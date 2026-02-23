«Βουλιάζει» ο Έβρος: Πάνω από 100.000 στρέμματα κάτω από το νερό!

Οριακή είναι η κατάσταση στον Έβρο, όπου τα νερά έχουν σκεπάσει πάνω από 100.000 στρέμματα, καταστρέφοντας ολοσχερώς καλλιέργειες, έργα και υποδομές. Οι κάτοικοι ζουν με τον φόβο, καθώς αν σπάσουν κι άλλα αναχώματα θα κινδυνεύσουν οικισμοί.

Όπως ανέφερε η Μαρία Αλεβιζοπούλου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου, ολόκληρος ο Έβρος, που παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, εκπέμπει σήμα κινδύνου.

Οι αυτοδιοικητικές αρχές Σουφλίου, Διδυμοτείχου και Ορεστιάδας προειδοποιούν, ότι εάν υποχωρήσουν κι άλλα αναχώματα, θα πλημμυρίσουν κατοικημένες περιοχές. Ήδη τα τελευταία 24ωρα, περισσότερα από 100.000 στρέμματα έχουν βυθιστεί στα νερά, με τον όγκο των νερών να αναμένεται να αυξηθεί κι άλλο.

Οι αδιάκοπες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τους ασύλληπτους υδάτινους όγκους που απελευθερώνει η Βουλγαρία από τον ποταμό Άρδα έχουν προκαλέσει μεγάλη άνοδο της στάθμης του Έβρου και των παραποτάμων του, ξεπερνώντας τα όρια ασφαλείας. Η εικόνα του κάμπου είναι πραγματικά αποκαρδιωτική.

Με χιλιάδες στρέμματα να έχουν μετατραπεί σε απέραντες λίμνες, οι αγρότες της περιοχής υπογραμμίζουν πως η νέα σπορά έχει χαθεί, ενώ οι χειμερινές καλλιέργειες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς.

Παράλληλα, έχουν διαλυθεί υποδομές, δρόμοι, γέφυρες, αντλιοστάσια. Τρία σπασμένα αναχώματα δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση, γι' αυτό και οι αρχές βρίσκονται σε διαρκή επαγρύπνηση, προκειμένου να διασφαλιστούν τα παραποτάμια χωριά.