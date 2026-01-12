Δέσποινα Βανδή: Το υπέροχο ντουέτο με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη

Δείτε το ντουέτο της Δέσποινας Βανδή και της Μελίνας Νικολαΐδη

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της η Δέσποινα Βανδή, δημοσιεύοντας στο προφίλ της στο Instagram το βράδυ της Κυριακής ένα απολαυστικό ντουέτο με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.

Σε αυτό η τραγουδίστρια κι η 21χρονη κόρη της, που έχει σπουδάσει υποκριτική και κληρονόμησε τις φωνητικές ικανότητες της μητέρας της, τραγουδούν μαζί το Can’t Help Falling in Love του θρυλικού Elvis Presley.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή

Από αυτό που ακούμε, είναι φανερό ότι οι φωνές τους δένουν αρμονικά. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδάει με τη Μελίνα, καθώς στο παρελθόν η τραγουδίστρια έχει ξανακάνει παρόμοια ανάρτηση, ενώ έχουμε δει μαμά και κόρη να τραγουδούν μαζί σε παλιότερη συναυλία.

Η Μελίνα Νικολαΐδη αγαπάει πολλές από τις κλασικές επιτυχίες του διεθνές ρεπερτορίου! /Φωτογραφία Instagram

Το καλοκαίρι του 2022 στη μεγάλη συναυλία της Δέσποινας Βανδή με τον Γιώργο Θεοφάνους στο Κατράκειο Θέατρο, ήταν η πρώτη φορά που η κόρη της τραγουδίστριας, καρπός του γάμου της με τον Ντέμη Νικολαΐδη, ανέβηκε μαζί της στη σκηνή.

Μελίνα Νικολαΐδη & Δέσποινα Βανδή στο Κατράκειο το 2022 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τότε, μαμά και κόρη μοιράστηκαν ένα ξεχωριστό ντουέτο, το Αντικριστά που είχε πρωτοτραγουδήσει η Γλυκερία με τον Κώστα Μακεδόνα.

Το κλίμα ήταν συγκινητικό, με τον Γιώργο Θεοφάνους να συνοδεύει τις δύο γυναίκες στο πιάνο όσο εκείνες τραγουδούσαν όλο νόημα: «Σ’ αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς!».