Χρυσοχοΐδης: Επίλεκτη μονάδα της ΕΛ. ΑΣ. στους καταυλισμούς Ρομά

Επίλεκτη ομάδα της Ελληνικής Αστυνομίας αναλαμβάνει δράση στους καταυλισμούς των Ρομά, όπου η εγκληματικότητα έχει ξεφύγει πέρα από κάθε όριο. Ο Yπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι περισσότεροι από 50 αστυνομικοί, που θα λάβουν ειδική εκπαίδευση, θα ξεκινήσουν σε περίπου ενάμιση μήνα σταθερές και μόνιμες περιπολίες.



Καταυλισμός Ασπροπύργου: Έκρυψαν όπλο σε τσιμεντόλιθο

Το Star κατέγραψε αποκλειστικές εικόνες από επιχείρηση της ΟΠΚΕ στον καταυλισμό στον Ασπρόπυργο.

Μέσα σε τσιμεντόλιθο Ρομά έχουν κρύψει ένα όπλο, όπως φαίνεται στις αποκλειστικές εικόνες που εξασφάλισε ο Βαγγέλης Γκούμας. Εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Ασφάλειας Ασπροπύργου σε καταυλισμό. Όπλα και ναρκωτικά εντοπίζουν σε καθημερινή βάση οι αστυνομικοί στη Δυτική Αττική.

Οι «επίλεκτοι» της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμούς των Ρομά

Η κατάσταση με τη μικροεγκληματικότητα που ταλαιπωρεί καθημερινά τους κατοίκους της περιοχής έχει ξεφύγει. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη βάζει το «ελληνικό FBI» στους καταυλισμούς των Ρομά για να χτυπήσει την καρδιά του προβλήματος.

Έφοδος της ΕΛ.ΑΣ. σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο

Μια επίλεκτη ομάδα, που θα αποτελείται από 50 αστυνομικούς, θα βρίσκεται μέρα-νύχτα στους καταυλισμούς.

Χρυσοχοΐδης: «Η ανοχή στη βία του εγκλήματος θα πάρει τέλος»

«Η ανοχή στη βία του εγκλήματος θα πάρει τέλος», δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, υπουργός Προστασίας του Πολίτη, στον Σκάι, έτσι ώστε να καταλάβουν όλοι ότι δεν υπάρχει πουθενά δυνατότητα αποφυγής του νόμου. «Η ανοχή αυτή, η οποία τόσα χρόνια υπάρχει –δεκαετίες τώρα– είναι ακατανόητη και εντελώς απαράδεκτη» τόνισε.

Οι «επίλεκτοι» θα στελεχωθούν από διάφορες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. Οι αστυνομικοί θα είναι στελέχη από διάφορες υπηρεσίες και θα εκπαιδευτούν σκληρά από την ΕΚΑΜ σε συνθήκες αυξημένου κινδύνου. Θα είναι πάνοπλοι, θα φορούν μαύρο παντελόνι και αλεξίσφαιρα γιλέκα με τα διακριτικά της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος. Θα ονομάζονται «Ειδικές Επιχειρησιακές Ομάδες Ελέγχων».

Ρομά: «Μπορεί κάποιοι να σπάσουν τα αμάξια των αστυνομικών»

Όταν ερωτήθηκε πάντως Ρομά αν υπάρχει κίνδυνος για τους αστυνομικούς που θα έρχονται για περιπολίες, απάντησε:

«Λίγο… γιατί μπορεί να βάλουν τα αμάξια και να σπάσουν τα άλλα παιδιά».

Παρά τις συλλήψεις συνεχίζουν τις ρευματοκλοπές

Όπως φαίνεται επίσης στο ρεπορτάζ του Star, μέσα στον καταυλισμό των Ρομά στη Νέα Ζωή, ο ιδιοκτήτης παραπήγματος έχει τραβήξει ένα καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος από την κολόνα προκειμένου να λειτουργούν οι ηλεκτρικές τους συσκευές. Δηλαδή ουσιαστικά κλέβει ρεύμα.

Ρευματοκλοπή σε οικισμό Ρομά

Η επίλεκτη ομάδα θα είναι έτοιμη να δράσει τον επόμενο ενάμιση μήνα.

