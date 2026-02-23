Στη Σούδα το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο «USS Gerald R. Ford»

Με το «δάχτυλο στη σκανδάλη» ΗΠΑ - Ιράν

Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία kriti24.gr
Στη Μεσόγειο το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford / Bίντεο αρχείου από Alpha (20/2/'26)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford» κατέπλευσε στη Σούδα, είναι το μεγαλύτερο και πιο προηγμένο παγκοσμίως.
  • Έχει μήκος 333 μέτρα, πλάτος 78 μέτρα και εκτόπισμα 100.000 τόνων, μεταφέροντας πάνω από 75 αεροσκάφη.
  • Θα κατευθυνθεί στη Μέση Ανατολή, εν μέσω εντάσεων ΗΠΑ-Ιράν, με την παρουσία και του USS Abraham Lincoln.
  • Το Ιράν προειδοποιεί για κίνδυνο κλιμάκωσης αν δεχθεί επίθεση, ενώ οι συνομιλίες συνεχίζονται στη Γενεύη.
  • Ο Γαριμπαμπαντί τονίζει το δικαίωμα του Ιράν στην πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς.

Στον Κόλπο της Σούδας κατέπλευσε το μεσημέρι της Καθαράς Δευτέρας το αμερικανικό αεροπλανοφόρο «USS Gerald R. Ford», το μεγαλύτερο και τεχνολογικά πιο προηγμένο πλοίο της κατηγορίας του παγκοσμίως.

Δεύτερο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Στη Σούδα το USS Gerald R. Ford / Βίντεο από το flashnews.gr

Το μήκος του «USS Gerald R. Ford» είναι 333 μέτρα, το πλάτος 78 μέτρα, έχει εκτόπισμα 100.000 τόνων και πρωτοποριακές τεχνολογίες. Μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων. 

Το αεροπλανοφόρο USS Gerald R. Ford

Το USS Gerald R. Ford μπορεί να μεταφέρει πάνω από 75 αεροσκάφη διάφορων τύπων / AP

Αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ στη Μεσόγειο και της Γαλλίας στον Ατλαντικό!

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο θα κατευθυνθεί στη συνέχεια στη Μέση Ανατολή, με φόντο τις εντάσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν. 

Σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ έχουν στείλει στη Μέση Ανατολή και το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln. Η διπλή παρουσία αεροπλανοφόρων στέλνει ένα σαφές μήνυμα στρατιωτικής ετοιμότητας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να σφίγγει όλο και περισσότερο τη θηλιά στην Τεχεράνη.

Ισορροπίες τρόμου στη Μέση Ανατολή 

Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι υπάρχει κίνδυνος «κλιμάκωσης» πέραν των συνόρων του, στην περίπτωση που δεχτεί επίθεση, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε μια τέτοια πιθανότητα εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με την Τεχεράνη.

«Καλούμε όλες τις χώρες που είναι προσηλωμένες στην ειρήνη και τη δικαιοσύνη να λάβουν σημαντικά μέτρα για να εμποδίσουν κάθε νέα κλιμάκωση», είπε ο υφυπουργός Εξωτερικών Καζέμ Γαριμπαμπαντί, από το βήμα της Διάσκεψης για τον Αφοπλισμό στη Γενεύη.

«Οι συνέπειες μιας νέας επίθεσης (σ.σ. εναντίον του Ιράν) δεν θα περιορίζονταν μόνο σε μία χώρα και η ευθύνη θα έπεφτε σε εκείνους που υποκινούν ή υποστηρίζουν τέτοιες ενέργειες», πρόσθεσε. 

Προς το παρόν, ο διάλογος συνεχίζεται: νέες συνομιλίες είναι προγραμματισμένες για την Πέμπτη στη Γενεύη, όπως επιβεβαίωσε η μεσολαβήτρια χώρα, το Ομάν, όχι όμως και οι ΗΠΑ. Σύμφωνα πάντως με το πρακτορείο Bloomberg, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι, ο Τζάρεντ Κούσνερ και ο Στιβ Γουίτκοφ ετοιμάζονται να μεταβούν στην Ελβετία. 

Σήμερα, ο Γαριμπαμπαντί επέμεινε ότι το Ιράν έχει «αδιαπραγμάτευτο» δικαίωμα να αποκτήσει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς και «το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να ακυρωθεί, ή να του το αρνηθούν αυθαιρέτως».
 

 

