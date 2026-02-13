Λίντσεϊ Βον: «Μπορεί ακόμα και να ακρωτηριαστεί το πόδι της»

Η πτώση στο σκι και τα τρία χειρουργεία στα οποία υπεβλήθη

Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (Jacquelyn Martin) / Instagram (@lindseyvonn)
Λίντσεϊ Βον: Κίνδυνος να ακρωτηριαστεί το πόδι της / MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Δύσκολη φαίνεται πως είναι η κατάσταση της Αμερικανίδας σκιέρ Λίντσεϊ Βον μετά τον τρομακτικό τραυματισμό που υπέστη στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες 2026 που γίνονται στο Μιλάνο και την Κορτίνα. Η 41χρονη πρωταθλήτρια, που επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από σημαντική περίοδο αποχής, έπεσε μόλις 13 δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση της κατάβασης στο Olimpia delle Tofane, με συνέπεια να υποστεί ένα πολύπλοκο κάταγμα κνήμης.

Με ελικόπτερο μετέφεραν την Βον

Ελικόπτερο μετέφερε τη Βον στο νοσοκομείο μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό της / AP (Jacquelyn Martin)

Ο τραυματισμός ήταν τόσο σοβαρός που η Βον χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Τρεβίζο, όπου μπήκε σε χειρουργική διαδικασία αμέσως. Μέσα στις ημέρες που ακολούθησαν έχει ήδη υποβληθεί σε τρεις επεμβάσεις για την αποκατάσταση της ζημιάς, με την ίδια να ανακοινώνει μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ότι η τρίτη επέμβαση ήταν επιτυχής και πως προοδεύει αργά αλλά σταθερά.

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο τραυματισμός της Λίντσεϊ Βον στο αλπικό σκι

Ωστόσο, σύμφωνα με Γάλλο ορθοπεδικό χειρουργό που μίλησε για την υπόθεση, η έκταση της βλάβης στο πόδι της είναι εξαιρετικά μεγάλη· υπάρχουν ενδείξεις για πολυάριθμα θραύσματα οστών και πιθανή βλάβη σε μαλακά μόρια όπως δέρμα, μύες και νεύρα, γεγονός που καθιστά την αποκατάσταση πολύ πιο περίπλοκη. Σε τέτοιου είδους περιστατικά, εξήγησε ο ειδικός, υπάρχει ακόμη και το ενδεχόμενο ακρωτηριασμού του άκρου στην προσπάθεια να σωθεί η ζωή και η γενικότερη λειτουργικότητα του πάσχοντος μέλους — αν και αυτός δεν είναι ο άμεσος στόχος της ομάδας που την παρακολουθεί.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες - Το βίντεο με τον τραυματισμό της Βον:

Ο ίδιος επισημαίνει ότι θα χρειαστούν μήνες μέχρι η Βον να μπορεί να περπατήσει ξανά κανονικά, ενώ πιθανότατα θα αντιμετωπίζει επιπτώσεις για πολύ μεγάλο διάστημα ακόμη — ενδεχομένως και μόνιμες. Στόχος, όπως τόνισε, είναι πρώτα απ’ όλα να διασφαλιστεί ότι θα κρατήσει το πόδι της και ότι η αποκατάσταση θα της επιτρέψει να έχει μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής στο μέλλον.

Παρά τις δραματικές στιγμές και τις ανησυχίες για τη μελλοντική της κατάσταση, η Βον δείχνει δύναμη και αποφασιστικότητα, ευχαριστώντας δημόσια για την υποστήριξη που λαμβάνει από ιατρικό προσωπικό, φίλους, οικογένεια και θαυμαστές σε όλο τον κόσμο.

