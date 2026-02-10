Πέθανε η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα - Η «οικονόμος» στο «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 90 ετών η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα

Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 90 ετών η ηθοποιός Μάγδα Λέκκα. Ήταν γνωστή για τον ρόλο της ως «Κυρία Μαρία», οικονόμος στην τηλεοπτική σειρά «Κωνσταντίνου και Ελένης».

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στα social media. «Αντίο γλυκιά μας Μάγδα. Εντελώς ξαφνικά κι αυτό μας γεμίζει απέραντη θλίψη έφυγε απο κοντά μας η ακάματη πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΗΘΟΠΟΙΩΝ (ΕΣΗ) η Μαγδα Λέκκα στα 90 της. Σύζυγος του ηθοποιού Γιωργου Ζαϊφίδη και μητέρα του ηθοποιού Βασίλης Ζαϊφίδη» έγραψε ο πρώην πρόεδρος του ΣΕΗ στο Facebook.

Η ανάρτηση για τον θάνατο της Μάγδας Λέκκα:

Η Μάγδα Λέκκα υπήρξε μια σπουδαία ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου, ενώ μέχρι την τελευταία στιγμή παρέμενε ενεργή, προσφέροντας από τη θέση της Προέδρου της Ένωσης Συνταξιούχων Ηθοποιών (ΕΣΗ).

«Ως το τέλος ενεργή με τεράστια καριέρα χαρακτηριστικών ρόλων… δούλευε σαν νέος άνθρωπος με χαρά κι αγάπη για την τέχνη μας», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Σπύρος Μπιμπίλας, υπογραμμίζοντας πως η παρουσία της στο γραφείο της ΕΣΗ ήταν καθημερινή για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων της.