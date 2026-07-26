Μια από τις πιο όμορφες στιγμές της κοινής τους ζωής έζησαν το απόγευμα του Σαββάτου 25 Ιουλίου η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης, οι οποίοι αντάλλαξαν όρκους αιώνιας αγάπης σε μια ρομαντική τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης στη Βουλιαγμένη.

Η γνωστή αθλητικογράφος και ο επιχειρηματίας, εμφανώς συγκινημένοι και χαμογελαστοί, είχαν στο πλευρό τους το πολυτιμότερο πρόσωπο της ζωής τους, τον ενός έτους γιο τους, ο οποίος έδωσε τη δική του ξεχωριστή παρουσία στην πιο σημαντική ημέρα της οικογένειάς τους.

Η ημερομηνία του γάμου μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς ακριβώς πριν από έναν χρόνο το ζευγάρι είχε υποδεχτεί στον κόσμο το πρώτο του παιδί, γεγονός που προσδίδει ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική αξία στη συγκεκριμένη ημέρα.

Κουμπάροι είναι δύο στενοί φίλοι του ζευγαριού, ο Σίνα Κχαλατμπάρι και ο Ευάγγελος Οικονομόπουλος, ενώ συγγενείς και αγαπημένα πρόσωπα έδωσαν το «παρών» στην τελετή, μοιραζόμενοι τη χαρά των νεόνυμφων.

Με φόντο το μαγευτικό σκηνικό της αθηναϊκής Ριβιέρας, η Δώρα Παντέλη και ο Τζον Μεραμβελιωτάκης επισφράγισαν την αγάπη τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή τους πορεία.

Μετά το τέλος του μυστηρίου, ακολούθησε δεξίωση στο Island, όπου το ζευγάρι γιόρτασε μαζί με τους καλεσμένους του αυτή τη σημαντική στιγμή, σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και ευχές για το μέλλον.