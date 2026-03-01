Αποκάλυψη Star: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η έγκυος που πέθανε

Συνελήφθη ο σύντροφος της 31χρονης εγκύου, η οποία βρέθηκε νεκρή χθες το μεσημέρι Σαββάτου στο σπίτι της στον Κολωνό.

Όταν κλήθηκε η αστυνομία, η 31χρονη ήταν πεσμένη στο πάτωμα, μπροστά στις σκάλες του σπιτιού. Ο 38χρονος ήταν εκείνος που είχε καλέσει το ΕΚΑΒ.

Από το μεσημέρι του Σαββάτου και όλο το βράδυ, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών εξέταζαν τον σύντροφο της γυναίκας θέλοντας να μάθουν τι μπορεί να είχε συμβεί. Σήμερα από νωρίς το πρωί έκαναν «φύλλο και φτερό» το εσωτερικό του σπιτιού παίρνοντας πράγματα που μπορούν να τους φανούν χρήσιμα στην εξιχνίαση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με ιατροδικαστή που κλήθηκε στο σπίτι, η γυναίκα είχε ένα χτύπημα στο κεφάλι κι ένα στη μέση της. Αύριο το πρωί αναμένεται να γίνει η νεκροτομή ώστε να αποσαφηνιστεί η αιτία θανάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε για την υπόθεση ο Παναγιώτης Μπούσιος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ο 38χρονος, ακόμα και όταν ενημερώθηκε για την κατάθεση του ιατροδικαστή που έλεγε ότι το χτύπημα στη μέση είναι ή από κλωτσιά ή από πάτημα, εκείνος ήταν εντελώς αρνητικός.

Επαναλάμβανε ότι η γυναίκα «έπεσε από τις σκάλες του σπιτιού». Όταν τον ρωτούσαν οι αστυνομικοί για κάποια άλλα σημάδια στο σώμα της 31χρονης, τότε ανέφερε ότι «είχε πέσει και την περασμένη εβδομάδα αλλά και πριν από λίγες μέρες».

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του STAR, η 31χρονη γυναίκα είχε μιλήσει και είχε ενημερώσει εδώ και καιρό φίλους της ότι ο 38χρονος την είχε χτυπήσει, ενώ ήταν σε αναζήτηση δομής φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών.

Σημειώνεται ότι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, παρόλο που η γυναίκα ήταν έγκυος περίπου πέντε μηνών, δεν φαίνεται να είχε πάει σε νοσοκομείο ή γιατρό για να εξεταστεί.

Ο 38χρονος φέρεται να έχει πέσει σε πολλές αντιφάσεις όσον αφορά στις συνθήκες, πριν και αφότου βρήκε νεκρή την 31χρονη στο σπίτι.



