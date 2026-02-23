Υπόθεση Έπσταϊν: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον

Έρευνα για «παράβαση καθήκοντος»

Πηγή: Newpost.gr / Φωτογραφία αρχείου AP
Πίτερ Μάντελσον
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας στις ΗΠΑ, Πίτερ Μάντελσον, στο Λονδίνο.
  • Η σύλληψη έγινε από τη Μητροπολιτική Αστυνομία ως ύποπτος για «παράβαση καθήκοντος».
  • Ο Μάντελσον είναι 72 ετών και η υπόθεση σχετίζεται με ποινική έρευνα που ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
  • Η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διαβίβασε επικοινωνίες του Μάντελσον με καταδικασμένο Αμερικανό χρηματιστή.
  • Η αστυνομία δεν έχει κατονομάσει τον συλληφθέντα, αλλά οι πληροφορίες επιβεβαιώνονται από διεθνή ΜΜΕ.

Αστυνομικοί συνέλαβαν στο σπίτι του, στο Λονδίνο, τον πρώην πρεσβευτή της Μεγάλης Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πίτερ Μάντελσον, όπως μεταδίδουν βρετανικά και διεθνή ΜΜΕ. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι συνέλαβε άνδρα 72 ετών ως ύποπτο για «παράβαση καθήκοντος» (misconduct in public office), χωρίς να τον κατονομάσει.

Σύμφωνα με το Reuters, η υπόθεση συνδέεται με την ποινική έρευνα που ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διαβίβασε στις αρχές επικοινωνίες που φέρεται να είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ
 |
ΒΡΕΤΑΝΙΑ
 |
ΣΥΛΛΗΨΗ
 |
NEWPOST
 |
ΠΙΤΕΡ ΜΑΝΤΕΛΣΟΝ
