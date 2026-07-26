Φωτεινή Ντεμίρη: Η απώλεια που την κλόνισε και το «αντίο»

«Τόσο λίγο ήταν αστεράκι μου; Σ’ ευχαριστώ για όλα», έγραψε η ηθοποιός

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Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Φωτεινή Ντεμίρη αποχαιρέτησε το αγαπημένο της σκυλάκι που έφυγε από τη ζωή.
  • Η ηθοποιός ανακοίνωσε την απώλεια μέσω Instagram το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου.
  • Στην ανάρτησή της, εξέφρασε τη θλίψη της και ευχαρίστησε το σκυλάκι της.
  • Ο πρώην σύζυγός της, Χάρης Γρηγορόπουλος, επίσης αποχαιρέτησε το κατοικίδιο με μια συγκινητική ανάρτηση.
  • Η ανάρτηση περιλάμβανε φωτογραφίες της σκυλίτσας και συγκινητικά μηνύματα.

Δύσκολες στιγμές περνά η Φωτεινή Ντεμίρη, καθώς αποχαιρέτησε το αγαπημένο της σκυλάκι, που έφυγε από τη ζωή

Φωτεινή Ντεμίρη: «Οι άνθρωποι χωρίζουν για πάρα πολλούς λόγους ευχάριστους»

Η ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου.

Φωτεινή Ντεμίρη: Η απώλεια που την κλόνισε και το «αντίο»

Η ανάρτηση της Φωτεινής Ντεμίρη στο Instagram συνοδευόταν από μια σειρά φωτογραφιών με τη σκυλίτσα, με την ίδια να εκφράζει δημόσια τη θλίψη της για την απώλεια.

Χάρης Γρηγορόπουλος: «Δεν έχουμε πάρει διαζύγιο με τη Φωτεινή Ντεμίρη»

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Φωτεινή Ντεμίρη έγραψε: «Τόσο λίγο ήταν αστεράκι μου; Σ’ ευχαριστώ για όλα 💔💔💔💔💔💔💔💔 #mylittlegirl⭐️ #mybeautifulgirl #mystar #mylove Θα σε θυμάμαι…».

Η ανάρτηση της Φωτεινής Ντεμίρη

Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού, Χάρης Γρηγορόπουλος αποχαιρέτησε κι εκείνος το αγαπημένο τους κατοικίδιο με μία λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, γράφοντας στα ιταλικά: «VA A DIO RAGAZZUCCIA. 💔🌹».

Η ανάρτηση του Χάρη Γρηγορόπουλου
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ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΤΕΜΙΡΗ
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ΧΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
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