Η ΝΔ διέγραψε τον Μ. Χιλετζάκη για εμπλοκή στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαγράφηκε σύμφωνα με πληροφορίες ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το χθεσινό μπαράζ συλλήψεων στην Κρήτη.

Η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη είχε αναφερθεί ονομαστικά στον Μ. Χιλετζάκη στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής στη Βουλή, επισημαίνοντας ότι είναι στέλεχος της ΝΔ και ότι υπάρχουν φωτογραφίες που το αποδεικνύουν.

Από την πλευρά της ΝΔ ο εισηγητής στην εξεταστική επιτροπή Μακάριος Λαζαρίδης ανέφερε ότι ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως υποστήριξε, του οποίου ανεστάλη χθες από το ΠΑΣΟΚ η κομματική του ιδιότητα.



