Η Γαλλία και η Ισπανία ζουν δραματικές στιγμές με τις φλόγες να εξαπλώνονται ραγδαία. Οι πυροσβέστες ξεπερνούν τα ανθρώπινα και ρίχνονται στην μάχη σαν… υπερήρωρες. 300.000 άνθωποι με δάκρια στα μάτια αναγκάζωνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, η μεγαλύτερη εκκένωση από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσοι επιστέφουν αντικρύζουν μόνο στάχτες.

Ένα πύρινο ντόμινο στην Ευρώπη: Η Γαλλία και η Ισπανία ζουν ένα δραματικό καλοκαίρι. Οι φωτιές εξαπλώνονται ταχύτατα: 300.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εκκενώσουν τα σπίτια τους

Φωτιές Γαλλία - Ισπανία: Πυροσβέστες εξαντλημένοι αλλά υπερήρωες

Στη νοτιοδυτική Γαλλία, 420.000 στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Στη μάχη της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί 1.500 πυροσβέστες. Η Γαλλία έχει πλέον τους δικούς της υπερήρωες

Σε αυτή την μάχη οι αγρότες με τα τρακτέρ τους μεταφέρουν υδροφόρες.

O στρατός επιστρατεύει το μεταγωγικό αεροσκάφος Airbus, ικανό να ρίξει 20 τόνους νερού ή επιβραδυντικού υγρού. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται σε πραγματικές συνθήκες.

Γαλλία: Η μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης από τον δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο

Οι αρχές πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο 220.000 άνθρωποι φεύγουν άρων – άρων. Με πόνο και δάκρια αφήνουν πίσω τα σπίτια τους, δεν ξέρουν αν θα τα ξαναβρούν

Ένας άντρας προχωράει ανάμεσα σε αποκαΐδια, σύντριμμα. Αυτό ήταν κάποτε το σπίτι του, η γειτονιά του.

Στην πολύπαθη Ζιρόντ και ο άνεμος φουντώνει τις φλόγες: Οι ριπές ξεπέρασαν τα 40 χλμ./ώρα.

Ένα μικρό παράθυρο αισιοδοξίας, οι αρχές επέτρεψαν σε 3.000 ανθρώπους να επιστρέψουν στα σπίτια τους εκεί που ελέγχονται κάποια πύρινα μέτωπα.

Ισπανία: Έχουν γίνει στάχτη 250.000 στρέμματα

Στην Ισπανία ζουν αντριχιαστικές στιγμές. Η φωτιά εξαπλωνεται... στη Μαδρίτη, στην Αβίλα. Τώρα και το Τολέδο έχει κριθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Οι φλόγες έχουν κατακάψει περισσότερα από 250.000 στρέμματα. Έκταση υπερδιπλάσια εκείνης της πόλης του Παρισιού.

60.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους, ενώ άλλοι 28.000 έχουν λάβει οδηγίες να ελαχιστοποιήσουν τις μετακινήσεις τους αποκλειστικά με μάσκα. Ο καπνός πνίγει την πάντα!

Στη Βαλένθια ένας άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, είχε προσπαθήσει να περάσει μέσα από χαράδρα.