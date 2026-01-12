Δέσποινα Βανδή: Το υπέροχο ντουέτο με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη

Ποια τεράστια επιτυχία τραγούδησαν μαμά και κόρη;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 10:39 Νίκος Μάνεσης: Το σχόλιο για την κηδεία του Γιώργου Παπαδάκη
12.01.26 , 10:19 Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
12.01.26 , 10:09 Κύπρος: Ένας νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Αγνοείται Ρώσος ολιγάρχης
12.01.26 , 10:09 Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι glam εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί
12.01.26 , 09:59 Aυτός είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού που θέλουν στον Παναθηναϊκό
12.01.26 , 09:45 Κατσούλης για την επιστροφή της Καραβάτου: «Από εσάς το μαθαίνω... »
12.01.26 , 09:41 Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας- Η έκκληση της οικογένειάς της
12.01.26 , 09:29 Παπαρίζου: Μίλησε για την περιπέτεια υγείας της & χόρεψε το «Number one»
12.01.26 , 09:24 TV 2026: Οι νέες σειρές κι οι εκπομπές που θα δούμε αυτή τη χρονιά
12.01.26 , 09:12 StarLight - Κωνσταντίνος Ιωακειμίδης: «Έχω αδυναμία στις μικρές ιστορίες»
12.01.26 , 09:06 Νέα Ιωνία: Αποκολλήθηκε τμήμα γέφυρας – Έπεσαν τσιμέντα στο οδόστρωμα
12.01.26 , 09:05 MasterChef 10: Το ζητήσαμε και έγινε! Επιστρέφουν οι auditions!
12.01.26 , 09:03 Τζένη Καρέζη: Ο έρωτας με συμπρωταγωνιστή της, προτού γνωρίσει τον Καζάκο
12.01.26 , 09:00 BMW iX3: Θα μιλάτε μαζί της με τεχνητή νοημοσύνη
12.01.26 , 08:59 Ιράν: Νεκρή η 23χρονη φοιτήτρια Ρ. Αμινιάν - Την πυροβόλησαν στο κεφάλι
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Μαριάννα Τουμασάτου: «Θα ήθελα να αποχωρήσει η Ελλάδα από την Eurovision»
Ερωτικές προβλέψεις εβδομάδας 12/01/2026 – 18/01/2026
Μυστήριο με την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας- Η έκκληση της οικογένειάς της
Αποχώρησαν οι αγρότες από τα μπλόκα σε Θήβα, Τέμπη, Σιάτιστα
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Κύπρος: Ένας νεκρός στη ρωσική πρεσβεία – Αγνοείται Ρώσος ολιγάρχης
Ιράν: Νεκρή η 23χρονη φοιτήτρια Ρ. Αμινιάν - Την πυροβόλησαν στο κεφάλι
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram/NDP Photo Agency
Δείτε το ντουέτο της Δέσποινας Βανδή και της Μελίνας Νικολαΐδη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια τρυφερή οικογενειακή στιγμή μοιράστηκε με τους χιλιάδες followers της η Δέσποινα Βανδή, δημοσιεύοντας στο προφίλ της στο Instagram το βράδυ της Κυριακής ένα απολαυστικό ντουέτο με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη.

Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral

Σε αυτό η τραγουδίστρια κι η 21χρονη κόρη της, που έχει σπουδάσει υποκριτική και κληρονόμησε τις φωνητικές ικανότητες της μητέρας της, τραγουδούν μαζί το Can’t Help Falling in Love του θρυλικού Elvis Presley.

Η ανάρτηση της Δέσποινας Βανδή 

Από αυτό που ακούμε, είναι φανερό ότι οι φωνές τους δένουν αρμονικά. Βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε τη Δέσποινα Βανδή να τραγουδάει με τη Μελίνα, καθώς στο παρελθόν η τραγουδίστρια έχει ξανακάνει παρόμοια ανάρτηση, ενώ έχουμε δει μαμά και κόρη να τραγουδούν μαζί σε παλιότερη συναυλία.

Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα

Η Μελίνα Νικολαΐδη αγαπάει πολλές από τις κλασικές επιτυχίες του διεθνές ρεπερτορίου!

Η Μελίνα Νικολαΐδη αγαπάει πολλές από τις κλασικές επιτυχίες του διεθνές ρεπερτορίου! /Φωτογραφία Instagram

Το καλοκαίρι του 2022 στη μεγάλη συναυλία της Δέσποινας Βανδή με τον Γιώργο Θεοφάνους στο Κατράκειο Θέατρο, ήταν η πρώτη φορά που η κόρη της τραγουδίστριας, καρπός του γάμου της με τον Ντέμη Νικολαΐδη, ανέβηκε μαζί της στη σκηνή.

Μελίνα Νικολαΐδη: Τραγουδά α capella κομμάτι του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Μελίνα Νικολαΐδη & Δέσποινα Βανδή στο Κατράκειο το 2022

Μελίνα Νικολαΐδη & Δέσποινα Βανδή στο Κατράκειο το 2022 /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Τότε, μαμά και κόρη μοιράστηκαν ένα ξεχωριστό ντουέτο, το Αντικριστά που είχε πρωτοτραγουδήσει η Γλυκερία με τον Κώστα Μακεδόνα.

Δέσποινα Βανδή - Μελίνα Νικολαΐδη: Μαμά και κόρη τραγουδούν πρώτη φορά μαζί

Το κλίμα ήταν συγκινητικό, με τον Γιώργο Θεοφάνους να συνοδεύει τις δύο γυναίκες στο πιάνο όσο εκείνες τραγουδούσαν όλο νόημα: «Σ’ αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανείς!».

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΒΑΝΔΗ
 |
ΜΕΛΙΝΑ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ
 |
ELVIS PRESLEY
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top