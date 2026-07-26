Υπάρχουν αλλαγές που μπορείς να εφαρμόσεις για να κάνεις τη ρουτίνα σου πιο αποτελεσματική

Το περπάτημα είναι μια δραστηριότητα που αγαπάμε και ενσωματώνουμε εύκολα στην καθημερινότητά μας, ειδικά καθώς μεγαλώνουμε. Θεωρείται μια από τις πιο προσιτές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης για τη συνολική μας υγεία, προσφέροντας αναζωογόνηση στο σώμα και στο πνεύμα. Πολλές από εμάς το επιλέγουμε ως τη βασική μας φυσική δραστηριότητα, πιστεύοντας ότι μας χαρίζει ευεξία σε κάθε επίπεδο.

Ωστόσο, μια νέα, σημαντική ανάλυση ερευνών φέρνει στο προσκήνιο ένα ενδιαφέρον ερώτημα: πόσο αποτελεσματικό είναι το περπάτημα στην προστασία της γνωστικής λειτουργίας και της μνήμης μας καθώς περνούν τα χρόνια;

Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι, ενώ το περπάτημα παραμένει ένα σπουδαίο εργαλείο για την υγεία, ίσως χρειάζεται κάτι περισσότερο για να διασφαλίσουμε την εγκεφαλική μας ευκρίνεια.

Τι έδειξε η έρευνα;

Το περπάτημα έχει μελετηθεί εκτενώς για τη συμβολή του στην υγεία του εγκεφάλου, καθώς ανεβάζει τους παλμούς, απαιτεί συντονισμό κινήσεων και κρατά τον εγκέφαλο σε εγρήγορση με το περιβάλλον. Όλες αυτές οι λειτουργίες μοιράζονται κοινές περιοχές στον εγκέφαλο με δεξιότητες ανώτερης σκέψης, όπως η μνήμη και η συγκέντρωση. Η υπόθεση ότι το περπάτημα θα μπορούσε να προστατεύσει τη γνωστική λειτουργία φάνταζε λογική. Το κρίσιμο ερώτημα ήταν αν πράγματι το κάνει.

Για να εξετάσουν αυτό το ζήτημα, οι ερευνητές συγκέντρωσαν στοιχεία από οκτώ τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, στις οποίες συμμετείχαν 772 ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Οι μισοί συμμετείχαν σε προγράμματα περπατήματος, ενώ οι υπόλοιποι ανήκαν σε ομάδες ελέγχου, κάνοντας άλλες δραστηριότητες όπως γιόγκα, εκπαιδευτικές διαλέξεις ή απλά καθιστική ζωή.

Τα προγράμματα περπατήματος περιλάμβαναν από καθημερινές βόλτες σε εξωτερικούς χώρους μέχρι περπάτημα σε διαστήματα (interval walking) και χρήση διαδρόμου με εικονική πραγματικότητα.

Ο αντίκτυπος του περπατήματος στη μνήμη και τη συγκέντρωση

Σε όλους τους τομείς της γνωστικής λειτουργίας που αξιολογήθηκαν – συμπεριλαμβανομένης της μνήμης, της προσοχής, της εκτελεστικής λειτουργίας και της συνολικής γνωστικής απόδοσης – τα προγράμματα περπατήματος δεν οδήγησαν σε σημαντικές βελτιώσεις σε σύγκριση με τις ομάδες ελέγχου. Τα αποτελέσματα ήταν συνεπή, ανεξάρτητα από το αν οι συμμετέχοντες έκαναν απλό περπάτημα, περπάτημα σε διαστήματα ή χρήση διαδρόμου.

Διάβασε αναλυτικά για τα οφέλη του περπατήματος, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου