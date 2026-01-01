Mαυρομάτη: «Με τραυμάτισε η κακή σχέση των γονιών μου μετά το διαζύγιο»

Για την παιδική της ηλικία και το τραύμα που της προκάλεσε η κακή σχέση των γονιών της μετά το διαζύγιό τους, μίλησε η Ηλιάνα Μαυρομάτη σε πρόσφατη συνέντευξή της στο νέο τεύχος του περιοδικού Vita.

Η ηθοποιός η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη σειρά Λίτσα.Com και φέτος πρωταγωνιστεί στη σειρά “Μια νύχτα μόνο” , είναι η κόρη του σπουδαίου ηθοποιού του ελληνικού κινηματογράφου Βασίλη Μαυρομάτη(σ.σ: είχε παίξει σε πολλές ταινίες ανάμεσα σ’ αυτές “το φτωχόπαιδο”, ο Εμίρης και ο κακομοίρης και η Λίζα και η Άλλη), και της ηθοποιού Λίλας Καφαντάρη που πρωταγωνίστησε τη δεκαετία του ‘90 στη σειρά “Καληνύχτα Μαμά”.

“Όταν συνέβη αυτό, δηλαδή όταν χώρισαν οι γονείς μου, ήμουν πέντε χρονών, οπότε δεν είχα πολλά περιθώρια συνείδησης, ανάλυσης και ερμηνείας των γεγονότων. Θυμάμαι ωστόσο αυτόν τον κλονισμό του ότι η ζωή από δω και πέρα δεν θα έχει καμία σχέση με ό,τι ήξερα μέχρι τότε. Ευτυχώς δεν τους έχασα τους γονείς μου. Ήταν και οι δυο παρόντες, ειδικά τα πρώτα χρόνια και εκ των υστέρων καταλαβαίνω ότι πιο πολύ σε αυτή τη διαδικασία με τραυμάτισε η δική τους κακή σχέση μετά το διαζύγιο παρά το ίδιο το διαζύγιο. Δεν χώρισαν καλά, δεν ήταν σε συμφωνία και αυτό δεν είχε να κάνει με μένα αλλά καθαρά με τη δική τους σχέση” δήλωσε η ηθοποιός και πρόσθεσε:

"Μεγαλώνοντας είναι πολλά, χρήσιμα και γόνιμα τα συμπεράσματα που βγαίνουν για μένα. Κατ’ αρχάς, με έμαθε ότι το να χωρίζεις θέλει τέχνη. Και αυτή η τέχνη είναι απαραίτητη όταν υπάρχουν παιδιά. Επίσης, με έμαθε ότι ο χωρισμός είναι κάτι φυσιολογικό και πολλές φορές αναγκαίο για να μη συντηρείται μια κακή σχέση. Είναι χίλιες φορές προτιμότερο οι άνθρωποι να χωρίζουν παρά να μένουν σε σχέσεις που δεν είναι καλές. Εγώ είμαι ευγνώμων που οι γονείς μου χώρισαν γιατί ξέρω, γνωρίζοντας τους πια και τους δυο ως ενήλικας, ότι δεν θα ήταν καθόλου καλά μαζί.

"Ένα ακόμα μάθημα που πήρα από τον χωρισμό τους είναι ότι η ζωή προχωράει και ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται ξανά, αγαπούν ξανά, χωρίς να παύουν να αγαπούν τους ανθρώπους που έχουν ήδη υπάρξει στη ζωή τους. Μεγαλώνοντας λοιπόν σε μια μη συντηρητική πυρηνική οικογένεια, αντιλήφθηκα ότι δεν χρειάζεται να αναπαραγάγω ένα τέτοιο μοντέλο και αυτό κάπως με απελευθέρωσε.

Έγινε ξεκάθαρο για μένα ότι δεν είναι απαραίτητο να παντρευτώ έναν άνθρωπο και να μείνω μαζί του για πάντα ούτε, αν θέλω να είμαι για πάντα με έναν άνθρωπο, να τον παντρευτώ ή να κάνω παιδί μαζί του, όπως δεν είναι απαραίτητο, αν κάνω παιδί μαζί του, να μείνω για πάντα με αυτόν τον άνθρωπο” δήλωσε η ηθοποιός.

Ο Βασίλης Μαυρομάτης παντρεύτηκε την Πρωτοχρονιά του 1981 τη Λίλα Καφαντάρη και απέκτησαν μια κόρη, την επίσης ηθοποιό Ηλιάνα Μαυρομάτη.

Ο ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου είχε κάνει συνολικά τέσσερις γάμους. Η πρώτη του σύζυγος ήταν μια κοπέλα με το όνομα Αννα, η δεύτερη με την τραγουδίστρια Καίτη Χωματά, η τρίτη με την Καφαντάρη και η τέταρτη με μια άλλη κοπέλα με το όνομα Μιμόζα. Απεβίωσε τον Νοέμβριο του 2017.



