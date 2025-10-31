Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα

Η τραγουδίστρια φτιάχνει η δική της σειρά καλλυντικών

Το Πρωινό

Με ένα ιδιαίτερο βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή ανακοίνωσε ένα νέο κεφάλαιο στην επαγγελματική της πορεία αυτή τη φορά, πέρα από τη μουσική.

Μπισμπίκης- Βανδή: Χέρι χέρι στο αεροδρόμιο- Η αναχώρησή τους για τη Ρώμη

Η αγαπημένη τραγουδίστρια αποφάσισε να επεκτείνει τη δημιουργικότητά της στον χώρο της ομορφιάς, παρουσιάζοντας τη δική της σειρά καλλυντικών. Πρόκειται για ένα project που, όπως αποκάλυψε, προετοίμαζε τα τελευταία δύο χρόνια με πολλή αγάπη και προσωπική φροντίδα.

Στο βίντεο και τη λεζάντα που το συνόδευε, η Δέσποινα μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση της με το μακιγιάζ, τονίζοντας ότι αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής και της καλλιτεχνικής της πορείας.

Βασίλης Μπισμπίκης: Στην αγκαλιά της Βανδή με ανατρεπτικό look

«Εδώ και 30 χρόνια, το μακιγιάζ είναι μέρος της καθημερινότητάς μου. Στη σκηνή, τα βίντεοκλιπ, τις φωτογραφίσεις… με έχει συνοδεύσει παντού. Έχω δοκιμάσει σχεδόν τα πάντα, από έντονα looks μέχρι το πιο φυσικό μακιγιάζ, συνεργαζόμενη με εξαιρετικούς make up artists και χρησιμοποιώντας εκατοντάδες προϊόντα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι μέσα από αυτή τη συνεχή επαφή με τον χώρο της ομορφιάς, έμαθε τι πραγματικά λειτουργεί, τι κολακεύει και τι αναδεικνύει κάθε γυναίκα.

«Όταν κάτι το ζεις καθημερινά, μαθαίνεις. Μαθαίνεις τι δουλεύει και τι σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Ύστερα από τόσα χρόνια, ξέρω ακριβώς πώς θέλω να είναι τα προϊόντα make up που χρησιμοποιώ», σημείωσε.

Η ιδέα για τη δημιουργία της δικής της σειράς γεννήθηκε από την επιθυμία της να προσφέρει προϊόντα που συνδυάζουν απόδοση, ποιότητα και άνεση.

«Έχω βρει μάσκαρες που δίνουν όγκο, αλλά όχι το αποτέλεσμα που θέλω. Κραγιόν με υπέροχο χρώμα, που όμως ξηραίνουν τα χείλη… πάντα κάτι έλειπε. Έτσι, πριν από δύο χρόνια, αποφάσισα να κάνω κάτι γι’ αυτό. Να δημιουργήσω τα δικά μου προϊόντα, ακριβώς όπως τα ονειρεύομαι», εξομολογήθηκε.

 

Η νέα σειρά καλλυντικών της Δέσποινας Βανδή δεν είναι μόνο αποτέλεσμα προσωπικής έμπνευσης, αλλά και συνεργασίας με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, που συμμετείχε ενεργά στη διαδικασία.

 

Οι celebrities που μπήκαν δυναμικά στον κόσμο της ομορφιάς

Ο χώρος της ομορφιάς έχει πλέον γεμίσει με λαμπερά ονόματα από τη διεθνή σκηνή, καθώς πολλές celebrities αποφάσισαν να δημιουργήσουν τις δικές τους σειρές καλλυντικών.

Ανάμεσά τους, η Rihanna, η Selena Gomez, η Kylie Jenner, η Hailey Bieber και η Victoria Beckham έχουν καταφέρει να συνδυάσουν την καλλιτεχνική τους πορεία με την επιχειρηματική δράση, μεταφέροντας την προσωπική τους ταυτότητα σε προϊόντα ομορφιάς που φέρουν την υπογραφή τους.

Στη λίστα προστίθενται και άλλες διάσημες προσωπικότητες, όπως η Lady Gaga, η Ariana Grande, η Jennifer Lopez, η Gwyneth Paltrow και η Jessica Alba.

 

