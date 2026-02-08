Ford: Οι τεχνολογίες περνούν από την Formula 1 στα επιβατικά αυτοκίνητα

Στη Formula 1, η ταχύτητα δεν «μετριέται» μόνο στην πίστα. Αν, για παράδειγμα, χρειάζονται 16 ημέρες για να κατασκευαστεί ένα εξάρτημα που στη συνέχεια θα πρέπει να δοκιμαστεί, τότε ο χρόνος έχει ήδη χαθεί - και πιθανότατα ο ίδιος ο αγώνας - πριν καν το μονοθέσιο βγει από το pit lane. Χάρη στις προηγμένες τεχνολογίες τρισδιάστατης εκτύπωσης της αμερικανικής εταιρείας, ο χρόνος που απαιτείται για τη δημιουργία νέων εξαρτημάτων μειώθηκε από 16 σε μόλις 5 ημέρες, επιτρέποντας έτσι στην ομάδα της Red Bull να εξελίσσει λύσεις σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από πριν.

Δεν πρόκειται απλώς για μία νέα μονάδα ισχύος, αλλά για ένα πλήρως επανασχεδιασμένο υβριδικό σύστημα κίνησης, στο οποίο κάθε εξάρτημα - από τον κινητήρα εσωτερικής καύσης και το σύστημα εισαγωγής αέρα έως τα συστήματα ανάκτησης ενέργειας - αναπτύσσεται, δοκιμάζεται και βελτιστοποιείται από τις ομάδες εξέλιξης της Ford στο Μίσιγκαν και της Red Bull στο Milton Keynes.

Καθοριστικός είναι και ο ρόλος της «ψηφιακής νοημοσύνης» όσον αφορά τον τρόπο χρήσης της ενέργειας της μπαταρίας του υβριδικού συστήματος κίνησης του μονοθεσίου. Οι μηχανικοί Sam Angeli και Mike Huang συνεργάστηκαν με την Red Bull Ford Powertrains για τη δημιουργία ενός εργαλείου που καθοδηγεί το σύστημα ώστε να αποφασίζει πότε ακριβώς να αποθηκεύει αλλά και πότε να αποδώσει την ηλεκτρική ενέργεια. Το εργαλείο αυτό λειτουργεί σαν «εγκέφαλος» για τη διαχείριση της ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους που δεν σχετίζονται μόνο με την μέγιστη απόδοση, αλλά και με τη συμπεριφορά του ίδιου του μονοθεσίου στην πίστα.

Οι τεχνολογίες που εξελίσσονται από την Ford για τους αγώνες της Formula 1 δεν περιορίζονται στα αυστηρά της όρια. Οι στρατηγικές θερμικής διαχείρισης, για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι που αφορούν την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης της απόδοσης του συστήματος κίνησης αποτελούν τα ίδια βασικά στοιχεία που θα επιτρέψουν στο μέλλον σε ένα ηλεκτρικό μοντέλο της Ford να προσφέρει μεγαλύτερη αυτονομία και ταχύτερη φόρτιση. Έτσι, η Formula 1 λειτουργεί για την Ford ως το απόλυτο εργαστήριο δοκιμών και εξέλιξης για προηγμένες τεχνολογίες που αργότερα θα δούμε να υιοθετούνται στα αυτοκίνητα των πελατών της.