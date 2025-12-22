Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης

«Χρόνια πολλά στον Θεμιστοκλή που γιορτάζει κι εγώ να χαίρομαι τον δικό μου Θέμη». Με αυτά τα τρυφερά λόγια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, με αφορμή την ονομαστική του εορτή, κερδίζοντας για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις και τα θετικά σχόλια των διαδικτυακών της φίλων.

Η παρουσιάστρια του Happy Day μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα ευχή, η οποία αντικατοπτρίζει τη βαθιά αγάπη και τον ισχυρό δεσμό που τους ενώνει εδώ και πολλά χρόνια. Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει πλήθος ευχών και likes, με το κοινό να στέλνει τις δικές του θερμές ευχές στον γνωστό δικηγόρο.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πιο λαμπερά και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 25 Ιουνίου του 2011 και από τότε πορεύονται μαζί, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 14 χρόνια κοινής ζωής, γεμάτα αγάπη, κατανόηση και οικογενειακή θαλπωρή.

Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, έχουν δημιουργήσει μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, η οποία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τους ίδιους. Οι κόρες τους, Νάγια και Μαίρη, καθώς και ο μικρότερος γιος τους, Γιάννης, συμπληρώνουν το παζλ της οικογενειακής τους ευτυχίας και συχνά πρωταγωνιστούνέστω και διακριτικά σε στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους που μοιράζεται η παρουσιάστρια με τους followers της.

Παρά τους έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς και τις αυξημένες υποχρεώσεις, τόσο η Σταματίνα Τσιμτσιλή όσο και ο Θέμης Σοφός έχουν καταφέρει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, επιλέγοντας να προστατεύουν την οικογένειά τους και να προβάλλουν μόνο ό,τι οι ίδιοι θεωρούν ουσιαστικό.

Η χθεσινή ημέρα, ωστόσο, αποτέλεσε μια ιδανική αφορμή για μια δημόσια έκφραση αγάπης, με την παρουσιάστρια να δείχνει για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικός είναι ο σύζυγός της στη ζωή της.