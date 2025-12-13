Νεκρός στο διαμέρισμά του ο Πίτερ Γκριν σε ηλικία 60 ετών

Ήταν γνωστός από το «The Mask» και το «Pulp Fiction»

Απόσματα από την ταινία «The Mask»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο η είδηση του θανάτου του ηθοποιού Πίτερ Γκριν, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στη Νέα Υόρκη. Ο ηθοποιός, που έγινε ευρύτερα γνωστός μέσα από χαρακτηριστικούς ρόλους σε εμβληματικές ταινίες όπως το «The Mask» και το «Pulp Fiction», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 60 ετών. Την είδηση του θανάτου του επιβεβαίωσε στη New York Post ο επί σειρά ετών μάνατζέρ του, Γκρεγκ Έντουαρντς, σκορπίζοντας συγκίνηση σε φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές.

 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την αστυνομία, ο Πίτερ Γκριν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο σπίτι του το απόγευμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, περίπου στις 3:25 μ.μ. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό του επί τόπου. Οι αρχές ανέφεραν ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου του αναμένεται να προσδιοριστούν μετά την ολοκλήρωση της ιατροδικαστικής εξέτασης.

 

Ο Γκρεγκ Έντουαρντς, εμφανώς συγκλονισμένος, μίλησε με θερμά λόγια για τον άνθρωπο πίσω από τον ηθοποιό. «Ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος και πραγματικά ένας από τους πιο σπουδαίους ηθοποιούς της γενιάς του. Είχε μια τεράστια καρδιά και μια σπάνια ευαισθησία. Θα μου λείψει βαθιά, όχι μόνο ως συνεργάτης αλλά ως φίλος», δήλωσε χαρακτηριστικά. Όπως αποκάλυψε, ο Πίτερ Γκριν ετοιμαζόταν μάλιστα να επιστρέψει δυναμικά στη μεγάλη οθόνη, καθώς είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει γυρίσματα τον Ιανουάριο για ένα ανεξάρτητο θρίλερ με τίτλο «Mascots», στο πλευρό του Μίκι Ρουρκ.

Ο Πίτερ Γκριν καθιερώθηκε τη δεκαετία του 1990 ως ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους «σκληρούς» και σκοτεινούς χαρακτήρες του Χόλιγουντ. Αν και συχνά του αποδίδονταν ρόλοι κακών ή αμφιλεγόμενων προσώπων, οι ερμηνείες του ξεχώριζαν για την ένταση, την αλήθεια και τη βαθιά ψυχολογική τους διάσταση. Ο μάνατζέρ του παραδέχτηκε ότι ο ηθοποιός είχε τη φήμη του απαιτητικού και δύσκολου στη συνεργασία, ωστόσο τόνισε πως αυτό οφειλόταν στην τελειομανία του. «Ήθελε κάθε σκηνή να είναι σωστή. Έδινε πάντα τον καλύτερό του εαυτό και σεβόταν βαθιά το επάγγελμά του», ανέφερε.

Αναμφίβολα, ένας από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του ήταν εκείνος του αμείλικτου μαφιόζου Ντόριαν Ταϊρέλ στην ταινία «The Mask», όπου βρέθηκε απέναντι στον Τζιμ Κάρεϊ και την Κάμερον Ντίαζ. Η ερμηνεία του χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως η κορυφαία της καριέρας του. Εξίσου αξέχαστη υπήρξε και η εμφάνισή του στο «Pulp Fiction» του Κουέντιν Ταραντίνο, στον ρόλο του Ζεντ, ενός σαδιστή φύλακα ασφαλείας, που άφησε έντονο αποτύπωμα στην ιστορία του σύγχρονου κινηματογράφου.

Η ζωή του Πίτερ Γκριν, ωστόσο, δεν ήταν εύκολη. Γεννημένος στο Μόντκλερ του Νιου Τζέρσεϊ, εγκατέλειψε το σπίτι του σε ηλικία μόλις 15 ετών και βρέθηκε να ζει στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με τον κόσμο των ναρκωτικών, τόσο ως χρήστης όσο και αργότερα ως διακινητής, μια περίοδο για την οποία είχε μιλήσει ανοιχτά σε παλαιότερη συνέντευξή του στο περιοδικό Premier το 1996.

Μετά από απόπειρα αυτοκτονίας τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια και μπήκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης, προσπαθώντας να επαναφέρει τη ζωή και την καριέρα του σε σταθερές βάσεις. Παρά τις δυσκολίες και τους προσωπικούς του αγώνες, κατάφερε να αφήσει πίσω του ένα πλούσιο καλλιτεχνικό έργο, με περίπου 95 συμμετοχές σε ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές.
Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στις ταινίες «The Usual Suspects», «Laws of Gravity», «Clean, Shaven», «Blue Streak» και «Training Day», αποδεικνύοντας την ευελιξία και το ταλέντο του σε διαφορετικά κινηματογραφικά είδη. Ο Πίτερ Γκριν θα μείνει στη μνήμη του κοινού ως ένας ηθοποιός με έντονη παρουσία, αυθεντικότητα και μια ζωή γεμάτη αντιθέσεις

Διαβάστε περισσότερα:
ΠΙΤΕΡ ΓΚΡΙΝ
 |
THE MASK
 |
PETER GREENE
