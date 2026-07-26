Σύρος: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»

Τι ισχυρίστηκε ο δράστης

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Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: INTIME
Δολοφονία διασώστριας στη Σύρο: Δίωξη για θανατηφόρα σωματική βλάβη στον 41χρονο / SKAI

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ στη Σύρο, με τον 41χρονο κατηγορούμενο να δίνει τη δική του εκδοχή για όσα συνέβησαν το μοιραίο βράδυ, υποστηρίζοντας πως δεν γνώριζε την ταυτότητα του θύματος και πίστεψε ότι επρόκειτο για διαρρήκτη.

Κατά την απολογία του ενώπιον των δικαστικών αρχών, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι βρισκόταν σε κατάσταση πανικού όταν αντιλήφθηκε την παρουσία της γυναίκας έξω από το σπίτι του. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα», επιμένοντας ότι δεν είχε πρόθεση να αφαιρέσει ανθρώπινη ζωή, αλλά πίστεψε πως απειλείται η περιουσία και η ασφάλειά του.

Δολοφονία Σύρος: Δίωξη στον 41χρονο για θανατηφόρα σωματική βλάβη

Σύρος: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»

Το σημείο του εγκλήματος στη Σύρο / INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 41χρονος δράστης φέρεται να υποστήριξε ότι είχε γυρίσει νωρίς στο σπίτι του, κάτι που συνέβαινε σπάνια, καθώς εργάζεται μέχρι αργά. Είχε κάτσει στο τραπέζι και έτρωγε, όταν ξαφνικά, κάποιος χτύπησε το κουδούνι. Τότε η σύζυγός του άνοιξε την πόρτα και είδε ένα άτομο να της επιτίθεται. Ο ίδιος σηκώθηκε γρήγορα, άρπαξε το μαχαίρι με το οποίο έτρωγε και με αυτό τραυμάτισε τη 42χρονη στην πλάτη.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν είχε καταλάβει ότι το συγκεκριμένο άτομο ήταν γυναίκα και θεωρούσε πώς είναι άντρας. Σύμφωνα με όσα φέρεται να είπε, τόσο ο ίδιος όσο και η γυναίκα του άρχισαν να φωνάζουν πώς μπήκε κλέφτης στο σπίτι τους.

Οι δυο καταηγορούμενοι απ' την πρώτη στιγμή ισχυρίζονται ότι βρισκόταν σε θέση άμυνας. Παράλληλα, άνθρωποι από το περιβάλλον του ζευγαριού είπαν ότι η 30χρονη σύζυγος του δράστη είχε δει κάποιες περίεργες κινήσεις την ίδια μέρα.

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση στον τόπο της δολοφονίας της 42χρονης

Σύρος: «Νόμιζα ότι η 42χρονη ήταν κλέφτης και τη μαχαίρωσα»

Τι ισχυρίστηκε ο δράστης  / INTIME NEWS / ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

Σύρος: Ποινικές διώξεις σε βάρος του ζευγαριού για τον θάνατο της 42χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ

Ποινικές διώξεις ασκήθηκαν σε βάρος του ζευγαριού από τη Σύρο, με την υπόθεση να περνά πλέον στο στάδιο της κύριας ανάκρισης. Ο 41χρονος κατηγορείται για θανατηφόρα σωματική βλάβη, ενώ στη σύζυγό του ασκήθηκε δίωξη για συνέργεια στην ίδια πράξη. Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη.

Σύρος: «Ήταν η ζωή μου» - Συγκλονίζει ο πρώην σύζυγος της διασώστριας

Το πρωί του Σαββάτου 25/7, πραγματοποιήθηκε τρίωρη αναπαράσταση στον τόπο του περιστατικού, παρουσία των αστυνομικών και των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περιέγραψαν ξεχωριστά τα γεγονότα. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες τραυματίστηκε θανάσιμα η 42χρονη, εξετάζοντας τόσο το βιντεοληπτικό υλικό που έχει συλλεχθεί όσο και τα υπόλοιπα στοιχεία της δικογραφίας. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το διαθέσιμο οπτικό υλικό επιβεβαιώνει σε σημαντικό βαθμό τους ισχυρισμούς των δύο συλληφθέντων, ενώ παραμένει υπό διερεύνηση τι ακριβώς συνέβη στο εσωτερικό της κατοικίας.

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