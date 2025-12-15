Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού στη Σούδα - Άφαντος ο ίδιος

«Μου είπε ότι δεν ήταν καλά», είπε ο πατέρας του - Έχει ξαναχαθεί

Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού στη Σούδα - Άφαντος ο ίδιος
Ελλαδα
Πρώτη Δημοσίευση: 15.12.25, 11:58
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Παρατείνεται η αγωνία για την τύχη του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στο Ηράκλειο, τα ίχνη του οποίου αγνοούνται εδώ και μια εβδομάδα. 

Οι έρευνες για τον Αλέξη Τσικόπουλος επικεντρώθηκαν χθες στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου βρέθηκε το αυτοκίνητό του. Μάλιστα πολίτης ανέφερε στις αρχές μετά την έκδοση του Silver Alert ότι τον είδε να περπατά στην παραλία των Καλυβών. 

Ο 33χρονος γιατρός που αγνοείται από την Κρήτη 1

Ωστόσο, όπως είπε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» ο πρόεδρος της Γραμμής Ζωής Silver Alert, Γεράσιμος Κουρούκλης, για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια νέα τεχνολογία για τον εντοπισμό αγνοούμενων ανθρώπων, ζωντανών και νεκρών, η οποία βασίζεται στην παρακολούθηση του DNA κι έχει εντοπίσει στίγμα του νεαρού γιατρού κοντά στο λιμάνι της Σούδας. Ο ίδιος πάντως ακόμα δεν έχει βρεθεί. 

Εντύπωση επίσης προκαλεί ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής, το κινητό του Αλέξης Τσικόπουλου εξέπεμπε στίγμα για τρεις μέρες μετά την εξαφάνισή του, που τον τοποθετούσε στην περιοχή του Φρε, όπου και βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το αυτοκίνητό του. 

Από εκείνο το σημείο, μέχρι τι Σούδα, ο 33χρονος θα μπορούσε να φτάσει μόνο με κάποιο μέσο. Ο μοναδικός δρόμος που θα μπορούσε να ακολουθήσει με τα πόδια είναι ένα μονοπάτι που βρίσκεται στο σημείο και το οποίο καταλήγει από τα δεξιά στον ΒΟΑΚ και από τα αριστερά μέσα στο δάσος. 

Ο 33χρονος γιατρός που αγνοείται από την Κρήτη 2

Αν βγήκε στον ΒΟΑΚ τότε πιθανόν να έκανα οτοστόπ ή να πήρε κάποιο λεωφορείο και να έφτασε στη Σούδα. Αν πήρε την άλλη διαδρομή είναι πολύ εύκολο να χάθηκε στο δάσος. 

Ο πατέρας του Αλέξη Τσικόπουλου, μιλώντας στην εκπομπή είπε πως είχαν επικοινωνήσει το πρωί της μέρας που εξαφανίστηκε και του είπε πως δεν αισθανόταν καλά και πως ήθελε να πάει στην Κρήτη να τον δει. 

«Είχαμε πει πως όποτε δεν αισθάνεται καλά θα με παίρνει τηλέφωνο και θα είμαι απίκο. Είχαμε πολύ καλή επικοινωνία. Μιλούσαμε τρεις φορές τη μέρα, μου μιλούσε πολύ. Το πρωί μιλήσαμε και μου είπε ότι δεν ήταν καλά κι ήθελε να πάω στην Κρήτη. Του είπα μέχρι να πάω να κάνει μια βόλτα μέχρι τα Χανιά ή το Ρέθυμνο και στις 23:00 που έφτασα στο νησί του τηλεφωνούσα και δεν απαντούσε. Ήταν κοινωνικός, αλλά στα προσωπικά του θέματα ήταν κλειστός. Οι συνάδελφοί του μου είπαν πως από την περασμένη Τετάρτη είχε αρχίσει να δείχνει κάπως αποσυντονισμένος», είπε. 

Ο 33χρονος γιατρός που αγνοείται από την Κρήτη 3

Στο παρελθόν ο 33χρονος είχε εξαφανιστεί ξανά για μια μέρα, επιστρέφοντας από την Κρήτη με το πλοίο και μια δεύτερη στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα ο διοικητής του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, είπε στην εκπομπή πως στο παρελθόν δεν είχε πάει στη δουλειά του για τρεις μέρες, αλλά μετά είχε εμφανιστεί κανονικά.

Για τον εντοπισμό του 33χρονου ειδικευόμενου ΩΡΛ αγωνιούν και οι συνάδελφοι του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο που μιλούν για έναν επιστήμονα με λαμπρό μέλλον.

«Και ως άνθρωποι και ως σύλλογος και ως συνάδελφοι, θέλουμε να εκφράσουμε την ελπίδα ότι ο Αλέξης θα βρεθεί σύντομα. Πρόκειται για έναν αγαπητό συνάδελφο, έναν νέο εξαίρετο επιστήμονα», υπογράμμισε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων κ. Δημήτρης Φλυτζανής.
 

