Ελένη Φουρέιρα: Στιγμές ξεγνοιασιάς με τους άντρες της ζωής της

Τα καλοκαιρινά «κλικ» από τις οικογενειακές της διακοπές

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Ελένη Φουρέιρα - Αλμπέρτο Μποτία: Τρυφερές στιγμές με τον γιο τους στις διακοπές τους

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία απολαμβάνουν οικογενειακές διακοπές με τον 3,5 ετών γιο τους, Ερμή.
  • Η τραγουδίστρια δημοσίευσε φωτογραφίες από τις στιγμές τους στο Instagram, δείχνοντας την ηρεμία και τη χαλάρωσή τους.
  • Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2017 και διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή.
  • Η εγκυμοσύνη της Φουρέιρα ανακοινώθηκε το Νοέμβριο του 2022, και ο γιος τους βαφτίστηκε σε κλειστό οικογενειακό κύκλο.

Στιγμές απόλυτης οικογενειακής ευτυχίας και χαλάρωσης ζουν η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία, οι οποίοι απολαμβάνουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές μαζί με τον 3,5 ετών γιο τους, Ερμή. 

Ελένη Φουρέιρα – Αλμπέρτο Μποτία: Διακοπές στην Πάρο με τον γιο τους, Ερμή

Η εκρηκτική τραγουδίστρια έκανε ένα μικρό «διάλειμμα» από τις φορτωμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις για να αφιερώσει ποιοτικό χρόνο στους δύο άντρες της ζωής της.

Ελένη Φουρέιρα: Στιγμές ξεγνοιασιάς με τους άντρες της ζωής της

Full time γονείς η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία - Οι τρυφερές εικόνες από τις διακοπές τους

Full time γονείς η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία - Οι τρυφερές εικόνες από τις διακοπές τους

Το πρωί της Παρασκευής 24 Ιουλίου, η Ελένη Φουρέιρα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες, δίνοντας στους ακολούθους της μια σπάνια γεύση από τις οικογενειακές τους στιγμές.

Ελένη Φουρέιρα: Νέες «καυτές» πόζες με μπικίνι που κόβουν την ανάσα

Στα στιγμιότυπα αποτυπώνεται η απόλυτη ηρεμία και η χαλαρή διάθεση του ζευγαριού, καθώς απολαμβάνουν τον ήλιο και τη θάλασσα παρέα με τον μικρό τους πρίγκιπα, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και την ένταση της καθημερινότητας.

 

Η ανάρτηση της Ελένης Φουρέιρα

Το χρονικό του έρωτά τους

Η Ελένη Φουρέιρα και ο Αλμπέρτο Μποτία είναι μαζί από τις αρχές του 2017, διατηρώντας πάντα χαμηλό προφίλ γύρω από την προσωπική τους ζωή. Για μεγάλο χρονικό διάστημα απέφευγαν τις δημόσιες επιβεβαιώσεις, ενώ οι κοινές τους εμφανίσεις και οι αναρτήσεις στα social media ήταν ελάχιστες.

Τον Νοέμβριο του 2022, η τραγουδίστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της μέσα από μια τρυφερή φωτογράφιση, και λίγους μήνες αργότερα έφερε στον κόσμο τον καρπό του έρωτά τους. Το ζευγάρι βάφτισε αργότερα τον γιο του, δίνοντάς του το όνομα Ερμής, κρατώντας και πάλι το μυστήριο σε πολύ κλειστό οικογενειακό κύκλο.

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ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
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ΑΛΜΠΕΡΤΟ ΜΠΟΤΙΑ
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