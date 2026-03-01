Τραμπ για Ιράν: Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών

Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία έτοιμες για στρατιωτικές ενέργειες κατά του Ιράν

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
01.03.26 , 23:45 Τραμπ για Ιράν: Θα εκδικηθούμε για τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών
01.03.26 , 22:10 Εκρήξεις με νεκρούς στην Τεχεράνη - Χτυπήθηκε και η κρατική τηλεόραση
01.03.26 , 22:08 Κλήρωση Τζόκερ 1/3/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για τα 2.900.000 ευρώ
01.03.26 , 21:24 Αποκάλυψη Star: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η έγκυος που πέθανε
01.03.26 , 20:15 Το Star στο Τελ Αβίβ - Σε συναγερμό ολόκληρο το Ισραήλ
01.03.26 , 18:48 Hybrid EV: Η κορυφαία τεχνολογία της Leapmotor - Πώς λειτουργεί
01.03.26 , 18:36 Τραμπ: Οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν μαζί μου και συμφώνησα
01.03.26 , 18:01 Λέρος: Ανοίγουν τα στόματα για το κακοποιητικό περιβάλλον του 18χρονου
01.03.26 , 16:41 «Φλέγεται» η Μέση Ανατολή - Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες
01.03.26 , 16:17 ΠΑΟΚ: Σειρήνες από την Ισπανία για τον Χρήστο Ζαφείρη
01.03.26 , 16:06 Ισραήλ: Αιματηρή επίθεση του Ιράν στην Μπέιτ Σεμές - Τουλάχιστον 9 νεκροί
01.03.26 , 15:39 Kηφισιά: Kαταδίωξη 22χρονου οδηγού μηχανής που έτρεχε με 197 χλμ.
01.03.26 , 15:30 Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»
01.03.26 , 15:19 Η επόμενη μέρα στο Ιράν: Ποιοι είναι οι πιθανοί διάδοχοι του Χαμενεΐ
01.03.26 , 15:09 Οι ερωτικές προβλέψεις για την εβδομάδα 02/03/2026 - 08/03/2026
Marseaux: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι ερωτευμένη με αγόρι»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Αποκάλυψε on air την ηλικία της - «Είμαι...»
Βαρύ πένθος για τον Λάμπρο Κωνσταντάρα: «Έχω συγκλονιστεί με τον χαμό του»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η σπάνια φωτογραφία με τον γιο και τον πρώην σύζυγό της
Συγκλονίζει η Καρυστιανού: «Μάρθη μου, όσα δεν μπόρεσα να σου πω σήμερα»
Ανατροπή στην υπόθεση της Λόρας: Η ίδια επικοινώνησε με τις Αρχές
Αποκάλυψη Star: Έψαχνε δομή για κακοποιημένες γυναίκες η έγκυος που πέθανε
Ο Κοντιζάς με την οικογένειά του στο «χωριό» του στην Ιαπωνία
ΕΝΦΙΑ 2026: Πότε αναρτώνται τα εκκαθαριστικά
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Ταξίδι στο Ντουμπάι με την οικογένειά της
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πρώτη Δημοσίευση: 01.03.26, 22:30
Η Μέση Ανατολή «φλέγεται» / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα εκδικηθούν για τους θανάτους Αμερικανών στρατιωτών και θα επιφέρουν σφοδρό πλήγμα στο Ιράν.
  • Η επιχείρηση κατά του Ιράν μπορεί να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες, σύμφωνα με τον Τραμπ.
  • Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία καταδίκασαν τις επιθέσεις του Ιράν και δήλωσαν έτοιμες για αμυντικές ενέργειες.
  • Οι ηγέτες των τριών χωρών συμφώνησαν να συνεργαστούν με τις ΗΠΑ για την καταστροφή της ικανότητας του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους.
  • Στο Ισραήλ, έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν από ιρανικούς πυραύλους στην Ιερουσαλήμ.

Νέο μήνυμα για το Ιράν ανάρτησε στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον θα «εκδικηθεί» τους θανάτους των Αμερικανών στρατιωτών και θα επιφέρει «το πιο τιμωρητικό πλήγμα» στο ιρανικό καθεστώς. 

«Θα συνεχίσουμε με πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι», ανέφερε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη στη Daily Mail, ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε για το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Γιατί ο Τραμπ αποφάσισε πλήρη πόλεμο κι όχι στοχευμένο χτύπημα στο Ιράν

Ο Τραμπ αποκάλυψε, ότι κατά την εκτίμησή του, η επιχείρηση κατά του Ιράν ενδέχεται να διαρκέσει έως και τέσσερις εβδομάδες. «Πάντα το θεωρούσαμε μια διαδικασία τεσσάρων εβδομάδων. Είναι μια μεγάλη χώρα, θα χρειαστούν τέσσερις εβδομάδες ή και λιγότερο», είπε.

Σε ερώτηση για την πορεία των επιχειρήσεων, απάντησε ότι «εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο», προσθέτοντας ότι «εξουδετερώθηκε ολόκληρη η ηγεσία τους, πολύ περισσότεροι από όσους περιμέναμε. Φαίνεται πως είναι 48».

Τραμπ: Οι Ιρανοί θέλουν να μιλήσουν μαζί μου και συμφώνησα

Γαλλία, Γερμανία και Βρετανία δηλώνουν έτοιμες για «αμυντικές ενέργειες» ώστε να καταστρέψουν τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης 

Οι ηγέτες της Γερμανίας, της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου εξέφρασαν, με κοινή τους δήλωση, την απόλυτη αντίθεσή τους στις «τυφλές και δυσανάλογες» πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν εναντίον χωρών της περιοχής, ως απάντηση στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν εναντίον του οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

«Οι απερίσκεπτες επιθέσεις του Ιράν έχουν στοχεύσει στενούς μας συμμάχους και απειλούν το στρατιωτικό μας προσωπικό και τους πολίτες μας σε όλη την περιοχή», αναφέρουν στην δήλωση τους οι ηγέτες των τριών χωρών, καλώντας ταυτόχρονα το Ιράν να «σταματήσει αμέσως αυτές τις επιθέσεις». 

Οι τρεις ηγέτες δηλώνουν την ετοιμότητά τους να προχωρήσουν στις «απαραίτητες και αναλογικές αμυντικές ενέργειες για να καταστρέψουν στην πηγή της την ικανότητα του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

«Έχουμε συμφωνήσει να συνεργαστούμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους στην περιοχή σε αυτό το θέμα», πρόσθεσαν.

Πυραυλική επίθεση του Ιράν στην Ιερουσαλήμ - Έξι τραυματίες

Οι επιθέσεις εκατέρωθεν συνεχίζονται, με την Τεχεράνη να δέχεται το βράδυ της Κυριακής μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων με αναφορές για νεκρούς και πλήγματα τόσο στο κτίριο της κρατικής τηλεόρασης, όσο και σε αστυνομικό τμήμα και σε νοσοκομείο.

Στο Ισραήλ, σειρά εκρήξεων ακούστηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Ιερουσαλήμ, όπου ήχησαν οι σειρήνες.

Πυραυλικές επιθέσεις στην Ιερουσαλήμ

Πυραυλική επίθεση στην Ιερουσαλήμ / ΑP

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων κατά του Ισραήλ, σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

Οι διασώστες «παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε έναν άνδρα ηλικίας περίπου 50 ετών και σε πέντε ακόμη ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί ελαφρά», σύμφωνα με ανακοίνωση του Magen David Adom, του ισραηλινού αντίστοιχου  Ερυθρού Σταυρού. 
 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΡΑΝ
 |
ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
 |
ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
 |
ΗΠΑ
 |
ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top