Δέσποινα Βανδή: Το υπέροχο ντουέτο με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της η Δέσποινα Βανδή, δημοσιεύοντας στο προφίλ της στο Instagram το βράδυ της Κυριακής ένα απολαυστικό ντουέτο με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.
Σε αυτό η τραγουδίστρια κι η 21χρονη κόρη της, που έχει σπουδάσει υποκριτική και κληρονόμησε τις φωνητικές ικανότητες της μητέρας της, τραγουδούν μαζί το Can’t Help Falling in Love του θρυλικού Elvis Presley.
Από αυτό που ακούμε, είναι φανερό ότι οι φωνές τους δένουν αρμονικά. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδάει με τη Μελίνα, καθώς στο παρελθόν η τραγουδίστρια έχει ξανακάνει παρόμοια ανάρτηση, ενώ έχουμε δει μαμά και κόρη να τραγουδούν μαζί σε παλιότερη συναυλία.
Το καλοκαίρι του 2022 στη μεγάλη συναυλία της Δέσποινας Βανδή με τον Γιώργο Θεοφάνους στο Κατράκειο Θέατρο, ήταν η πρώτη φορά που η κόρη της τραγουδίστριας, καρπός του γάμου της με τον Ντέμη Νικολαΐδη, ανέβηκε μαζί της στη σκηνή.
Τότε, μαμά και κόρη μοιράστηκαν ένα ξεχωριστό ντουέτο, το Αντικριστά που είχε πρωτοτραγουδήσει η Γλυκερία με τον Κώστα Μακεδόνα.
Το κλίμα ήταν συγκινητικό, με τον Γιώργο Θεοφάνους να συνοδεύει τις δύο γυναίκες στο πιάνο όσο εκείνες τραγουδούσαν όλο νόημα: «Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς!».