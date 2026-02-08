Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο τραυματισμός της Λίντσεϊ Βον στο αλπικό σκι

Στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του 2026 στην Κορτίνα ντ’ Αμπέτσο, ένα σοκαριστικό περιστατικό συγκλόνισε το κοινό και την παγκόσμια αθλητική κοινότητα με πρωταγωνίστρια τη θρυλική Αμερικανίδα σκιέρ Λίντσεϊ Βον. Η 41χρονη πρωταθλήτρια, γνωστή ως «βασίλισσα της ταχύτητας», συμμετείχε στον αγώνα κατάβασης γυναικών στο αλπικό σκι παρά τον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο που είχε υποστεί με ρήξη πρόσθιου χιαστού, χωρίς να έχει ακόμη αναρρώσει πλήρως.

Πλάνα από τον τραυματισμό της Βον / AP (Jacquelyn Martin)

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα μετά την εκκίνηση, η Βον έχασε τον έλεγχο των σκι της και έπεσε με υψηλή ταχύτητα πάνω στην χιονισμένη πλαγιά. Η πτώση ήταν τόσο σφοδρή που την ανάγκασε να παραμείνει στο έδαφος, ουρλιάζοντας από τον πόνο, μέχρι να επέμβει άμεσα το ιατρικό προσωπικό. Τελικά, οι υπεύθυνοι διέκοψαν τον αγώνα και με ειδικό ελικόπτερο μετέφεραν την αθλήτρια σε νοσοκομείο.

Το διασωστικό ελικόπτερο που έφτασε στο σημείο για να μεταφέρει την Βον / AP (Jacquelyn Martin)

Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στους θεατές και στους συναθλητές της, πολλοί από τους οποίους είχαν δει την Βον να αγωνίζεται με αξιοθαύμαστη αποφασιστικότητα παρότι είχε τραυματιστεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας για την Ολυμπιάδα.

Σε σοκ το κοινό που παρακολουθούσε την προσπάθεια της Βον / AP (Robert F. Bukaty)

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Τι είναι το αλπικό σκι

Το αλπικό σκι είναι ένα από τα βασικά χειμερινά αθλήματα που διεξάγονται σε χιονισμένα βουνά. Περιλαμβάνει διάφορες μορφές κατάβασης, όπως slalom, giant slalom, Super-G και downhill, οι οποίες διαφέρουν στη διαδρομή, την ταχύτητα και τις τεχνικές απαιτήσεις. Οι σκιέρ πρέπει να διασχίζουν προκαθορισμένες πύλες ενώ κατεβαίνουν με μεγάλη ταχύτητα, ελέγχοντας την ισορροπία και το σώμα τους σε απότομες κλίσεις. Το άθλημα απαιτεί εξαιρετική φυσική κατάσταση, γρήγορες αντιδράσεις, δύναμη στα πόδια και υψηλό επίπεδο τεχνικής.

Το αλπικό σκι έχει μακρά παράδοση στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες και αποτελεί μια από τις πιο εντυπωσιακές και απαιτητικές μορφές χειμερινού αθλητισμού.