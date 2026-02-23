«Βουλιάζει» ο Έβρος: Πάνω από 100.000 στρέμματα κάτω από το νερό!

«Μάχη» για να σωθούν οι παραποτάμιοι οικισμοί

«Βουλιάζει» ο Έβρος: Πάνω από 100.000 στρέμματα κάτω από το νερό!
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ της Μαρίας Αλεβιζοπούλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Απόσπασμα από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (23/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πάνω από 100.000 στρέμματα στον Έβρο έχουν πλημμυρίσει, καταστρέφοντας καλλιέργειες και υποδομές.
  • Οι κάτοικοι ανησυχούν για τον κίνδυνο κατάρρευσης αναχωμάτων που μπορεί να πλημμυρίσουν οικισμούς.
  • Η κατάσταση είναι κρίσιμη λόγω συνεχών βροχοπτώσεων και απελευθέρωσης υδάτων από τη Βουλγαρία.
  • Η νέα σπορά έχει χαθεί και οι χειμερινές καλλιέργειες έχουν καταστραφεί.
  • Αρχές βρίσκονται σε επαγρύπνηση για την προστασία των παραποτάμιων χωριών.

Οριακή είναι η κατάσταση στον Έβρο, όπου τα νερά έχουν σκεπάσει πάνω από 100.000 στρέμματα, καταστρέφοντας ολοσχερώς καλλιέργειες, έργα και υποδομές. Οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο, καθώς αν σπάσουν κι άλλα αναχώματα θα κινδυνεύσουν οικισμοί.

Κακοκαιρία: Καθιζήσεις και πλημμύρες σε Ήπειρο και νησιά Αιγαίου

Όπως ανέφερε η Μαρία Αλεβιζοπούλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, ολόκληρος ο Έβρος, που παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκπέμπει σήμα κινδύνου.

Συναγερμός στον Έβρο: Πάνω από 100.000 στρέμματα κάτω από το νερό

Οι αυτοδιοικητικές αρχές Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας προειδοποιούν, ότι εάν υποχωρήσουν κι άλλα αναχώματα, θα πλημμυρίσουν κατοικημένες περιοχές. Ήδη τα τελευταία 24ωρα, περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν βυθιστεί στα νερά, με τον όγκο των νερών να αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο.

Οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους ασύλληπτους υδάτινους όγκους που απελευθερώνει η Βουλγαρία από τον ποταμό Άρδα έχουν προκαλέσει μεγάλη άνοδο της στάθμης του Έβρου και των παραποτάμων του, ξεπερνώντας τα όρια ασφαλείας. Η εικόνα του κάμπου είναι πραγματικά αποκαρδιωτική.

Με χιλιάδες στρέμματα να έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες, οι αγρότες της περιοχής υπογραμμίζουν πως η νέα σπορά έχει χαθεί, ενώ οι χειμερινές καλλιέργειες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Παράλληλα, έχουν διαλυθεί υποδομές, δρόμοι, γέφυρες, αντλιοστάσια. Τρία σπασμένα αναχώματα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, γι' αυτό και οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, προκειμένου να διασφαλιστούν τα παραποτάμια χωριά.

 

