Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης

«Να χαίρομαι τον δικό μου Θέμη», έγραψε η παρουσιάστρια

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
22.12.25 , 11:25 Γιαννούλης Λαρεντζάκης: Η ρομαντική πρόταση γάμου στη Γιώτα Γεωργοπούλου
22.12.25 , 10:54 Παπαθωμά- Τσαρούχας: Σπάνια δημόσια εμφάνιση μαζί με τον 19χρονο γιο τους
22.12.25 , 10:49 Non stop τα «χτυπήματα» στην «πειρατεία»: Έφοδοι στη Σητεία της Κρήτης!
22.12.25 , 10:23 Κρουαζιερόπλοια συγκρούστηκαν στον Νείλο - Νεκρή 47χρονη Ιταλίδα
22.12.25 , 10:12 Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Η κοινή δημόσια εμφάνιση σε event
22.12.25 , 10:01 Γεωργίου - Χριστοδούλου: Ρομαντική απόδραση στη Ρώμη πριν τα Χριστούγεννα
22.12.25 , 09:53 Εποχική γρίπη: Πώς μεταδίδεται και οι τρόποι για να προστατευτούμε
22.12.25 , 09:45 Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
22.12.25 , 09:42 Διάσημοι που ανήκουν στο ζώδιο του Αιγόκερω
22.12.25 , 09:38 Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
22.12.25 , 09:35 Την είπε ο Μπαρτζώκας στους παίκτες του Ολυμπιακού
22.12.25 , 09:32 Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι αύριο η προκαταβολή
22.12.25 , 09:06 Οι αγρότες κλείνουν σήμερα για 5 ώρες τις σήραγγες των Τεμπών για φορτηγά
22.12.25 , 09:03 Αγία Αναστασία Φαρμακολύτρια: Η Αγία που θεράπευε τους αρρώστους
22.12.25 , 09:02 NISMO: Πάθος, καινοτομία και νέες πρωτοβουλίες από Nissan και NMC
Αργυρός: Mε τη Νίκα, τους γονείς και τον αδελφό του στο Παλλάς
Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Παπαδόπουλος
Σταματίνα Τσιμτσιλή – Θέμης Σοφός: Η τρυφερή ανάρτηση και οι ευχές αγάπης
GNTM: Όλα όσα δεν ξέρουμε για τον Ανέστη που τερμάτισε δεύτερος!
Γιώργος Τοκμετζίδης: Η καριέρα στο εξωτερικό, οι σπουδές και το GNTM
Δημήτρης Αλεξάνδρου - Ρία Ελληνίδου: Η κοινή δημόσια εμφάνιση σε event
Ξένια Τσιρκόβα: Ποια είναι η νικήτρια του GNTM - Το cheerleading & η μόδα
Χρηστίδου για υπόθεση Μαζωνάκη: Δεν πίστευα αυτό που γινόταν στην τηλεόραση
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

«Χρόνια πολλά στον Θεμιστοκλή που γιορτάζει κι εγώ να χαίρομαι τον δικό μου Θέμη». Με αυτά τα τρυφερά λόγια, η Σταματίνα Τσιμτσιλή θέλησε να ευχηθεί δημόσια στον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, με αφορμή την ονομαστική του εορτή, κερδίζοντας για ακόμη μία φορά τις εντυπώσεις και τα θετικά σχόλια των διαδικτυακών της φίλων.

Σταματίνα Τσιμτσιλή: Λαμπερή εμφάνιση με τον Θέμη Σοφό - Τι φόρεσε στο CATS

Η παρουσιάστρια του Happy Day μοιράστηκε μια κοινή τους φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιλέγοντας μια λιτή αλλά γεμάτη συναίσθημα ευχή, η οποία αντικατοπτρίζει τη βαθιά αγάπη και τον ισχυρό δεσμό που τους ενώνει εδώ και πολλά χρόνια. Η ανάρτηση δεν άργησε να συγκεντρώσει πλήθος ευχών και likes, με το κοινό να στέλνει τις δικές του θερμές ευχές στον γνωστό δικηγόρο.

Τσιμτσιλή: Με τον Θέμη Σοφό και την ομάδα του Happy Day σε ταβερνάκι

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ο Θέμης Σοφός αποτελούν, χωρίς αμφιβολία, ένα από τα πιο λαμπερά και σταθερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Οι δυο τους ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 25 Ιουνίου του 2011 και από τότε πορεύονται μαζί, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 14 χρόνια κοινής ζωής, γεμάτα αγάπη, κατανόηση και οικογενειακή θαλπωρή.

Κατά τη διάρκεια αυτών των χρόνων, έχουν δημιουργήσει μια όμορφη και δεμένη οικογένεια, η οποία αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τους ίδιους. Οι κόρες τους, Νάγια και Μαίρη, καθώς και ο μικρότερος γιος τους, Γιάννης, συμπληρώνουν το παζλ της οικογενειακής τους ευτυχίας και συχνά πρωταγωνιστούνέστω και διακριτικά  σε στιγμιότυπα της καθημερινότητάς τους που μοιράζεται η παρουσιάστρια με τους followers της.

Παρά τους έντονους επαγγελματικούς ρυθμούς και τις αυξημένες υποχρεώσεις, τόσο η Σταματίνα Τσιμτσιλή όσο και ο Θέμης Σοφός έχουν καταφέρει να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, επιλέγοντας να προστατεύουν την οικογένειά τους και να προβάλλουν μόνο ό,τι οι ίδιοι θεωρούν ουσιαστικό.

 

Η χθεσινή ημέρα, ωστόσο, αποτέλεσε μια ιδανική αφορμή για μια δημόσια έκφραση αγάπης, με την παρουσιάστρια να δείχνει  για ακόμη μία φορά πόσο σημαντικός είναι ο σύζυγός της στη ζωή της.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ ΤΣΙΜΤΣΙΛΗ
 |
ΘΕΜΗΣ ΣΟΦΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top