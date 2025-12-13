Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες - Τι σχεδιάζει το Μαξίμου

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για τα αιτήματά τους

13.12.25 , 20:10 Τελεσίγραφο της κυβέρνησης στους αγρότες - Τι σχεδιάζει το Μαξίμου
Ποια είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στο θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων
Οριστικό θεωρείται πλέον από την κυβέρνηση ότι δε θα πραγματοποιηθεί το προγραμματισμένο για τη Δευτέρα ραντεβού στο Μέγαρο Μαξίμου με εκπροσώπους των αγροτών, μετά την άρνησή τους να προσέλθουν σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό. Κυβερνητικές πηγές αναγνωρίζουν ότι ακόμη και αν υπήρχαν μεμονωμένοι αγρότες που δήλωναν πρόθυμοι να μεταβούν στο Μαξίμου, δεν θα μπορούσαν να εκπροσωπήσουν το σύνολο του κλάδου.

Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα - Δεν πάνε στο Μαξίμου

Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Ευγενίδη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, στην κυβέρνηση εκφράζεται έντονος προβληματισμός, με στελέχη της να τονίζουν ότι δεν μπορεί να ζητούνται λύσεις χωρίς συμμετοχή σε οργανωμένο και θεσμικό διάλογο, μάλιστα στο ανώτατο δυνατό επίπεδο. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, η επιλογή της αποχής από τη συνάντηση ακυρώνει στην πράξη την επίκληση της ανάγκης για διάλογο.

Τι εξετάζει η κυβέρνηση για τα αιτήματα των αγροτών 

Δεδομένου ότι τα αγροτικά αιτήματα αναμένεται να αποσταλούν στην κυβέρνηση εντός των επόμενων ημερών και συνάντηση δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, η κυβερνητική απάντηση μετατίθεται χρονικά. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τοποθετηθεί δημόσια την Τρίτη, από το βήμα της Βουλής, στο πλαίσιο της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό.

Η κυβερνητική γραμμή παραμένει υπέρ του διαλόγου, με το Μέγαρο Μαξίμου να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο θετικών παρεμβάσεων σε συγκεκριμένα αιτήματα, όπως το ζήτημα του αγροτικού ρεύματος. Την ίδια ώρα, ξεκαθαρίζεται ότι δεν πρόκειται να γίνουν αποδεκτά μαξιμαλιστικά αιτήματα που υπερβαίνουν τις δημοσιονομικές αντοχές της χώρας.

Αγρότες - κυβέρνηση

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η κυβέρνηση και στο ενδεχόμενο κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων. Σε περίπτωση που οι αγρότες επιχειρήσουν να αποκλείσουν όχι μόνο τις εθνικές οδούς αλλά και τις παρακαμπτήριες, κυβερνητικά στελέχη διαμηνύουν ότι η ΕΛ.ΑΣ. δεν θα επιτρέψει να «κοπεί η χώρα στα δύο».

Όπως έχει προαναγγελθεί, σε ένα τέτοιο σενάριο θα υπάρξουν παρεμβάσεις με βάση τον νόμο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και σε επίπεδο ποινικών και διοικητικών συνεπειών. Το μήνυμα από την κυβέρνηση είναι σαφές: ο διάλογος παραμένει ανοιχτός, αλλά οι αποκλεισμοί δρόμων δεν θα γίνουν ανεκτοί.

Ποια είναι τα αιτήματα των αγροτών προς την κυβέρνηση

Οι αγρότες θα στείλουν γραπτώς τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και στα αρμόδια υπουργεία, δίνοντας ένα ολιγοήμερο περιθώριο στην κυβέρνηση να απαντήσει, πριν κλιμακώσουν τις κινητοποίησεις τους.  

Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων:

  • τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος
  • την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων
  • πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού, ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους.
  • κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα
  • ουσιαστική προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων.

