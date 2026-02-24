Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή

Τα ενσταντανέ κι οι ευχές της εγκυμονούσας παρουσιάστριας

24.02.26
Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κατερίνα Καινούργιου πέρασε την Καθαρά Δευτέρα στην Αρκαδία με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.
  • Η παρουσιάστρια δημοσίευσε στιγμές από τις διακοπές της στο Instagram, ευχόμενη καλή Σαρακοστή.
  • Ανυπομονεί να φέρει στον κόσμο την κόρη της, με το φετινό Πάσχα να είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εκείνη.
  • Ελπίζει το παιδί της να μην γεννηθεί τη Μεγάλη Εβδομάδα, σύμφωνα με θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης για την Κατερίνα Καινούργιου, που μακριά από τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις πέρασε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή

Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή

Το ζευγάρι βρέθηκε στην Αρκαδία, με την παρουσιάστρια του Alpha να ανεβάζει  σχετικά ενσταντανέ στο Instagram, δείχνοντάς μας πώς πέρασαν.

Κατερίνα Καινούργιου – Παναγιώτης Κουτσουμπής: Ρομαντικό ταξίδι για δυο!

«Περισσότερες ημέρες σαν κι αυτή παρακαλώ! Καλή Σαρακοστή σε όλους… εύχομαι να περάσατε υπέροχα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της η Κατερίνα Καινούργιου.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Κατερίνα Καινούργιου: Μας δείχνει το παιδικό δωμάτιο της κορούλας της

Η παρουσιάστρια ανυπομονεί να φέρει στον κόσμο την κόρη της και μέσα από την εκπομπή της αποκάλυψε: «Το φετινό Πάσχα θα είναι για μένα πολύ σημαντικό διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων λόγο μετά θα έρθει στον κόσμο το παιδάκι μου. Μπορεί να έρθει και ανήμερα, δεν ξέρω, είμαστε λίγο οριακά. Το περιμένουμε μια εβδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά. Θα δείξει. Εγώ απλά αυτό που δε θέλω, τώρα μπορείτε να με πείτε υπερβολική, είναι να έρθει το παιδάκι μου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι λέει η θρησκεία, τώρα δε ξέρω. Γεννιούνται παιδιά τη Μεγάλη Εβδομάδα, γερά και καλότυχα να είναι όλα».

