Κατερίνα Καινούργιου: Έτσι πέρασε την Καθαρά Δευτέρα με τον Π. Κουτσουμπή

Στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης για την Κατερίνα Καινούργιου, που μακριά από τις τηλεοπτικές της υποχρεώσεις πέρασε το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας στο πλευρό του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

Το ζευγάρι βρέθηκε στην Αρκαδία, με την παρουσιάστρια του Alpha να ανεβάζει σχετικά ενσταντανέ στο Instagram, δείχνοντάς μας πώς πέρασαν.

«Περισσότερες ημέρες σαν κι αυτή παρακαλώ! Καλή Σαρακοστή σε όλους… εύχομαι να περάσατε υπέροχα», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησή της η Κατερίνα Καινούργιου.

Η ανάρτηση της Κατερίνας Καινούργιου

Η παρουσιάστρια ανυπομονεί να φέρει στον κόσμο την κόρη της και μέσα από την εκπομπή της αποκάλυψε: «Το φετινό Πάσχα θα είναι για μένα πολύ σημαντικό διότι καλώς εχόντων των πραγμάτων λόγο μετά θα έρθει στον κόσμο το παιδάκι μου. Μπορεί να έρθει και ανήμερα, δεν ξέρω, είμαστε λίγο οριακά. Το περιμένουμε μια εβδομάδα μετά, αλλά είμαι πολύ οριακά. Θα δείξει. Εγώ απλά αυτό που δε θέλω, τώρα μπορείτε να με πείτε υπερβολική, είναι να έρθει το παιδάκι μου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Έτσι λέει η θρησκεία, τώρα δε ξέρω. Γεννιούνται παιδιά τη Μεγάλη Εβδομάδα, γερά και καλότυχα να είναι όλα».