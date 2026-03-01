«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή - Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες

ΗΠΑ: Τρεις νεκροί Αμερικάνοι στρατιώτες και πέντε σοβαρά τραυματίες κατά τις επιχειρήσεις στο Ιράν / ΣΚΑΪ

Κλιμακώνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην επιχείρηση κατά του Ιράν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), τρεις στρατιώτες των ΗΠΑ σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ενώ πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

CENTCOM Update



TAMPA, Fla. – As of 9:30 am ET, March 1, three U.S. service members have been killed in action and five are seriously wounded as part of Operation Epic Fury.



Several others sustained minor shrapnel injuries and concussions — and are in the process of being… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

«Χτυπήσαμε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στον Κόλπο έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη της χώρας.

«Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επλήγη από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ, προειδοποιώντας ότι «η γη και η θάλασσα θα γίνονται όλο και περισσότερο το νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων».

Το Abraham Lincoln είναι ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και το μοναδικό που βρίσκεται σχετικά κοντά στις ιρανικές ακτές, σημειώνει το Ρόιτερς.

ΗΠΑ: Δεν χτυπήθηκε το Abraham Lincoln από το Ιράν - Ούτε καν το προσέγγισαν οι πύραυλοι

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln δεν χτυπήθηκε από το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι πύραυλοι «ούτε καν προσέγγισαν» το αεροπλανοφόρο.

🚫Iran’s IRGC claims to have struck USS Abraham Lincoln with ballistic missiles. LIE.

✅The Lincoln was not hit. The missiles launched didn’t even come close. The Lincoln continues to launch aircraft in support of CENTCOM’s relentless campaign to defend the American people by… pic.twitter.com/AjaeHMemtA — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Ο αμερικανικός στρατός με νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι έπληξε «ιρανική κορβέτα κλάσης Jamaran».

«Το πλοίο αυτή τη στιγμή βυθίζεται στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν», ανέφερε.

An Iranian Jamaran-class corvette was struck by U.S. forces during the start of Operation Epic Fury. The ship is currently sinking to the bottom of the Gulf of Oman at a Chah Bahar pier. As the President said, members of Iran’s armed forces, IRGC and police “must lay down your… pic.twitter.com/NzsR3dI2Hs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

