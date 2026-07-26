Φωτιές Γαλλία - Ισπανία: 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους

Οι πυρκαγιές εξαπλώνονται με ταχύτατους ρυθμούς

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Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (26/7/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • 300.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους στη Γαλλία και την Ισπανία λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών, η μεγαλύτερη εκκένωση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.
  • Στη Γαλλία, 420.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.500 πυροσβέστες συμμετέχουν στην κατάσβεση.
  • Ο στρατός χρησιμοποιεί το Airbus για ρίψεις νερού, πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες.
  • Στην Ισπανία, 250.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη και 60.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί.
  • Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης έχουν κηρυχθεί σε περιοχές όπως η Μαδρίτη και το Τολέδο.

Η Γαλλία και η Ισπανία ζουν δραματικές στιγμές με τις φλόγες να εξαπλώνονται ραγδαία. Οι πυροσβέστες ξεπερνούν τα ανθρώπινα και ρίχνονται στην μάχη σαν… υπερήρωρες. 300.000 άνθωποι με δάκρια στα μάτια αναγκάζωνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, η μεγαλύτερη εκκένωση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσοι επιστέφουν αντικρύζουν μόνο στάχτες. 

Ένα πύρινο ντόμινο στην Ευρώπη: Η Γαλλία και η Ισπανία ζουν ένα δραματικό καλοκαίρι. Οι φωτιές εξαπλώνονται ταχύτατα: 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους    

«Σαρώνει» Γαλλία και Ισπανία η πύρινη λαίλαπα: Μπαράζ εκκενώσεων περιοχών

Φωτιές Γαλλία - Ισπανία: Πυροσβέστες εξαντλημένοι αλλά υπερήρωες 

Φωτιές Γαλλία - Ισπανία: Πυροσβέστες εξαντλημένοι αλλά υπερήρωες 

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, 420.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 1.500 πυροσβέστες. Η Γαλλία έχει πλέον τους δικούς της  υπερήρωες

Σε αυτή την μάχη οι αγρότες με τα τρακτέρ τους μεταφέρουν υδροφόρες. 

O στρατός επιστρατεύει το μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus, ικανό να ρίξει 20 τόνους νερού ή επιβραδυντικού υγρού. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε πραγματικές συνθήκες.

Γαλλία: Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης από τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο 

Οι αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 220.000 άνθρωποι φεύγουν άρων – άρων. Με πόνο και δάκρια αφήνουν πίσω τα σπίτια τους, δεν ξέρουν αν θα τα ξαναβρούν  

Ένας άντρας προχωράει ανάμεσα σε αποκαΐδια, σύντριμμα. Αυτό ήταν κάποτε το σπίτι του, η γειτονιά του.

Στην πολύπαθη Ζιρόντ και ο άνεμος φουντώνει τις φλόγες: Οι ριπές ξεπέρασαν τα 40 χλμ./ώρα. 

Ένα μικρό παράθυρο αισιοδοξίας, οι αρχές επέτρεψαν σε 3.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στα σπίτια τους εκεί που ελέγχονται κάποια πύρινα μέτωπα. 

Μαίνονται οι πυρκαγιές στη Γαλλία - Με σκάφη απομακρύνθηκαν από το Καπ Φερέ

Ισπανία: Έχουν γίνει στάχτη 250.000 στρέμματα

Ισπανία: Έχουν γίνει στάχτη 250.000 στρέμματα

Στην Ισπανία ζουν αντριχιαστικές στιγμές. Η φωτιά  εξαπλωνεται... στη Μαδρίτη, στην Αβίλα. Τώρα και το Τολέδο έχει κριθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.  

Οι φλόγες έχουν κατακάψει περισσότερα από 250.000 στρέμματα. Έκταση υπερδιπλάσια εκείνης της πόλης του Παρισιού.

60.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους, ενώ άλλοι 28.000 έχουν λάβει οδηγίες να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις τους αποκλειστικά με μάσκα. Ο καπνός πνίγει την πάντα! 

Δύο πυροσβέστες νεκροί στη Γαλλία σε κατάσβεση πυρκαγιάς

Στη Βαλένθια ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, είχε προσπαθήσει να περάσει μέσα από χαράδρα.

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