Hybrid EV: Η κορυφαία τεχνολογία της Leapmotor - Πώς λειτουργεί

Αμιγώς ηλεκτρική κίνηση με μηδενικό άγχος φόρτισης

01.03.26 , 18:48 Hybrid EV: Η κορυφαία τεχνολογία της Leapmotor - Πώς λειτουργεί
Hybrid EV: Η κορυφαία τεχνολογία της Leapmotor
Η τεχνολογία Hybrid EV εξελίχθηκε in-house από την Leapmotor με οδηγό την κορυφαία τεχνογνωσία στην ηλεκτροκίνηση.Με την τεχνολογία Hybrid EV η Leapmotor υλοποιεί ένα ευφυές υβριδικό σύστημα που υποστηρίζει την αμιγώς ηλεκτρική κίνηση χωρίς περιορισμούς που αφορούν στη φόρτιση και τις υποδομές της.Η ιδιαιτερότητά τους είναι πως τα Leapmotor Hybrid EV λειτουργούν ως αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα, με την υβριδική φύση τους να αφορά στον τρόπο φόρτισης της μπαταρίας. Η τελευταία μπορεί να γίνεται είτε μέσω εξωτερικής πηγής (πρίζα ή Wallbox) όπως στα συμβατικά ηλεκτρικά και PHEV μοντέλα, είτε από το ίδιο το αυτοκίνητο εν κινήσει.

Hybrid EV: Η κορυφαία τεχνολογία της Leapmotor

Στη δεύτερη περίπτωση το σύστημα παράγει μόνο του την απαιτούμενη ενέργεια μέσω του κινητήρα βενζίνης που παίζει το ρόλο γεννήτριας και δεν κινεί ποτέ τους τροχούς. Ο θερμικός κινητήρας ενεργοποιείται μόνο όταν το απαιτήσει το επίπεδο φόρτισης προκειμένου η διαδρομή να συνεχιστεί χωρίς στάση, ή εάν το ζητήσει ο οδηγός.

Έτσι η οδηγική εμπειρία είναι αμιγώς ηλεκτρική, άρα πλήρως αθόρυβη, με κορυφαία ποιότητα κύλισης, καθώς και άμεση, γραμμική επιτάχυνση χωρίς αλλαγές σχέσεων και διακοπές στην παροχή της ισχύος. Σε σχέση με τα συμβατικά PHEV συστήματα, το Hybrid EV έχει αφενός πιο ραφιναρισμένη λειτουργία αφετέρου χαμηλότερη μηχανολογική πολυπλοκότητα που μειώνει τις απώλειες ενέργειας και την κατανάλωση, ενισχύοντας την αξιοπιστία.

Hybrid EV: Η κορυφαία τεχνολογία της Leapmotor
Αυτή τη στιγμή υιοθετείται από τα δύο SUV της μάρκας, το μεγάλο C10 που έχει μήκος 4,74 m και το ολοκαίνουργιο B10, ένα πιο κόμπακτ μοντέλο 4,52 m. Ανάλογα με την περίπτωση η αυτονομία μπορεί να αγγίξει τα 1.000 km χωρίς ενδιάμεσο ανεφοδιασμό ή φόρτιση, ενώ η μπαταρία καλύπτεται από 8ετή εγγύηση ή 160.000 km και τα υπόλοιπα μηχανικά μέρη από 5 έτη.Στην Ελλάδα, επίσημος διανομέας της Leapmotor είναι η Italian Motion (Alfa Romeo, FIAT, Jeep) του Ομίλου Βασιλάκη, στοιχείο που εγγυάται την  εξυπηρέτηση του πελάτη σε ολόκληρη τη χώρα.

LEAPMOTOR
 |
HYBRID EV ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
 |
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
