e-ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Πότε πληρώνονται επιδόματα και συντάξεις Ιανουαρίου

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία αρχείου Pexels (Markus Spiske)
Συνολικά 1.462.243.998,92 ευρώ θα καταβληθούν σε 3.086.186 δικαιούχους, από σήμερα 15/12 έως τις 19 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 1.263.000.000 ευρώ σε 2.550.000 δικαιούχους για την πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2026
  • στις 15 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 160.998,92 ευρώ σε 135 δικαιούχους για την πληρωμή παροχών του τέως ΟΑΕΕ
  • από τις 15 έως τις 19 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 25.000.000 ευρώ σε 1050 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 60.000.000 ευρώ σε 120.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
  • 70.000.000 ευρώ σε 350.000 δικαιούχους για δώρα Χριστουγέννων, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
  • 8.000.000 ευρώ σε 12.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 15.000.000 ευρώ σε 33.000 μητέρες για δώρο Χριστουγέννων
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης 
  • 83.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου»
Διαβάστε περισσότερα:
E-ΕΦΚΑ
 |
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
 |
ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 |
ΔΩΡΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ
