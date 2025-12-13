Το Star στο Ρότερνταμ: Ρομποτικοί γερανοί και τεχνητή νοημοσύνη

Η Μάρα Ζαχαρέα ταξίδεψε στην Ολλανδία και κατέγραψε τον τόπο όπου χτυπά η καρδιά των ευρωπαϊκών, πλωτών, εμπορικών μεταφορών, το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης: το Ρότερνταμ.

Το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης έχει στατιστικά που εντυπωσιάζουν:

28.000 πλοία το χρόνο πηγαινοέρχονται

80 τανκερ την ημέρα

460 εκατομμύρια τόνοι προϊόντων διανέμονται σε όλο τον κόσμο

Η έκτασή του είναι 40 χιλιόμετρα.

«Προϊόντα απο όλο τον κόσμο έρχονται στο Ρότερνταμ. Περισσότερα από 12 εκατομμύρια κοντέινερ έρχονται από την Κίνα στο λιμάνι της πόλης», ανέφερε ο Λιμενάρχης του Ρότερνταμ, Ρενέ Ντε Βρις.

Ρότερνταμ: Ρομποτικοί γερανοί και τεχνητή νοημοσύνη

Το λιμάνι είναι ένα μνημείο logistics. Σχεδόν όλα τα οχήματα είναι αυτοκινούμενα. Τεράστιοι γερανοί που βοηθούν στο φόρτωμα και το ξεφόρτωμα λειτουργούν ρομποτικά. Drones παρακολουθούν την όλη διαδικασία.

Η θέση που θα δέσει και θα ξε-δέσει το κάθε πλοίο αποφασίζεται από την τεχνητή νοημοσύνη.

Το λιμάνι λειτουργεί ως κύρια πύλη εισόδου και εξόδου εμπορευμάτων για την Ευρώπη, καθώς η γεωγραφική του θέση του επιτρέπει να διακινεί μεγάλους όγκους προϊόντων αφού βρίσκεται στο δέλτα των ποταμών Ρήνου, Μαας και φτάνει μέχρι τη Βόρεια θάλασσα. Γι’ αυτό και το Ρότερνταμ αποτελεί έδρα μεγάλων εταιρειών.

«Παρακολουθούμε όλα τα πλοία και τους παρέχουμε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε να συνεχίσουν με ασφάλεια προς τον επόμενο λιμένα προορισμού τους», σχολίασε ο Xειριστής Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας Μάρτιν Τέρολ.

«Πρωταθλητές» στην καινοτομία οι Ολλανδοί

Στο λιμάνι βρίσκεται και ζυθοποιία, η οποία μάλιστα παράγει περίπου 2 εκατομμύρια λίτρα μπύρας τον χρόνο, αξιοποιώντας και το νερό της βροχής!

Τίποτα δεν πάει χαμένο. Τα υπολείμματα των σιτηρών τα χρησιμοποιούν ως τροφή για τις αγελάδες.

Το Ρόντερνταμ βρίσκεται σε ένα ευάλωτο υδάτινο περιβάλλον και ο κίνδυνος πλημμύρας είναι υπαρκτός. Όμως η συγκεκριμένη πόλη δε θα αντιμετωπίσει ποτέ έλλειψη τροφίμων, αφού στο λιμάνι λειτουργεί η μοναδική πλωτή φάρμα στον κόσμο. Με 40 αγελάδες, αλλά και καλλιέργεια λαχανικών.

«Είναι μία και μοναδική στον κόσμο. Παράγουμε γάλα, ξινόγαλα, γιαούρτι, παράγουμε τυρί και φυσικά βούτυρο. Το γάλα μας είναι διάσημο, γιατί είναι πολύ καλό για καπουτσίνο», δήλωσε η CEO της «Floating Farm», Μίνκε Βαν Βινγκερντεν.