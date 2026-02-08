Επεισόδια στο ΑΠΘ: Ποιος ήταν ο ρόλος της εταιρίας σεκιούριτι

Μετά τα θλιβερά επεισόδια που προκάλεσαν την οργή του υπουργείου Παιδείας ζητώντας εξηγήσεις εντός 48 ωρών, η πρυτανεία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με ανακοίνωσή της ανοίγει θέμα για την άμεση ενεργοποίηση της ελεγχόμενης πρόσβασης στους χώρους του ιδρύματος. Την ίδια ώρα συγκλονίζει η φωτογραφία με την τρύπα που άνοιξε στη στολή του εγκαυματία αστυνομικού από τις βόμβες μολότοφ που έπεσαν κατά τη διάρκεια των επεισοδίων. Ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνει λόγο για δολοφονική επίθεση.

Μέσα στο πανεπιστήμιο υπάρχει μία εταιρία σεκιούριτι υπεύθυνη για την ασφάλεια των φοιτητών. Bάση των όρων της προκήρυξης του Αριστοτελείου, η εταιρία σεκιούριτι έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Οφείλει να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τους φύλακες των κτιρίων,

να φρουρεί τις εισόδους,

να αποτρέπει και να απομακρύνει μικροπωλητές,

να επισημαίνει υπόπτους,

να αποτρέπει ληστείες, παραβατικά περιστατικά, φθορές της περιουσίας, και εξτρεμιστικές ενέργειες

και φυσικά να ενημερώνει τους αρμοδίους αν κάτι πάει στραβά.

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Πώς μετέτρεψαν το πανεπιστήμιο σε εργαστήριο μολότοφ

Μέσα στο πανεπιστήμιο μπήκαν παραβατικοί. Σύμφωνα με την αστυνομία είχαν μολότοφ ή, όπως αναφέρουν επιβεβαιωμένες πληροφορίες, από τις 9 έως τις 2 το πρωί έφτιαχναν μολότοφ μέσα στο πανεπιστήμιο. Δηλαδή είχαν χώρο που μετέτρεψαν σε εργαστήριο κατασκευής εμπρηστικών βομβών. Την ώρα μάλιστα που κανένας χώρος του πανεπιστημίου δεν τελεί υπό κατάληψη.

Η εταιρία σεκιούριτι, βάσει των όρων της προκήρυξης τουλάχιστον, παίρνει πάνω από 7,5 εκατομμύρια ευρώ για να φυλάει το κτήριο για δύο χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι κουκουλοφόροι μπήκαν σαν κύριοι από το κυλικείο στο φουαγιέ και δεν τους σταμάτησε κανείς.