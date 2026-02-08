Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρίας σεκιούριτι

Πήρε 7,5 εκατομμύρια ευρώ για δύο χρόνια για τη φύλαξη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.02.26 , 22:46 Καρέ - Καρέ Η Καταδίωξη Στον Άγιο Δημήτριο
08.02.26 , 22:30 «JALLA»: Το τραγούδι της Κύπρου για τη Eurovision 2026 με την Antigoni!
08.02.26 , 22:14 Κλήρωση Τζόκερ 8/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί για το 1.000.000 ευρώ
08.02.26 , 21:30 Καλλιθέα: Έβγαλαν κοριτσάκι 2 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι
08.02.26 , 21:26 Η «διπλή ζωή» του Έλληνα κατασκόπου: Πώς έστελνε πληροφορίες στους Κινέζους
08.02.26 , 20:48 Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρίας σεκιούριτι
08.02.26 , 20:21 Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ
08.02.26 , 19:52 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο τραυματισμός της Λίντσεϊ Βον στο αλπικό σκι
08.02.26 , 19:06 Ford: Οι τεχνολογίες περνούν από την Formula 1 στα επιβατικά αυτοκίνητα
08.02.26 , 19:02 Περιστέρι: Άνδρας επιτίθεται σε γυναίκες με παιδιά σε παιδική χαρά
08.02.26 , 18:07 Ένας χρόνος από τον θάνατο του Β. Δημάκη - Η ανάρτηση της Ερασμίας Μάνου
08.02.26 , 17:43 Τραγωδία στην Άρτα: Νεκρή 35χρονη που γέννησε πριν λίγες μέρες
08.02.26 , 17:20 Ναταλία Γερμανού: Αποχώρησε από την εκπομπή - Η ξαφνική αδιαθεσία
08.02.26 , 17:04 Αρχαία Ολυμπία: Το Βουνό «Παρέσυρε» Τμήμα Σπιτιού
08.02.26 , 16:45 Μιλάνο: Σοβαρά επεισόδια στη «σκιά» των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων
Μαλού: «Τα πεθερικά μου είναι στην Κούβα, δεν έχω τα γνωστά θέματα»
Ναταλία Γερμανού: Η παρέμβαση στην εκπομπή της Καραβάτου για τον Πανόπουλο
Αννίτα Πάνια – Νίκος Σαμοΐλης: Πρώτη κοινή εμφάνιση μετά τις φήμες χωρισμού
Ατύχημα για την Μαρέβα Μητσοτάκη - Χειρουργήθηκε στο ΚΑΤ
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Αλεξάνδρα Κωστοπούλου: Γενέθλια στις Γαλλικές Άλπεις
Σία Κοσιώνη: Οι φωτογραφίες μέσα από το σπίτι της - Το μήνυμα του γιου της
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οι chic εμφανίσεις σε resort του Κουρσεβέλ
Καλλιθέα: Έβγαλαν κοριτσάκι 2 ετών χωρίς τις αισθήσεις του από σιντριβάνι
Σίσσυ Χρηστίδου: Γιόρτασε τα 79α γενέθλια του πατέρα της με τέλεια τούρτα
Περισσότερα

VIDEOS

Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Ρεπορτάζ της Άννας Σανοζίδου για τα επεισόδια στο ΑΠΘ / Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (8/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μετά τα θλιβερά επεισόδια που προκάλεσαν την οργή του υπουργείου Παιδείας ζητώντας εξηγήσεις εντός 48 ωρών, η πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με ανακοίνωσή της ανοίγει θέμα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του ιδρύματος. Την ίδια ώρα συγκλονίζει η φωτογραφία με την τρύπα που άνοιξε στη στολή του εγκαυματία αστυνομικού από τις βόμβες μολότοφ που έπεσαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση.  

ΕΛΑΣ για επεισόδια ΑΠΘ: «Αναίτια και απρόκλητη επίθεση κατά αστυνομικών»

Bάση των όρων της προκήρυξης του Αριστοτελείου, η εταιρία σεκιούριτι έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες. 

Μέσα στο πανεπιστήμιο υπάρχει μία εταιρία σεκιούριτι υπεύθυνη για την ασφάλεια των φοιτητών. Bάση των όρων της προκήρυξης του Αριστοτελείου, η εταιρία σεκιούριτι έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες

  • Οφείλει να  βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους φύλακες των κτιρίων,
  • να φρουρεί τις εισόδους,
  • να αποτρέπει και να απομακρύνει μικροπωλητές,
  • να επισημαίνει υπόπτους,
  • να αποτρέπει ληστείες, παραβατικά περιστατικά, φθορές της περιουσίας, και εξτρεμιστικές ενέργειες
  • και φυσικά να ενημερώνει  τους αρμοδίους  αν κάτι πάει στραβά.

 

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια με μολότοφ – Τραυματίστηκε αστυνομικός

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Πώς μετέτρεψαν το πανεπιστήμιο σε εργαστήριο μολότοφ 

Μέσα στο πανεπιστήμιο μπήκαν παραβατικοί. Σύμφωνα με την αστυνομία είχαν μολότοφ ή, όπως αναφέρουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες, από τις 9 έως τις 2 το πρωί έφτιαχναν μολότοφ μέσα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή είχαν χώρο που μετέτρεψαν σε εργαστήριο κατασκευής εμπρηστικών βομβών. Την ώρα μάλιστα που κανένας χώρος του πανεπιστημίου δεν τελεί υπό κατάληψη.

Επεισόδια ΑΠΘ: Η μολότοφ άνοιξε τρύπα στη στολή του αστυνομικού

Η εταιρία σεκιούριτι, βάσει των όρων της προκήρυξης τουλάχιστον, παίρνει πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να φυλάει το κτήριο για δύο χρόνια.

Η εταιρία σεκιούριτι, βάσει των όρων της προκήρυξης τουλάχιστον, παίρνει πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να φυλάει το κτήριο για δύο χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κουκουλοφόροι μπήκαν σαν κύριοι από το κυλικείο στο φουαγιέ και δεν τους σταμάτησε κανείς.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
 |
ΑΠΘ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 |
ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΙ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top