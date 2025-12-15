GNTM - Μιχαέλα: «Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη»

Η αποχώρησή της από το GNTM το βράδυ της Παρασκευής, ήταν μεγάλη έκπληξη, αφού ήταν ένα από τα πιο έμπειρα μοντέλα του διαγωνισμού!

Το πρωί της Δευτέρας, η Μιχαέλα, βρέθηκε στο Breakfast@Star μιλώντας για την εμπειρία της στον διαγωνισμό. «Ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία για μένα... το διασκέδασα πάρα πολύ. Έκανα πράγματα τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά από την καθημερινότητα, προφανώς», είπε αρχική στην Ελένη και τον Ετεοκλή, λέγοντας ότι εδώ και 13 χρόνια δουλεύει ως μοντέλο.

Τη δυσκόλεψε το κομμάτι της συμβίωσης; «Με τη συμβίωση δεν έχω θέμα, γιατί λόγω του μόντελινγκ που έχω δουλέψει κι έχω πάει στο εξωτερικό, έχω συνηθίσει να είμαι με άλλο κόσμο και να ζω με πάρα πολλά άτομα, οπότε δε μου φάνηκε δύσκολο. Σίγουρα τα παιδιά όλα ήταν απίστευτα, δηλαδή οι χαρακτήρες τους ήταν πάρα πολύ καλοί και είχαμε πολύ καλή χημεία, οπότε κι εγώ με τα κορίτσια κάναμε και κάνουμε παρέα και με πάρα πολλά άτομα από το GNTM κάνουμε ακόμα παρέα, οπότε ήμασταν πολύ καλά, είχαμε πολύ ωραία χημεία», απάντησε το μοντέλο.

Στη Μιχαέλα δεν άρεσε το σχόλιο των συμπαικτών της, ότι είναι στο ίδιο επίπεδο από τον Έντι. «Δε νομίζω πως αυτό το σχόλιο ήταν εύστοχο. Δηλαδή θεωρώ το να συγκρίνεις ένα άτομο που έχει 13 χρόνια εμπειρία με κάποιον που ξεκινάει τώρα είναι λίγο λάθος. Σε κάθε κόνσεπτ προσπαθούσα να δώσω όσες περισσότερες πόζες γινόταν για να έχω πολλά κλικ και να έχω και το σωστό κλικ και πάντα έμπαινα μέσα στον ρόλο 100%. Δε θεωρώ πως ο Έντι έκανε παραπάνω πράγματα από μένα, ή προσπάθησε να βάλει τη φαντασία του στο συγκεκριμένο κόνσεπτ για να πούμε ότι υπήρχε ένας βαθμός σύγκρισης ισάξιος. Παρ' όλα αυτά, ίσως οι κριτές είδανε κάτι άλλο», σχολίασε.

«Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη», συμπλήρωσε η Μιχαέλα σε σχέση με τον Έντι. «Δεν είχα κι εγώ, θεωρώ, τον ανταγωνισμό που χρειαζόμουν για να μπορώ να κάνω παραπάνω πράγματα, οπότε αυτό λίγο με άφησε στο να κάνω πιο μηχανικά τις πόζες μου, γιατί μου φάνηκε λίγο πιο εύκολο», πρόσθεσε.

Το μοντέλο θεωρεί ότι δεν ήταν αρκετός ο ανταγωνισμός για να την παρακινήσει. «Δεν είχα κάποια πηγή από την οποία θα μπορούσα να αντλήσω κι εγώ παραπάνω την ενέργειά μου ή να μου προκαλέσει συναισθήματα τα οποία θα πω "Α θα πάει καλύτερα από μένα, θα το προσπαθήσω παραπάνω"», δήλωσε.

«Σίγουρα ήταν μια τέλεια εμπειρία για μένα, γιατί και εγώ βλέπω ότι σαν άνθρωπος δεν μπορώ να βασίζομαι ούτε στο ποιος είναι δίπλα μου, βασίζομαι πραγματικά στον εαυτό μου», τόνισε. Τι θα κάνει τώρα; «Είμαι σε πρακτορείο, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, ζω μέρα με τη μέρα εγώ. Γιατί μπορεί να μου έρθει ξαφνικά αύριο μία δουλειά στο Παρίσι», πρόσθεσε η Μιχαέλα κλείνοντας.

