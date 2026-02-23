Υπόθεση Έπσταϊν: Συνελήφθη ο πρώην πρέσβης της Βρετανίας, Πίτερ Μάντελσον

Αστυνομικοί συνέλαβαν στο σπίτι του, στο Λονδίνο, τον πρώην πρεσβευτή της Μεγάλης Βρετανίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Πίτερ Μάντελσον, όπως μεταδίδουν βρετανικά και διεθνή ΜΜΕ. Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου επιβεβαίωσε ότι συνέλαβε άνδρα 72 ετών ως ύποπτο για «παράβαση καθήκοντος» (misconduct in public office), χωρίς να τον κατονομάσει.

Σύμφωνα με το Reuters, η υπόθεση συνδέεται με την ποινική έρευνα που ξεκίνησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, όταν η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ διαβίβασε στις αρχές επικοινωνίες που φέρεται να είχε ο πρώην πρεσβευτής με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Αμερικανό χρηματιστή.

