Δείτε το insta story του Χάρη Γρηγορόπουλου

Δύσκολες στιγμές περνά η Φωτεινή Ντεμίρη, καθώς αποχαιρέτησε το αγαπημένο της σκυλάκι, που έφυγε από τη ζωή.

Η ηθοποιός επέλεξε να μοιραστεί τη δυσάρεστη είδηση με τους διαδικτυακούς της φίλους μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ του Σαββάτου 25 Ιουλίου.

Η ανάρτηση της Φωτεινής Ντεμίρη στο Instagram συνοδευόταν από μια σειρά φωτογραφιών με τη σκυλίτσα, με την ίδια να εκφράζει δημόσια τη θλίψη της για την απώλεια.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Φωτεινή Ντεμίρη έγραψε: «Τόσο λίγο ήταν αστεράκι μου; Σ’ ευχαριστώ για όλα 💔💔💔💔💔💔💔💔 #mylittlegirl⭐️ #mybeautifulgirl #mystar #mylove Θα σε θυμάμαι…».

Η ανάρτηση της Φωτεινής Ντεμίρη

Από την πλευρά του, ο πρώην σύζυγος της ηθοποιού, Χάρης Γρηγορόπουλος αποχαιρέτησε κι εκείνος το αγαπημένο τους κατοικίδιο με μία λιτή αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη ανάρτηση, γράφοντας στα ιταλικά: «VA A DIO RAGAZZUCCIA. 💔🌹».

Η ανάρτηση του Χάρη Γρηγορόπουλου