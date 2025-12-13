Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «έκαψαν»  τον ανιψιό και τον φίλο του

Τη Δευτέρα οι απολογίες των φερόμενων ως ηθικών αυτουργών

13.12.25 , 15:56 Φοινικούντα: Τα στοιχεία που «έκαψαν»  τον ανιψιό και τον φίλο του
Ελλαδα
Στις εξελίξεις γύρω από τη σοκαριστική υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον, καθώς οι δύο κατηγορούμενοι ως ηθικοί αυτουργοί θα απολογηθούν τη Δευτέρα το πρωί. Οι ίδιοι ζήτησαν και έλαβαν χθες προθεσμία από τις ανακριτικές αρχές.

Το Star αποκαλύπτει τα στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη του ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και του γνωστού επιχειρηματία από το Κολωνάκι, φίλου του.

Ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας κατηγορούνται για ηθική αυτουργία στη διπλή δολοφονία. Παρά τα βαριά στοιχεία της δικογραφίας, και οι δύο επιμένουν πως δεν έχουν καμία εμπλοκή στην υπόθεση.

Ο ανιψιός του θύματος φέρεται συντετριμμένος, σύμφωνα με τον συνήγορό του. «Είναι σοκαρισμένος. Δεν μπορούμε να μπούμε σε μια βαθύτερη επικοινωνία για τη θέση και την υπεράσπισή του, πέραν του γεγονότος ότι δηλώνει αθώος από την πρώτη στιγμή μέχρι και σήμερα» δήλωσε ο Ιωάννης Βεράς, δικηγόρος του  ανιψιού του θύματος.   

Το τηλεφώνημα λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψη

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται σε τηλεφώνημα που φέρεται να έκανε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ σε συγγενικό πρόσωπο, λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του.

Η ανιψιά του θύματος Αμαλία Τομάρα αποκαλύπτει στο Star και τον Κώστα Γκελντή το περιεχόμενο της επικοινωνίας: «Ήταν πολύ ταραγμένος, εκτός εαυτού. Μου έλεγε ότι θέλει να γίνει αναπαράσταση για να αποδειχθεί η αθωότητά του, αλλά όταν τελειώσει όλο αυτό “θα δεις τι έχεις να πάθεις”. Μου άσκησε και έντονο ψυχολογικό πόλεμο».

«Κλειδί» στην υπόθεση ο ρόλος ανιψιού και επιχειρηματία

Από τα πρώτα στάδια της έρευνας, τα στοιχεία φαίνεται να περιστρέφονταν γύρω από τον ανιψιό του θύματος και τον φερόμενο συνεργό του.

Όπως δήλωσε ο Παναγιώτης Ντάης, δικηγόρος αδελφής θύματος,  «αν όλα αυτά είναι αλήθεια, μιλάμε για την απόλυτη ηθική κατάρρευση. Να σκοτώνει τον άνθρωπο που τον ευεργέτησε και τον αποκαλούσε παιδί του».

Οι οδηγίες για τη δολοφονία και τα «πακιστανικά» τηλέφωνα

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 33χρονος εμφανίζεται να είχε ενεργό ρόλο μέχρι και λίγη ώρα πριν από τη δολοφονία. Από κλήσεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω πακιστανικών τηλεφώνων, φέρεται να έδινε οδηγίες για την άφιξη των δραστών, τον χρόνο της επίθεσης και τις τελευταίες λεπτομέρειες του χτυπήματος.

Οι απαντήσεις αναμένονται πλέον από τις απολογίες της Δευτέρας, σε μια υπόθεση που εξακολουθεί να προκαλεί σοκ.
 

