέρας της Οδού Christopher, μετέδωσε πριν από λίγο η Ραδιοφωνία Βερολίνου Βρανδεμβούργου rbb.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο 21χρονος Αμπντούλ Μπαλούτ σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην περιοχή του Σπαντάου, στα βoρειοδυτικά όρια του Βερολίνου.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.