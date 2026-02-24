Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Φεβρουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
24.02.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 24 Φεβρουαρίου
24.02.26 , 00:08 MasterChef: Η οκτάδα που επέλεξε ο Γιώργος για την ομαδική δοκιμασία!
24.02.26 , 00:02 MasterChef Μπλε μπριγάδα: Αυτοί είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση
23.02.26 , 23:55 Αίγινα: Mια διαφορετική «παρέλαση» - διαμαρτυρία για το νερό
23.02.26 , 23:37 MasterChef: Ποιος ξεχώρισε στο σημερινό Mystery Box;
23.02.26 , 23:22 Μεξικό: Τουλάχιστον 60 νεκροί στις ταραχές μετά τον θάνατο του «Ελ Μέντσο»
23.02.26 , 22:49 MasterChef: Πέτρος ή Γιώργος; Ποιος έφτιαξε ένα εξαιρετικό πιάτο;
23.02.26 , 22:48 Τουρκοβούνια: Έπεσε από ύψος έξι μέτρων ενώ πετούσε χαρταετό
23.02.26 , 22:16 Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο
23.02.26 , 22:06 MasterChef: Το ιδιαίτερο Mystery Box που περίμενε την μπλε μπριγάδα!
23.02.26 , 21:38 «Βουλιάζει» ο Έβρος: Πάνω από 100.000 στρέμματα κάτω από το νερό!
23.02.26 , 21:17 Υπόθεση Έπσταϊν: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον
23.02.26 , 20:37 Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
23.02.26 , 20:20 Κυψέλη: Στο Star η κόρη του 64χρονου -«Είχε κακοποιήσει κι εμένα στα 7 μου»
23.02.26 , 19:33 Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Βαρύ πένθος για τη Δανάη Λουκάκη: «Γεια σου μάτια μας μπλε»
Ιωάννα Τούνη: Καθαρά Δευτέρα στην παραλία με τον γιο της
Αντωνοπούλου – Κώτσης: Αυτό είναι το φύλο του μωρού που περιμένουν
Μπάγια Αντωνοπούλου – Νίκος Κώτσης: Παραμυθένιος γάμος πριν γίνουν γονείς!
Βιασμός βρέφους: 15 χρόνια κάθειρξη στον παππού του από το Εφετείο
Ναταλία Γερμανού: «Για τη Μενεγάκη θα μπει βαθιά το χέρι στην τσέπη»
Καραβάτου: Το είπα στην κόρη μου και μου απάντησε ότι δεν πιστεύει κανέναν
Δέσποινα Βανδή: Δε φαντάζεστε τι έκανε στα μαλλιά του ο γιος της, Γιώργος
Κυψέλη: Στο Star η κόρη του 64χρονου -«Είχε κακοποιήσει κι εμένα στα 7 μου»
Αντώνης Λουδάρος: «Διαγνώστηκα με καρκίνο. Έκανα πέντε επεμβάσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

πιλότοι Ωνάση
Θάνατος - θρίλερ για τους πιλότους της οικογένειας Ωνάση
Leonard Cohen
Το ερωτικό τρίγωνο που έγινε ένα από τα πιο επιτυχημένα
Τζάκι Κένεντι γάμος
Ο γάμος της Τζάκι με τον Κένεντι και οι κρυφοί
Λάμπρος Κωνσταντάρας
Οι φλογεροί έρωτες του γυναικοκατακτητή Λάμπρου Κωνσταντάρα
Καλλιτέχνες που πέθαναν από δόση ναρκωτικών
Οι σταρ που τα είχαν όλα και πέθαναν βυθισμένοι στον
Άλμπερτ Αϊνστάιν
Άλμπερτ Αϊνστάιν: Από τι πέθανε και ποιος έκλεψε τον εγκέφαλό
Δημήτρης Μητροπάνος ζειμπέκικο
Δημήτρης Μητροπάνος: «Όλοι με είχαν ξεγραμμένο»
Στίβεν Χόκινγ: Οι δυο γάμοι και η κακοποίηση
Στίβεν Χόκινγκ: Οι δύο γάμοι, οι απιστίες και οι φήμες
Ελένη Τοπαλούδη
Ελένη Τοπαλούδη: Πριν από 5 χρόνια η δολοφονία της σόκαρε
Εξπρές Σάμινα
Εξπρές Σάμινα: Τα 25 δραματικά λεπτά του ναυαγίου
πριγκίπισσα Νταϊάνα
Όταν η βασίλισσα Ελισάβετ έσκυψε το κεφάλι στην πριγκίπισσα Νταϊάνα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
25 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Κατά της Βίας των Γυναικών
Στοιχεία σοκ: Μία στις πέντε γυναίκες θα πέσει θύμα βιασμού
Άλμπερτ Άινσταϊν
Αϊνστάιν: «Η λογική θα σε πάει από το Α στο
Γιώργος Σεφέρης: 41 χρόνια χωρίς τον σπουδαίο Έλληνα ποιητή
Γιώργος Σεφέρης: Τα ερωτικά γράμματα του ποιητή προς την αγαπημένη
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Σαν Σημερα
Πηγή: Φωτογραφία εξωφύλλου: Unsplash.com
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Tρίτη 24 Φεβρουαρίου, η εκκλησία τιμά την Πρώτη και Δευτέρα εύρεσις τιμίας κεφαλής προδρόμου, καθώς και τη μνήμη του βαπτιστού Ιωάννου.

Ο Ιωάννης ήταν συγγενής του Ιησού Χριστού από την πλευρά της μητέρας του και έξι μόλις μήνες μεγαλύτερός του. Έζησε ασκητικό βίο στην έρημο και δε δίστασε να ελέγξει απερίφραστα και κατά πρόσωπο την αδικία και την ηθική υπόσταση των ανθρώπων της εποχής του. Αυτό έγινε αιτία να συλληφθεί και να φυλακισθεί από τον τοπάρχη της Ιουδαίας Ηρώδη Αντύπα, που συζούσε παράνομα με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του, Ηρώδη Φιλίππου. Η Ηρωδιάδα έπεισε την κόρη της Σαλώμη να ζητήσει την «κεφαλήν του Ιωάννου επί πίνακι» (Μάρκου στ25) ως δώρο γενεθλίων και ο Ηρώδης Αντύπας για να την ευχαριστήσει διέταξε τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη.

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής 

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής 

Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος και Βαπτιστής είναι από τους δημοφιλέστερους αγίους στην Ελλάδα. Θεωρείται προστάτης και φύλακας της κουμπαριάς και των νοσούντων από ελονοσία. Το όνομά του αποτελεί ένα από τα πιο συνηθισμένα βαφτιστικά ονόματα και είναι παράγωγο πολλών επωνύμων. Μεγάλος αριθμός εκκλησιών και ξωκλησιών φέρουν το όνομά του, καθώς και εκατοντάδες οικισμοί. Η μνήμη του τιμάται από τον Χριστιανισμό έξι φορές τον χρόνο:

  • 7 Ιανουαρίου, Σύναξη του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου.
  • 24 Φεβρουαρίου, Α' και Β' Εύρεσις της τιμίας κεφαλής του αγίου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.
  • 25 Μαΐου, Γ' Εύρεσις της τιμίας κεφαλής του αγίου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου.
  • 24 Ιουνίου, Γενέθλιον του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Την παραμονή της εορτής κυριαρχούν πυρολατρικά έθιμα (Φωτιές τ’ Αϊγιαννιού).
  • 29 Αυγούστου, Αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Η ημέρα θεωρείται πένθιμη και συνδέεται με αυστηρή νηστεία.
  • 23 Σεπτεμβρίου, Σύλληψις Τιμίου Προδρόμου.

 

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Σήμερα δε γιορτάζει κάποιο γνωστό όνομα

 

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:03 και θα δύσει στις 18:13. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 11 ώρες 10 λεπτά.

Σελήνη 7.3 ημερών

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ
 |
ΓΙΟΡΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top