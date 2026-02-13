Δεύτερο αεροπλανοφόρο στέλνει ο Τραμπ στη Μέση Ανατολή

Σε μια κίνηση που ενισχύει σημαντικά την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ στέλνουν και δεύτερο αεροπλανοφόρο στην περιοχή. Ο Ντόναλντ Τραμπ απευθύνει νέο αυστηρό μήνυμα προς το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα.

Μετά το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln το οποίο βρίσκεται ήδη στον Περσικό Κόλπο, η Ουάσιγκτον αποφάσισε την αποστολή και του USS Gerald R. Ford, του μεγαλύτερου και πιο σύγχρονου αεροπλανοφόρου στον κόσμο.

Το πλοίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Καραϊβική και αναμένεται να κατευθυνθεί προς τη Μέση Ανατολή το επόμενο διάστημα. Η διπλή παρουσία αεροπλανοφόρων θεωρείται ένα σαφές μήνυμα στρατιωτικής ετοιμότητας προς την Τεχεράνη, μετέδωσε στην ανταπόκρισή του ο Δημήτρης Σουλτογιάννης, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star με τον Σπύρο Λάμπρου.

Ο Τραμπ προειδοποιεί ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, οι συνέπειες θα είναι «πολύ τραυματικές». Άφησε πάντως ανοιχτό το ενδεχόμενο επίτευξης συμφωνίας ακόμη και μέσα στον επόμενο μήνα, εφόσον υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες.