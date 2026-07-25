Δείτε όλες τις εμφανίσεις από το Προεδρικό Μέγαρο

Με περισσότερους από 1.700 προσκεκλημένους από την πολιτική, τον πολιτισμό, τη δημοσιογράφια και τον αθλητισμό η καθιερωμένη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για τη 52η επέτειο της Αποκατάστασης της Δημοκρατίας πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας υποδέχθηκε τους καλεσμένους σε μια από τις κεντρικές θεσμικές εκδηλώσεις της χρονιάς, ενώ η φετινή διοργάνωση ξεχώρισε και λόγω της αυξημένης γυναικείας παρουσίας, καθώς είχαν προσκληθεί για πρώτη φορά και οι σύζυγοι των επισήμων.

Στο σκέλος των εμφανίσεων, κυριάρχησαν τα επίσημα σύνολα και κυρίως τα φορέματα, με επιλογές που κινήθηκαν από αυστηρές μαύρες γραμμές έως λουλουδάτα μοτίβα, παλ αποχρώσεις και πιο φωτεινούς τόνους. Ανάμεσα στις παρουσίες που καταγράφηκαν, υπήρξαν πρόσωπα από τον πολιτικό, δημοσιογραφικό, καλλιτεχνικό και επιχειρηματικό χώρο.

Οι πολιτικές παρουσίες στο Προεδρικό Μέγαρο

Προεδρικό Μέγαρο: Όλγα Κεφαλογιάννη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη επέλεξε κλασικό μαύρο μίντι φόρεμα σε ίσια γραμμή.

Προεδρικό Μέγαρο: Θεοδώρα Τζάκρη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ανεξάρτητη βουλευτής Θεοδώρα Τζάκρη εμφανίστηκε με στράπλες δημιουργία σε πετρόλ απόχρωση, με ανάγλυφα λουλουδάτα μοτίβα.

Προεδρικό Μέγαρο: Μάξιμος Μουμούρης & Νάντια Γιαννακοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου φόρεσε μακρύ αμάνικο φόρεμα σε λαδί απόχρωση με λεπτομέρειες δαντέλας. Στη φωτογραφική κάλυψη της εκδήλωσης καταγράφηκε μαζί με τον σύζυγό της και ηθοποιό Μάξιμο Μουμούρη.

Προεδρικό Μέγαρο: Φωτεινή Αραμπατζή /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η δικηγόρος και πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας Φωτεινή Αραμπατζή επέλεξε λευκό φόρεμα για την περίσταση.

Προεδρικό Μέγαρο: Η Νίκη Κεραμέως με το Ρόη και τον Βασίλη Αποστολόπουλο /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Νίκη Κεραμέως επέλεξε αμάνικο σύνολο με διακριτικά λουλουδάτα μοτίβα σε γήινους τόνους, συνδυάζοντάς το με κρεμαστά σκουλαρίκια.

Δημοσιογράφοι, καλλιτέχνες και αθλητικές παρουσίες

Προεδρικό Μέγαρο: Μαρία Νικόλτσιου & Αντριάνα Παρασκευοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου επέλεξε μαύρη ολόσωμη φόρμα, ενώ η Αντριάνα Παρασκευοπούλου φόρεσε μακριά τουαλέτα.

Προεδρικό Μέγαρο: Ντόρα Κουτροκόη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια Ντόρα Κουτροκόη εμφανίστηκε με φλοράλ φόρεμα, ενώ η δημοσιογράφος Εύη Φραγκάκη επέλεξε μαύρο σύνολο, το οποίο συνδύασε με φούξια φάκελο.

Προεδρικό Μέγαρο: Εύη Φραγκάκη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Προεδρικό Μέγαρο: Μιμή Ντενίση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν κι η Μιμή Ντενίση, που επέλεξε για την περίσταση μια ολόσωμη φόρμα σε λαδί αποχρώσεις με δαντελένιες λεπτομέρειες και ασύμμετρο κεντημένο σάλι, σε μία από τις καλύτερες εμφανίσεις της βραδιάς.

Προεδρικό Μέγαρο: Αλεξάνδρα Καϋμένου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Καϋμένου φόρεσε μπεζ φόρεμα με χρυσά πέδιλα.

Προεδρικό Μέγαρο: Σία Κοσιώνη & Κώστας Μπακογιάννης /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η Σία Κοσιώνη έδωσε το «παρών» μαζί με τον Κώστα Μπακογιάννη, επιλέγοντας μακρύ φόρεμα σε μπλε απόχρωση με κοντά μανίκια, ασορτί clutch, σκουλαρίκια και πέδιλα στον ίδιο χρωματικό τόνο.

Προεδρικό Μέγαρο: Λένα Παπαληγούρα /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η ηθοποιός Λένα Παπαληγούρα, πιο όμορφη απο ποτέ, επέλεξε γαλάζια στράπλες τουαλέτα.

Προεδρικό Μέγαρο: Έμιλυ Λαγουνάρη /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η εικαστικός και σύζυγος του επιχειρηματία Χάρη Βαφειά, Έμιλυ Λαγουνάρη, ήταν η μόνη που καταγράφηκε με μαύρο κοστούμι, το οποίο συνδύασε με λευκό πουκάμισο.

Η φετινή δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο συνδύασε τον θεσμικό χαρακτήρα της επετείου με μια έντονη κοινωνική και δημόσια παρουσία. Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε τόσο στο συμβολισμό της εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την Αποκατάσταση της Δημοκρατίας όσο και στις εμφανίσεις των προσκεκλημένων που κυριάρχησαν στη φωτογραφική κάλυψη της βραδιάς.