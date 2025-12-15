GNTM - Μιχαέλα: «Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη»

Οι πρώτες δηλώσεις του μοντέλου στο Breakfast@Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
15.12.25 , 13:52 Έλενα Παπαρίζου: Πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο - Η επιστροφή στη σκηνή
15.12.25 , 13:51 Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
15.12.25 , 13:45 Ανδρική υπογονιμότητα: 4 αιτίες που μπορούν να οδηγήσουν σε εξωσωματική
15.12.25 , 13:33 Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού στη Σούδα - Άφαντος ο ίδιος
15.12.25 , 13:25 Παρίσι: Ακυρώνεται η συναυλία της Πρωτοχρονιάς, λόγω τρομοκρατικής απειλής
15.12.25 , 13:10 Δανάη Μπάρκα: «Ακούτε την τηλεοπτική μου επιστροφή; Εγώ δεν την ακούω»
15.12.25 , 12:50 Ρούλα Σταματοπούλου: «Προσπαθούσα τρία χρόνια να μείνω έγκυος»
15.12.25 , 12:50 Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
15.12.25 , 12:31 Συμβουλές για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων τα Χριστούγεννα
15.12.25 , 12:22 Δάφνη Καραβοκύρη: Απάντησε στο σχόλιο της Χρηστίδου για την Ιωάννα Τούνη
15.12.25 , 11:55 e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα και συντάξεις Ιανουαρίου
15.12.25 , 11:46 Nova: Πρωταγωνιστεί στις Χρυσές Σφαίρες!
15.12.25 , 11:38 Δασμός 3 ευρώ για κάθε πακέτο από TEMU και SHEIN από τον Ιούλιο του 2026
15.12.25 , 11:36 Γιώργος Παπακώστας: Όσα είπε ο σεφ για τη συνεργασία του με τη Μενεγάκη
15.12.25 , 11:31 Συνεργασία Nova - nrg: Προσφέρουν ενέργεια κι ακόμα πιο προσιτό internet
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Έλενα Ασημακοπούλου–Μπρούνο Τσιρίλο:Μαζί στο πάρτι γενεθλίων της κόρης τους
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Καταγγελία - βόμβα για πασίγνωστο τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση
Συνταξιούχοι: Τα τέσσερα «δώρα» που θα πάρουν την Πρωτοχρονιά
Ξεφάντωσε η Μελίνα Νικολαΐδη – Ο ξέφρενος χορός που έγινε viral
Κυψέλη: Βγήκαν μαχαίρια σε σχολείο - Τραυματίστηκε 14χρονη μαθήτρια
Έλενα Παπαρίζου: Η ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο και το «ευχαριστώ»
Παναθηναϊκός: Διακοπή συμβολαίων σε 3 παίκτες ζήτησε η διοίκηση!
Xmas Nails: Γαλλικό μανικιούρ με χριστουγεννιάτικη πινελιά!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δείτε όσα είπε η Μιχαέλα στο Breakfast@Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αποχώρησή της από το GNTM το βράδυ της Παρασκευής, ήταν μεγάλη έκπληξη, αφού ήταν ένα από τα πιο έμπειρα μοντέλα του διαγωνισμού! 

GNTM: Αυτό το μοντέλο αποχώρησε! - «Την έφαγε η σιγουριά»

Το πρωί της Δευτέρας, η Μιχαέλα, βρέθηκε στο Breakfast@Star μιλώντας για την εμπειρία της στον διαγωνισμό. «Ήταν πάρα πολύ ωραία η εμπειρία για μένα... το διασκέδασα πάρα πολύ. Έκανα πράγματα τα οποία ήταν πολύ διαφορετικά από την καθημερινότητα, προφανώς», είπε αρχική στην Ελένη και τον Ετεοκλή, λέγοντας ότι εδώ και 13 χρόνια δουλεύει ως μοντέλο.

GNTM - Μιχαέλα: «Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη»

Τη δυσκόλεψε το κομμάτι της συμβίωσης; «Με τη συμβίωση δεν έχω θέμα, γιατί λόγω του μόντελινγκ που έχω δουλέψει κι έχω πάει στο εξωτερικό, έχω συνηθίσει να είμαι με άλλο κόσμο και να ζω με πάρα πολλά άτομα, οπότε δε μου φάνηκε δύσκολο. Σίγουρα τα παιδιά όλα ήταν απίστευτα, δηλαδή οι χαρακτήρες τους ήταν πάρα πολύ καλοί και είχαμε πολύ καλή χημεία, οπότε κι εγώ με τα κορίτσια κάναμε και κάνουμε παρέα και με πάρα πολλά άτομα από το GNTM κάνουμε ακόμα παρέα, οπότε ήμασταν πολύ καλά, είχαμε πολύ ωραία χημεία», απάντησε το μοντέλο.

GNTM: Ειρήνη ή Ραφαηλία, ποια είχε την καλύτερη φωτογραφία;

Στη Μιχαέλα δεν άρεσε το σχόλιο των συμπαικτών της, ότι είναι στο ίδιο επίπεδο από τον Έντι. «Δε νομίζω πως αυτό το σχόλιο ήταν εύστοχο. Δηλαδή θεωρώ το να συγκρίνεις ένα άτομο που έχει 13 χρόνια εμπειρία με κάποιον που ξεκινάει τώρα είναι λίγο λάθος. Σε κάθε κόνσεπτ προσπαθούσα να δώσω όσες περισσότερες πόζες γινόταν για να έχω πολλά κλικ και να έχω και το σωστό κλικ και πάντα έμπαινα μέσα στον ρόλο 100%. Δε θεωρώ πως ο Έντι έκανε παραπάνω πράγματα από μένα, ή προσπάθησε να βάλει τη φαντασία του στο συγκεκριμένο κόνσεπτ για να πούμε ότι υπήρχε ένας βαθμός σύγκρισης ισάξιος. Παρ' όλα αυτά, ίσως οι κριτές είδανε κάτι άλλο», σχολίασε. 

GNTM - Μιχαέλα: «Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη»

«Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη», συμπλήρωσε η Μιχαέλα σε σχέση με τον Έντι. «Δεν είχα κι εγώ, θεωρώ, τον ανταγωνισμό που χρειαζόμουν για να μπορώ να κάνω παραπάνω πράγματα, οπότε αυτό λίγο με άφησε στο να κάνω πιο μηχανικά τις πόζες μου, γιατί μου φάνηκε λίγο πιο εύκολο», πρόσθεσε.

Το μοντέλο θεωρεί ότι δεν ήταν αρκετός ο ανταγωνισμός για να την παρακινήσει. «Δεν είχα κάποια πηγή από την οποία θα μπορούσα να αντλήσω κι εγώ παραπάνω την ενέργειά μου ή να μου προκαλέσει συναισθήματα τα οποία θα πω "Α θα πάει καλύτερα από μένα, θα το προσπαθήσω παραπάνω"», δήλωσε.

GNTM - Μιχαέλα: «Θεωρώ πως η αποχώρησή μου ήταν άδικη»

«Σίγουρα ήταν μια τέλεια εμπειρία για μένα, γιατί και εγώ βλέπω ότι σαν άνθρωπος δεν μπορώ να βασίζομαι ούτε στο ποιος είναι δίπλα μου, βασίζομαι πραγματικά στον εαυτό μου», τόνισε. Τι θα κάνει τώρα; «Είμαι σε πρακτορείο, δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο πλάνο, ζω μέρα με τη μέρα εγώ. Γιατί μπορεί να μου έρθει ξαφνικά αύριο μία δουλειά στο Παρίσι», πρόσθεσε η Μιχαέλα κλείνοντας.

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@Star

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 2025
 |
GNTM ΜΙΧΑΕΛΑ
 |
BREAKFAST@STAR
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top