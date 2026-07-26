Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Από το Κρανίδι στις Σπέτσες το διάσημο ζευγάρι

Το διάσημο ζευγάρι έφαγε σε γνωστό εστιατόριο του νησιού

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/AP Images

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Τζάστιν και η Χέιλι Μπίμπερ βρίσκονται στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στο Κρανίδι, και επισκέφθηκαν τις Σπέτσες.
  • Το ζευγάρι δεν έχει δημοσιεύσει φωτογραφίες από το ταξίδι τους, αλλά θαυμαστές τους ανάρτησαν βίντεο και εικόνες στα social media.
  • Εθεάθησαν να περπατούν αγκαλιά και να απολαμβάνουν γεύμα σε εστιατόριο με θέα τη θάλασσα.
  • Είναι παντρεμένοι από το 2018 και απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Τζακ, τον Αύγουστο του 2025.
  • Η Χέιλι Μπίμπερ εκφράζει την επιθυμία της να αποκτήσει περισσότερα παιδιά, δηλώνοντας ότι πάντα ήθελε να γίνει μητέρα.

Στην Ελλάδα, συγκεκριμένα στο Κρανίδι, βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες ο Τζάστιν Μπίμπερ κι η σύζυγος του, Χέιλι με το ζευγάρι να απαθανατίζεται πριν από λίγες ώρες σε βόλτα του στις Σπέτσες.

Τζάστιν και Χέιλι Μπίμπερ: Από το Κρανίδι στις Σπέτσες το διάσημο ζευγάρι

Ο τραγουδιστής και το μοντέλο δεν έχουν κάνει δημοσιεύσεις στα social media σχετικά με το ταξίδι τους, ωστόσο μέσα από βίντεο και φωτογραφίες που αναρτούν στα social media θαυμαστές τους, έγινε γνωστό ότι επέλεξαν τη χώρα σε ένα από τα διαλείμματα από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Ο Μπίμπερ και η Χέιλι εθεάθησαν να περπατούν αγκαλιά στο νησί, ενώ σε άλλο βίντεο καταγράφονται την ώρα που βγαίνουν από φουσκωτό. Ο τραγουδιστής εμφανίστηκε με μία κίτρινη βερμούδα και λευκό φανελάκι, ενώ η σύζυγός του με λευκό T-shirt και μαύρη φούστα. Σε άλλες εικόνες το ζευγάρι φαίνεται να απολαμβάνει το γεύμα του σε εστιατόριο με θέα τη θάλασσα.

Με φόντο την Ελλάδα οι διακοπές του ζευγαριού

Η επιλογή της Ελλάδας από διεθνείς προσωπικότητες της μουσικής και της ψυχαγωγίας παραμένει σταθερή και φέτος, με το Κρανίδι να προστίθεται στους προορισμούς που φιλοξενούν γνωστά ονόματα. Στην περίπτωση του Τζάστιν Μπίμπερ και της Χέιλι Μπίμπερ, τα πλάνα από τις διακοπές τους έφεραν ξανά την περιοχή της Αργολίδας στο προσκήνιο της διεθνούς διαδικτυακής προσοχής.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2018. Η οικογένειά τους μεγάλωσε τον Αύγουστο του 2025, όταν απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, τον γιο τους Τζακ.

Οι δηλώσεις της Χέιλι Μπίμπερ για την οικογένεια

Σε ό,τι αφορά την προσωπική τους ζωή, η Χέιλι Μπίμπερ έχει μιλήσει ανοιχτά για τη μητρότητα και την επιθυμία της να αποκτήσει περισσότερα παιδιά. Όπως έχει πει: «Ξέρω ότι θέλω περισσότερα από ένα».

Παράλληλα, έχει δηλώσει: «Πάντα ήξερα ότι ήθελα να γίνω μητέρα. Από τότε που ήμουν μικρό παιδί, πάντα φανταζόμουν τον εαυτό μου με παιδιά».

Αναφερόμενη στη σημερινή της οπτική για το θέμα, σημείωσε επίσης: «Ξέρεις ποιο είναι το αστείο; Όσο μεγαλώνω και τώρα που έχω παιδί, πιστεύω ότι κάθε απόφαση, είτε να κάνεις παιδιά είτε όχι, είναι απολύτως υπέροχη».

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