Viral το μαϊμουδάκι που βρήκε παρηγοριά σε ένα λούτρινο αρκουδάκι

Το εγκατέλειψε η μητέρα του

Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα βίντεο με ένα μικρό μαϊμουδάκι που βρίσκει παρηγοριά σε λούτρινο αρκουδάκι έχει γίνει viral.
  • Το μαϊμουδάκι εγκαταλείφθηκε από τη μητέρα του και ανατράφηκε από φύλακες ζωολογικού κήπου στην Ιαπωνία.
  • Το προσωπικό του ζωολογικού κήπου προσέφερε λούτρινα αντικείμενα για να νιώθει ασφάλεια.
  • Το λούτρινο παιχνίδι έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας του μαϊμουδακίου.
  • Ο Παντς και η λούτρινη μαμά του είναι αχώριστοι, αγκαλιάζονται και περπατούν μαζί.

Viral έχει γίνει ένα βίντεο που δείχνει ένα μικρό μαϊμουδάκι να βρίσκει την αγάπη σε μια λούτρινη κούκλα. Το κλιπ έχει προκαλέσει συγκίνηση καθώς το νεογέννητο ζωάκι το εγκατέλειψε η μητέρα του!

Γεννημένος τον Ιούλιο του περασμένου έτους, το μαϊμουδάκι ανατράφηκε από τους φύλακες του ζωολογικού κήπου στο Ichikawa στην Ιαπωνία, οι οποίοι τον φροντίζουν και τον ταΐζουν από τις πρώτες ημέρες της ζωής του.

Γνωρίζοντας πως τα συγκεκριμένα μαϊμουδάκια παραμένουν προσκολλημένοι στις μητέρες τους από τη γέννησή τους, το προσωπικό χρειάστηκε να του προσφέρει αντικείμενα που θα μπορούσε να αγκαλιάζει, ώστε να νιώθει ασφάλεια. Το λούτρινο παιχνίδι έγινε γρήγορα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς του.

Ο Παντς και .... η νέα του μαμά είναι πλέον παντού μαζί, αχώριστοι, την παίρνει από το χέρι, την αγκαλιάζει. 

Viral το μαϊμουδάκι που βρήκε παρηγοριά σε ένα λούτρινο αρκουδάκι
 

ΙΑΠΩΝΙΑ
 |
ΜΑΪΜΟΥΔΑΚΙ
