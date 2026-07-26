Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται η υπόθεση που αφορά την παρ' ολίγον επίθεση με χειροβομβίδα στην Αττική, έπειτα από οργανωμένη επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία βασίστηκε στην αξιοποίηση πληροφοριών και στον συντονισμό των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι έρευνες στρέφονται στο ενδεχόμενο ο τελικός στόχος της επίθεσης να ήταν ο πρώην εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Ισίδωρος Ντογιάκος, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθη ένας 30χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας 31χρονος ομοεθνής του, ο οποίος κρατείται ήδη σε φυλακή της Βόρειας Ελλάδας, καθώς και ένας 27χρονος Έλληνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 30χρονος εντοπίστηκε το μεσημέρι της Παρασκευής κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον 27χρονο σε περιοχή της Αττικής. Εκεί φέρεται να παρέλαβε ένα αντικείμενο που έμοιαζε με χάρτινο ποτήρι. Στον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή του χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, η οποία ήταν δεμένη με πλαστικό δεματικό, με αποτέλεσμα να συλληφθεί και να οδηγηθεί στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Ε.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. περιγράφει αναλυτικά τον τρόπο μεταφοράς της χειροβομβίδας, τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στο κελί του κρατούμενου όσο και σε κατοικία στην Αττική, όπου βρέθηκε πυροβόλο όπλο, καθώς και τα υπόλοιπα αντικείμενα που κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση σχεδιαζόμενης επίθεσης με χειροβομβίδα στην Αττική, η οποία αποτράπηκε έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν, ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Παράνομης Διακίνησης και Εμπορίας Αντικειμένων της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών και τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Υπηρεσίας Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (Τ.Ε.Ε.Μ.) και συνοδών αστυνομικών σκύλων, συνολικά δύο άτομα.

Πρόκειται για 30χρονο αλλοδαπό, καθώς και 31χρονο ομοεθνή του, ο οποίος είναι ήδη έγκλειστος σε Κατάστημα Κράτησης της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνεται και 27χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα, ο 30χρονος εντοπίστηκε μεσημβρινές ώρες της 24-07-2026 σε περιοχή της Αττικής, κατά τη συνάντησή του με τον 27χρονο, από τον οποίο, όπως προέκυψε, παρέλαβε αντικείμενο που προσομοίαζε με χάρτινο ποτήρι. Σε έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του 30χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε, χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, περικλεισμένη με δεματικό καλωδίων. Στη συνέχεια, ο 30χρονος οδηγήθηκε στην έδρα της Δ.Α.Ο.Ε. και συνελήφθη.

Όπως προέκυψε, ο 31χρονος είχε οργανωτικό ρόλο στον σχεδιασμό της επίθεσης, καθώς φέρεται να έδωσε οδηγίες στον 30χρονο να συναντηθεί με τον 27χρονο και να παραλάβει τη χειροβομβίδα, καθώς και να την τοποθετήσει ή να τη ρίξει σε σημείο σε περιοχή της Αττικής.

Σε επακόλουθη έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος στο κελί όπου κρατείται ο 31χρονος, βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο, το οποίο εξετάζεται ως μέσο επικοινωνίας για την παροχή οδηγιών σχετικά με την προετοιμασία της επίθεσης.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε οικία σε περιοχή της Αττικής, στην οποία είχε εισέλθει νωρίτερα ο 27χρονος, όπου με τη συνδρομή αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), βρέθηκε και κατασχέθηκε περίστροφο, στο βυκίο του οποίου υπήρχαν τοποθετημένα -5- φυσίγγια.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

χειροβομβίδα αμυντικού τύπου,

περίστροφο και 6 φυσίγγια,

4.410 ευρώ,

2 κινητά τηλέφωνα και πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων διαφόρων εταιρειών,

καπέλο τύπου τζόκεϊ και

σακίδιο πλάτης που περιείχε φύλλο χάρτου με αυτοκόλλητα αθλητικής ομάδας και χάρτινο ποτήρι ροφήματος.

Ο 30χρονος συλληφθείς, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκε σε ανακριτή, ενώ ο 31χρονος έγκλειστος θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή μετά την έκδοση σχετικής παραγγελίας.