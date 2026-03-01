Τραμπ για Ιράν: Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών

Νέο μήνυμα για το Ιράν ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα «εκδικηθεί» τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών και θα επιφέρει «το πιο τιμωρητικό πλήγμα» στο ιρανικό καθεστώς.

«Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι», ανέφερε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη στη Daily Mail, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο Τραμπ αποκάλυψε, ότι κατά την εκτίμησή του, η επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες. «Πάντα το θεωρούσαμε μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Είναι μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο», είπε.

Σε ερώτηση για την πορεία των επιχειρήσεων, απάντησε ότι «εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο», προσθέτοντας ότι «εξουδετερώθηκε ολόκληρη η ηγεσία τους, πολύ περισσότεροι από όσους περιμέναμε. Φαίνεται πως είναι 48».

Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία δηλώνουν έτοιμες για «αμυντικές ενέργειες» ώστε να καταστρέψουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν, με κοινή τους δήλωση, την απόλυτη αντίθεσή τους στις «τυφλές και δυσανάλογες» πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή», αναφέρουν στην δήλωση τους οι ηγέτες των τριών χωρών, καλώντας ταυτόχρονα το Ιράν να «σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις».

Οι τρεις ηγέτες δηλώνουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις «απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

«Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα», πρόσθεσαν.

Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ιερουσαλήμ - Έξι τραυματίες

Οι επιθέσεις εκατέρωθεν συνεχίζονται, με την Τεχεράνη να δέχεται το βράδυ της Κυριακής μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων με αναφορές για νεκρούς και πλήγματα τόσο στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης, όσο και σε αστυνομικό τμήμα και σε νοσοκομείο.

Στο Ισραήλ, σειρά εκρήξεων ακούστηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Ιερουσαλήμ, όπου ήχησαν οι σειρήνες.

Πυραυλική επίθεση στην Ιερουσαλήμ / ΑP

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Οι διασώστες «παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών και σε πέντε ακόμη ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί ελαφρά», σύμφωνα με ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού αντίστοιχου Ερυθρού Σταυρού.





