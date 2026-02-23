MasterChef: Ποιος ξεχώρισε στο σημερινό Mystery Box;

«Πέτρο και Μιχάλη, είχατε τις δύο καλύτερες προσπάθειες που ξεχώρισαν»

  • Η δοκιμασία του Mystery Box στο MasterChef 10 ολοκληρώθηκε με τους διαγωνιζόμενους να παρουσιάζουν εντυπωσιακά πιάτα.
  • Οι κριτές ανακοίνωσαν τους Πέτρο και Μιχάλη ως τους δύο καλύτερους διαγωνιζόμενους της δοκιμασίας.
  • Ο Μιχάλης παρουσίασε ένα εξαιρετικό σεβίτσε, ενώ ο Πέτρος εντυπωσίασε με αυθεντικό πιάτο Ταϊλανδέζικης κουζίνας.
  • Νικητής αναδείχθηκε ο Πέτρος, κερδίζοντας χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ.
  • Ο Πέτρος εξέφρασε τη χαρά του και την επιθυμία του για περισσότερες τολμηρές δημιουργίες.

Η δοκιμασία του Mystery Box ολοκληρώθηκε έπειτα από 60 απαιτητικά λεπτά μαγειρικής, με τους διαγωνιζόμενους του MasterChef 10 να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Οι κριτές δοκίμασαν όλες τις προσπάθειες και, όπως ανακοίνωσαν, ήρθε η ώρα για τα καλά νέα.

«Ξεκινάμε με τα καλά τα νέα και να περάσουν μπροστά ο Πέτρος και ο Μιχάλης», είπε ο Γιάννης Ιωαννίδης και η αγωνία χτύπησε κόκκινο.

MasterChef: Ποιος ξεχώρισε στο σημερινό Mystery Box;

Ο Πέτρος δεν έκρυψε τη συγκίνησή του: «Περίμενα πολύ να με φωνάξουν στα καλύτερα πιάτα. Και την προηγούμενη εβδομάδα ήταν καλό το πιάτο μου, αλλά έχασε. Πιστεύω ότι δικαιώνω και τον εαυτό μου από αυτά που έχω δείξει μαγειρικά.»


Τα δύο πιάτα που ξεχώρισαν

Οι κριτές ήταν ξεκάθαροι: «Πέτρο και Μιχάλη, είχατε τις δύο καλύτερες προσπάθειες που ξεχώρισαν».

Ο Μιχάλης παρουσίασε «ένα εξαιρετικό σεβίτσε με αρώματα, γεύσεις, οξύτητες και ομορφιά στο πιάτο, με αισθητική». Από την άλλη, ο Πέτρος εντυπωσίασε με μια προσπάθεια που πλησίαζε την αυθεντικότητα:«Θα μπορούσαμε το πιάτο σου να το είχαμε δοκιμάσει σε ένα Ταϊλανδέζικο μαγαζί. Όλα σωστά τεχνικά, όλα νόστιμα, μια πάρα πολύ καλή προσπάθεια».

Ο μεγάλος νικητής και το έπαθλο

Τελικά, νικητής της δοκιμασίας του Mystery Box αναδείχθηκε ο Πέτρος, κερδίζοντας και το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ.

MasterChef: Ο νικητής του Mystery Box

MasterChef: Ο νικητής του Mystery Box

«Τα χίλια ευρώ της Energy μου έδωσαν μία δόση ενέργειας που θα μετατρέψω σε ακόμη πιο τολμηρές δημιουργίες», δήλωσε γεμάτος ενθουσιασμό.

Και πρόσθεσε: «Έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Το πανηγύρισα όσο μπορούσα βέβαια, γιατί έχασε και ο Γιώργος δίπλα μου που είναι φίλος μου στο παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, δεν μπορούσα να κρατήσω τη χαρά μέσα μου. Ήθελα πάρα πολύ να το κερδίσω και τώρα πάω για να κερδίσω πολλά ακόμα».


