Μελίνα Νικολαΐδη: Γενέθλια στο καμαρίνι με τη Δέσποινα Βανδή

Τα γενέθλιά της έχει σήμερα η Μελίνα Νικολαΐδη και γίνεται 22 ετών!

Η κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη που έχει κληρονομήσει την καλλιτεχνική φλέβα της μητέρας της βρίσκεται στην Ελλάδα, και δε θα μπορούσε να γιορτάσει τα γενέθλιά της μακριά από τη μητέρα της.

Οι δυο τους άλλωστε, είναι αχώριστες, ενώ το τελευταίο διάστημα έχουν δημιουργήσει και τη δική τους εταιρεία καλλυντικών.

Σε ένα από τα βίντεο που δημοσίευσε η Μελίνα Νικολαΐδη τη βλέπουμε να κρατά την τούρτα γενεθλίων που της είχαν ετοιμάσει, ενώ δίπλα της στέκεται η Δέσποινα Βανδή που της τραγουδά το γενέθλιο τραγούδι.

Σε άλλη ανάρτηση η Μελίνα Νικολαΐδη δείχνει τα αυτοκόλλητα που έφτιαξαν για εκείνη οι φίλοι της με μια φωτογραφία της από βραδινή της έξοδο και τη φράση, «Αιώνια μπουζουξού».