Οκτώ στα δέκα παιδικά ατυχήματα, γίνονται μέσα στο σπίτι / Βίντεο: ΑΝΤ1

Χριστούγεννα! Μέρες γεμάτες λάμψη! Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι μια ευχάριστη και ξεχωριστή εποχή για τα παιδιά. Παράλληλα, όμως, αυξάνεται ο κίνδυνος παιδικών ατυχημάτων.

Με μερικά απλά προληπτικά μέτρα μπορείτε να βοηθήσετε στην αποφυγή τραυματισμών και να διασφαλίσετε ευχάριστες γιορτές για όλη την οικογένεια.

Οι γιορτές των Χριστουγέννων είναι μια ευχάριστη και ξεχωριστή εποχή για τα παιδιά. Παράλληλα, όμως, αυξάνεται ο κίνδυνος παιδικών ατυχημάτων / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Συμβουλές για την πρόληψη των παιδικών ατυχημάτων τα Χριστούγεννα

Προσοχή στα κεριά και τα αναμμένα τζάκια για να αποφύγουμε τα εγκαύματα.

Τοποθετήστε τα κεριά σε σταθερές επιφάνειες όπου είναι δύσκολο για τα παιδιά να τα ακουμπήσουν ή να τα ανατρέψουν. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκονται εκτός εμβέλειας των παιδιών. Εναλλακτικά, μπορούμε να αντικαταστήσουμε τα παραδοσιακά κεριά με κεριά Led Επιπρόσθετα, ένα προστατευτικό τζακιού είναι μια εξαιρετική προσθήκη για την ασφάλεια των παιδιών στο σπίτι. Είναι πολύ σημαντικό ο χριστουγεννιάτικος στολισμός (π.χ. ευχετήριες κάρτες, Χριστουγεννιάτικες κάλτσες) να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση από τη φωτιά ή άλλες θερμές επιφάνειες του τζακιού.

Αποφύγετε τη χρήση γυάλινων ή πορσελάνινων στολιδιών στο κάτω μέρος του δέντρου, καθώς μπορούν να σπάσουν εύκολα και να προκαλέσουν τραυματισμό στα παιδιά. Επίσης μικρά διακοσμητικά με μακριές και λεπτές κορδέλες μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο πνιγμού.

Ασφαλίστε το δέντρο . Βεβαιωθείτε ότι το χριστουγεννιάτικο δέντρο είναι καλά στερεωμένο και δεν μπορεί να πέσει εύκολα.

Τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια είναι όμορφα και δημιουργούν μια μαγική ατμόσφαιρα. Πριν από την τοποθέτησή τους είναι σημαντικό να ληφθούν κάποια μέτρα προφύλαξης:

Ελέγξτε προσεκτικά τα καλώδια για τυχόν φθορές. Τα ελαττωματικά φωτάκια μπορούν να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Αν αντιληφθείτε οποιοδήποτε πρόβλημα, αντικαταστήστε τα. Μην αφήνετε τα φωτάκια αναμμένα όταν είστε εκτός σπιτιού ή όταν πηγαίνετε για ύπνο. Τοποθετείτε την πρίζα σε χώρο που είναι δύσκολα προσβάσιμη από τα παιδιά. Χρησιμοποιήστε διακοσμητικά ή ειδικές επικαλύψεις καλωδίων ώστε να μην είναι εύκολο να τα αποσυνδέσουν ή να παίξουν μαζί τους.

Τα παιχνίδια που θα φέρει ο Άγιος Βασίλης, ας είναι κατάλληλα για την ηλικία των παιδιών. Θα τα χαρούν περισσότερο!

Θα τα χαρούν περισσότερο! Όσο χαρούμενες και αν είναι οι γιορτινές πλαστικές σακούλες, μην αφήνουμε τα παιδιά μας να παίζουν με αυτές, αν βάλουν μέσα το κεφάλι τους υπάρχει φόβος ασφυξίας.

Προσοχή στις καραμέλες για τα μικρά παιδιά, μπορούν εύκολα να πνιγούν. Εναλλακτικά, επιλέξτε ζαχαρωτά και γλυκίσματα με μαλακή υφή. Καθορίστε έναν λογικό αριθμό γλυκών που μπορούν να καταναλώνουν τα παιδιά καθημερινά κατά την περίοδο των γιορτών προκειμένου να αποφευχθεί η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης.

Τα οινοπνευματώδη ποτά και τα προϊόντα καπνού να βρίσκονται πάντα εκεί που δεν τα φτάνουν τα μικρά παιδιά , για να αποφύγουμε τις δηλητηριάσεις.

Όταν ετοιμαζόμαστε για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να επιβλέπουμε τα παιδιά εάν βρίσκονται στην κουζίνα. Προσοχή στις καυτές επιφάνειες, όπως φούρνος, εστίες και γκριλ, καθώς και στα μαγειρικά σκεύη που βρίσκονται πάνω τους. Βεβαιωθείτε ότι το χερούλι της κατσαρόλας ή του τηγανιού δεν εξέχει από την επιφάνεια της κουζίνας.

Τις ημέρες των διακοπών τα παιδιά περνούν πολύ χρόνο μέσα στο σπίτι. Προσοχή στις μπαλκονόπορτες. Βεβαιωθείτε ότι είναι κλειδωμένες όταν δεν υπάρχει επιτήρηση. Εάν υπάρχουν γυάλινα τραπέζια επιλέξτε την κάλυψή τους με ειδικό προστατευτικό φιλμ, προς αποφυγή σοβαρών τραυματισμών.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό να κρατάμε τα παιδιά μας ασφαλή κατά τη διάρκεια των αγορών. Κρατήστε τα πάντα από το χέρι όταν βρίσκεστε σε πολυσύχναστους χώρους. Για μεγαλύτερη ασφάλεια προτιμήστε τα παιδιά να βρίσκονται πάντα από τη μέσα πλευρά του πεζοδρομίου.

Χαρούμενες γιορτές!



Λίγα λόγια για το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»

Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη κερδοσκοπικός Οργανισμός που έχει σκοπό να συμβάλει στην καθοριστική μείωση των Παιδικών Ατυχημάτων και των συνεπειών τους. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πρόληψη Παιδικών Ατυχημάτων» το Σωματείο πραγματοποιεί παρουσιάσεις σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά σχολεία της Αττικής ενημερώνοντας παιδιά, εκπαιδευτικούς και γονείς για το πώς μπορούν να αναγνωρίζουν τους κινδύνους και πώς να τους αποφεύγουν. Σε περιοχές εκτός Αττικής, αποστέλλονται τα ενημερωτικά φυλλάδια του Σωματείου με συμβουλές πρόληψης για τις διάφορες κατηγορίες ατυχημάτων. Τις παρουσιάσεις για την Πρόληψη των Παιδικών Ατυχημάτων έχουν παρακολουθήσει 68.412 παιδιά και 3.508 εκπαιδευτικοί και γονείς.

Για πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Σωματείο στο 210 6741 933 ή στο info@pedtrauma.gr.

Πηγή: Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος»