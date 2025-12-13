Αποκλειστικό: Το «ελληνικό FBI» μέσα στους καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής

Η νέα επιχειρησιακή ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας, γνωστή ως «ελληνικό FBI», βρίσκεται εδώ και έναν μήνα μέσα στους καταυλισμούς της Δυτικής Αττικής, πραγματοποιώντας περιπολίες σε 24ωρη βάση. Μέσα σε μόλις 30 ημέρες έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 1.000 έλεγχοι, με δεκάδες ευρήματα σε οχήματα και κατοικίες.

Το Star σε περιπολία του ελληνικού FBI στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου

Το Star με τη δημοσιογράφο Κατερίνα Ρίστα είναι το πρώτο τηλεοπτικό μέσο που κατέγραψε αποκλειστικά βραδινή περιπολία της νέας ομάδας στον πιο σκληρό καταυλισμό της Δυτικής Αττικής, στη Νέα Ζωή Ασπροπύργου.

«Ούτε απ’ έξω δεν θα περνούσαμε τέτοια ώρα»

Η κάμερα του Star βρέθηκε στην «καρδιά» ενός άβατου, εκεί όπου παραγκουπόλεις και απόλυτο σκοτάδι συνθέτουν ένα σκηνικό ανομίας. «Τέτοια ώρα, μόνοι μας δεν θα περνούσαμε ούτε απ’ έξω», λένε χαρακτηριστικά. Αυτό ακριβώς το άβατο επιχειρεί να «σπάσει» η Ομάδα Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (ΟΠΔΙ).

Πάνοπλοι και άρτια εκπαιδευμένοι αστυνομικοί περιπολούν καθημερινά, με στόχο όχι μόνο την καταστολή, αλλά και την πρόληψη.

Το Star στην περιπολία στον πιο σκληρό καταυλισμό της Αττικής

«Στόχος να μπούμε στο DNA της εγκληματικότητας»

Ο διοικητής της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, Θοδωρής Χρονόπουλος, εξηγεί στο Star τη φιλοσοφία της επιχείρησης:

«Ανοίγουμε την πόρτα στον διάλογο, αλλά κρατάμε κλειστή την πόρτα σε ό,τι αφορά τον Ποινικό Κώδικα και τους νόμους. Θέλουμε να χτίσουμε εμπιστοσύνη με τον τοπικό πληθυσμό, να μας συνηθίσουν, να μπούμε στο DNA της παραβατικότητας και του εγκλήματος που επικρατεί στην περιοχή».

Στόχος είναι να σπάσει η «ομερτά» και η ίδια η κοινότητα των Ρομά να αποβάλλει ό,τι τη στιγματίζει. Προς το παρόν, πίσω από πόρτες και παράθυρα, οι κάτοικοι παρακολουθούν με δισταγμό τις κινήσεις της νέας ομάδας.

Έλεγχοι μπροστά στην κάμερα

Οι αστυνομικοί κάνουν σήμα σε όχημα να σταματήσει. Με φακούς και σχολαστικούς ελέγχους το αυτοκίνητο γίνεται «φύλλο και φτερό», μέχρι να διαπιστωθεί ότι είναι καθαρό.

Από τις 15 Νοεμβρίου, οπότε ξεκίνησε η δράση της ομάδας, χαρτογραφούνται πρόσωπα και σημεία ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

Πάνω από 1.600 έλεγχοι σε άτομα

Περισσότερα από 500 οχήματα

Κατασχέσεις όπλων (κυρίως αεροβόλων) και μικροποσοτήτων ναρκωτικών.

Όλα, όπως τονίζεται, παίρνουν τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Μόνιμη παρουσία σε όλη την Αττικής

Έλεγχος σε όχημα κατά τη διάρκεια της περιπολίας

«Πρόκειται για 100 άτομα που δραστηριοποιούνται σε πάνω από 20 σημεία ενδιαφέροντος σε όλη την Αττική. Στόχος μας είναι να είμαστε μόνιμα εδώ».

Κινηματογραφική έφοδος και συλλήψεις

Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας, καταγράφεται επιχείρηση της ΟΠΚΕ και της Ασφάλειας Ασπροπύργου μέσα στον καταυλισμό. Όπλα εντοπίζονται θαμμένα στο έδαφος, μέσα σε τσουβάλια, κρυμμένα κάτω από πέτρες και λαμαρίνες.

Εικόνες από την έφοδο της ΕΛΑΣ

Με τη συνδρομή drone και αστυνομικού σκύλου πραγματοποιήθηκαν:

• 7 συλλήψεις

• Κατηγορίες για όπλα, παραβάσεις ΚΟΚ και ρευματοκλοπή

• Κατάσχεση καλωδίου 1.000 μέτρων

Η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να ξεκαθαρίζουν ότι η παρουσία τους στους καταυλισμούς δεν είναι προσωρινή.

