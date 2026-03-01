«Φλέγεται» η Μέση Ανατολή - Νεκροί τρεις Αμερικανοί στρατιώτες

Βυθίζεται ιρανικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία αρχείου AP
αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln
ΗΠΑ: Τρεις νεκροί Αμερικάνοι στρατιώτες και πέντε σοβαρά τραυματίες κατά τις επιχειρήσεις στο Ιράν / ΣΚΑΪ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Κλιμακώνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τρεις Αμερικανούς στρατιώτες να σκοτώνονται σε επιχείρηση κατά του Ιράν.
  • Πέντε στρατιώτες των ΗΠΑ τραυματίστηκαν σοβαρά κατά την ίδια επιχείρηση.
  • Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν ότι στοχοθέτησαν το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln με βαλλιστικούς πυραύλους.
  • Ο αμερικανικός στρατός αντέτεινε ότι το Abraham Lincoln δεν χτυπήθηκε και οι πύραυλοι δεν το προσέγγισαν.
  • Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν.

Κλιμακώνεται επικίνδυνα ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Τρεις Αμερικανοί στρατιώτες σκοτώθηκαν στην επιχείρηση κατά του Ιράν.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), τρεις στρατιώτες των ΗΠΑ σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος, ενώ πέντε άτομα έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

«Χτυπήσαμε το αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln», λένε οι Φρουροί της Επανάστασης

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν σήμερα ότι στοχοθέτησαν το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln στον Κόλπο έπειτα από τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη της χώρας.

Αιματηρή επίθεση του Ιράν έξω από την Ιερουσαλήμ - Τουλάχιστον 9 νεκροί

«Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln επλήγη από τέσσερις βαλλιστικούς πυραύλους», ανέφεραν οι Φρουροί σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τα τοπικά ΜΜΕ, προειδοποιώντας ότι «η γη και η θάλασσα θα γίνονται όλο και περισσότερο το νεκροταφείο των τρομοκρατών επιτιθέμενων».

Το Abraham Lincoln είναι ένα από τα δύο αεροπλανοφόρα που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και το μοναδικό που βρίσκεται σχετικά κοντά στις ιρανικές ακτές, σημειώνει το Ρόιτερς.

ΗΠΑ: Δεν χτυπήθηκε το Abraham Lincoln από το Ιράν - Ούτε καν το προσέγγισαν οι πύραυλοι

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln δεν χτυπήθηκε από το Ιράν, προσθέτοντας ότι οι πύραυλοι «ούτε καν προσέγγισαν» το αεροπλανοφόρο.

Οι ΗΠΑ βύθισαν ιρανικό πλοίο στον Κόλπο του Ομάν

Ο αμερικανικός στρατός με νεότερη ενημέρωση αναφέρει ότι έπληξε «ιρανική κορβέτα κλάσης Jamaran».

«Το πλοίο αυτή τη στιγμή βυθίζεται στον πυθμένα του Κόλπου του Ομάν», ανέφερε.

 

Περισσότερα σε λίγο...
 

