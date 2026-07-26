Δύσκολες στιγμές περνά η Φωτεινή Ντεμίρη, καθώς αποχαιρέτησε το αγαπημένο της σκυλάκι, που έφυγε από τη ζωή.
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Η ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου.
Η ανάρτηση της Φωτεινής Ντεμίρη στο Instagram συνοδευόταν από μια σειρά φωτογραφιών με τη σκυλίτσα, με την ίδια να εκφράζει δημόσια τη θλίψη της για την απώλεια.
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Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Φωτεινή Ντεμίρη έγραψε: «Τόσο λίγο ήταν αστεράκι μου; Σ’ ευχαριστώ για όλα 💔💔💔💔💔💔💔💔 #mylittlegirl⭐️ #mybeautifulgirl #mystar #mylove Θα σε θυμάμαι…».
Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού, Χάρης Γρηγορόπουλος αποχαιρέτησε κι εκείνος το αγαπημένο τους κατοικίδιο με μία λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, γράφοντας στα ιταλικά: «VA A DIO RAGAZZUCCIA. 💔🌹».