Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

25.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 25 Φεβρουαρίου
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Tετάρτη 25 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίου Ρηγίνου Ιερομάρτυρος και Αγίου Ταρασίου.

Ο Άγιος Ρηγίνος γεννήθηκε στην Λεβαδιά της Βοιωτίας στις αρχές του 4ου αιώνα μ.Χ. από ευσεβείς και ενάρετους γονείς, οι οποίοι τον βοήθησαν να λάβει την θύραθεν παιδεία αλλά και την ορθόδοξη αγωγή. Η αγάπη του για τον Κύριο και η πνευματική του πρόοδος τον μεταμόρφωσαν σε σκεύος εκλογής και σε ναό της Αγίας Τριάδας.

Ο Άγιος έζησε την εποχή που βασίλευσαν οι δύο υιοί του Μεγάλου Κωνσταντίνου, ο μεν Κωνστάντιος στην Κωνσταντινούπολη (Ανατολή), ο δε Κώνστας στη Ρώμη (Δύση). Και οι δύο διάδοχοι του Μεγάλου Κωνσταντίνου είχαν ανατραφεί με τις αρχές της χριστιανικής πίστεως, αλλά ο μεν Κωνστάντιος συνειδητά είχε αποδεχθεί τις αρχές του Αρειανισμού, ο δε Κώνστας παρέμεινε πιστός στις δογματικές αποφάσεις της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου. Και οι δύο είχαν ως κοινά χαρακτηριστικά της θρησκευτικής τους πολιτικής, αφ' ενός με την καταπολέμηση της εθνικής θρησκείας, αφ' ετέρου δε την υπεράσπιση της ενότητας της Εκκλησίας.

Αποκεφαλίσθηκε με διαταγή του Έπαρχου της Ελλάδος και των Σποράδων, αρνούμενος να  ασπασθεί την ειδωλολατρία.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Ρήγας, Ρηγίνος, Ρήγος
  • Ρηγίνη, Ρηγίνα, Ρεγίνα, Ρεγγίνα, Ρήγισσα, Ρηγούλα, Ρηγίλη, Ρήγω, Ρηγοπούλα,
  • Ταράσιος, Ταράσης
  • Ταρσή, Ταρσώ, Ταρασία, Ταρσίτσα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:02 και θα δύσει στις 18:14. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 12 λεπτά.

Σελήνη 8.4 ημερών

