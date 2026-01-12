Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η ηλικία, οι διάσημοι γονείς, η σχέση με γνωστό ηθοποιό

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη έχει έντονη παρουσία τα τελευταία χρόνια στην ελληνική μυθοπλασία, με πιο πρόσφατο τον ρόλο της «Μιρέλας» στη σειρά «Μια νύχτα μόνο».

Η ηθοποιός, που έκανε το τηλεοπτικό της ντεμπούτο το 2008 μέσα από το «Λίτσα.com», έχει παίξει ακόμα στις σειρές: «Αυτή η νύχτα μένει», «Ου φονεύσεις», «10η Εντολή» και στη «H ζωή εν τάφω».

Η ίδια προέρχεται από καλλιτεχνική οικογένεια, αφού και οι δυο γονείς της υπήρξαν ηθοποιοί, γεγονός που δικαιολογεί τη μεγάλη αγάπη που τρέφει για την υποκριτική.

Η Ηλιάνα δεν κληρονόμησε μόνο το ταλέντο να υποδύεται ρόλους από την οικογένειά της, αλλά και την ομορφιά, καθώς με τη μαμά της, Λίλα Καφαντάρη, μοιάζουν σαν δυο σταγονές νερό.

Ποια είναι η Ηλιάνα Μαυρομάτη

Είναι 35 ετών

Έχει γεννηθεί στην Αθήνα

Είναι πτυχιούχος της Ανωτέρας Δραματικής Σχολής «Θεατρικά Δρώμενα Ίασμος»

Έχει φοιτήσει στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών

Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια υποκριτικής και κίνησης

Έχει παίξει στις θεατρικές παραστάσεις «52 Λεπτά» , «La Chunga» , «Κίεβο» και «Τίρζα»

, , και Έχει πάρει μέρος στις ταινίες «Οι Αισθηματίες», «Largo», «Avalon» (όπου ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας), «Οι Πεινασμένοι» και «Dead Europe»

(όπου ήταν υποψήφια για το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας), και O πατέρας της ήταν ο σπουδαίος ηθοποιός Βασίλης Μαυρομάτης που απεβίωσε το 2017, ενώ μητέρα της η Λίλα Καφαντάρη.

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μαζί με τη μαμά της, Λίλα Καφαντάρη στο θέατρο / Φωτογραφία NDP - Έλλη Πουπουλίδου

Ηλιάνα Μαυρομάτη: Η σχέση της με τον Στάθη Κόικα

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη είναι ζευγάρι με τον συναδέλφό της Στάθη Κόικα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της σειράς «Αυτή η νύχτα μένει» και από τότε είναι αχώριστοι. Ο Στάθης Κόικας επιβεβαίωσε πρώτος τη σχέση τους και, σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Star.gr και στην Κατερίνα Καραγιάννη, παραδέχτηκε πως είναι ερωτευμένος.

Η κοινή φωτογραφία της Ηλιάνας Μαυρομάτη με τον Στάθη Κόικα /Πηγή Instagram stathis_koikas

Οι δύο ζουν κάτω από την ίδια στέγη, συγκατοικώντας στο κέντρο της Αθήνας μαζί με τα κατοικίδιά τους. Ανέβασαν την πρώτη τους κοινή φωτογραφία πέρυσι το καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στην Ικαρία.