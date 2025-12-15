e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα και συντάξεις Ιανουαρίου

Οι πληρωμές μέχρι το τέλος του χρόνου: Συντάξεις, δώρο Χριστουγέννων, επιδόματα ΟΠΕΚΑ / Βίντεο Ερτ

Συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.086.186 δικαιούχους, από σήμερα 15/12 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 19 Δεκεμβρίου , θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026

, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή στις 15 Δεκεμβρίου , θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ

, θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα

8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας

15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων

21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης

83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»